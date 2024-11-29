Dragon Age: The Veilguard вылетела из топ-40 британского чарта продаж

На днях были опубликованы новые еженедельные данные о продажах игр на физических носителях в Великобритании за период с 17 по 23 ноября, которые преподнесли несколько сюрпризов в плане расстановки игр.
Как выяснилось, Dragon Age: The Veilguard менее чем за месяц вылетела из Топ-40 бестселлеров региона, уступив место более старым играм. Еще более усложняет ситуацию тот факт, что игры, вышедшие за несколько месяцев до нее, все еще находятся в рейтинге, в частности Space Marine 2, Metaphor и даже Star Wars Outlaws.
Ремейк Dragon Quest III HD-2D от Square Enix, похоже, тоже не слишком удачно стартовал. Всего за одну неделю игра уже покинула Топ-40 в регионе.
Между тем Call of Duty: Black Ops 6 все еще пользуется большим спросом и сейчас занимает второе место, следом за EA Sports FC 25. Кроме того, не теряет своей актуальности и Hogwarts Legacy, которая заняла почетное третье место.
Ниже представлен топ-40 этой недели с разбивкой по платформам:
Британцы гoвноеды что ли постоянно в их топ улетает самое отборное гoвно то отряд самоубийц то форзпокен....
Потому что Хогвартс делали для фанатов, а это поделие делали для меньшинств.
Сколько же нечестии развелось в этой Британии
Ты че то имеешь против индусов и арабов?
Очень много чего...
Быстро сдулась. Ей прям игру года пророчили)
естественный отбор ни кто не отменял. экономику то в инклюзивности не убедишь, ну не будут люди играть в игры с повесткой, ни стерпится ни слюбится потому что ЭТО НЕ ЕСТЕСТВЕННО, соответственно продукт который не нужен потянет издателей в долги, и таких прецедентов куча, и что радует, финансовое давление куда сильнее давления меньшинств, и некоторые конторы уже отказываются от повестки а некоторые свой отказ демонстрируют как преимущество над другими проектами. так что всю эту ересь нужно просто пережить. а повестка останется просто нишевым продуктом для заинтересованных, собственно как и было раньше.