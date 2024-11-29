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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 175 оценок

Dragon Age: The Veilguard вылетела из топ-40 британского чарта продаж

Gruz_
Новости

На днях были опубликованы новые еженедельные данные о продажах игр на физических носителях в Великобритании за период с 17 по 23 ноября, которые преподнесли несколько сюрпризов в плане расстановки игр.

Как выяснилось, Dragon Age: The Veilguard менее чем за месяц вылетела из Топ-40 бестселлеров региона, уступив место более старым играм. Еще более усложняет ситуацию тот факт, что игры, вышедшие за несколько месяцев до нее, все еще находятся в рейтинге, в частности Space Marine 2, Metaphor и даже Star Wars Outlaws.

Ремейк Dragon Quest III HD-2D от Square Enix, похоже, тоже не слишком удачно стартовал. Всего за одну неделю игра уже покинула Топ-40 в регионе.

Между тем Call of Duty: Black Ops 6 все еще пользуется большим спросом и сейчас занимает второе место, следом за EA Sports FC 25. Кроме того, не теряет своей актуальности и Hogwarts Legacy, которая заняла почетное третье место.

Ниже представлен топ-40 этой недели с разбивкой по платформам:

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ивасик
9
Mazaxati

Британцы гoвноеды что ли постоянно в их топ улетает самое отборное гoвно то отряд самоубийц то форзпокен....

6
erkins007

Потому что Хогвартс делали для фанатов, а это поделие делали для меньшинств.

3
Max Rolens

Сколько же нечестии развелось в этой Британии

2
Шмоня Натанзон

Ты че то имеешь против индусов и арабов?

0
Max Rolens Шмоня Натанзон

Очень много чего...

0
Sider999

Быстро сдулась. Ей прям игру года пророчили)

2
Andriken

естественный отбор ни кто не отменял. экономику то в инклюзивности не убедишь, ну не будут люди играть в игры с повесткой, ни стерпится ни слюбится потому что ЭТО НЕ ЕСТЕСТВЕННО, соответственно продукт который не нужен потянет издателей в долги, и таких прецедентов куча, и что радует, финансовое давление куда сильнее давления меньшинств, и некоторые конторы уже отказываются от повестки а некоторые свой отказ демонстрируют как преимущество над другими проектами. так что всю эту ересь нужно просто пережить. а повестка останется просто нишевым продуктом для заинтересованных, собственно как и было раньше.

0