Dragon Age: The Veilguard вылетела из топ-40 британского чарта продаж

На днях были опубликованы новые еженедельные данные о продажах игр на физических носителях в Великобритании за период с 17 по 23 ноября, которые преподнесли несколько сюрпризов в плане расстановки игр.

Как выяснилось, Dragon Age: The Veilguard менее чем за месяц вылетела из Топ-40 бестселлеров региона, уступив место более старым играм. Еще более усложняет ситуацию тот факт, что игры, вышедшие за несколько месяцев до нее, все еще находятся в рейтинге, в частности Space Marine 2, Metaphor и даже Star Wars Outlaws.

Ремейк Dragon Quest III HD-2D от Square Enix, похоже, тоже не слишком удачно стартовал. Всего за одну неделю игра уже покинула Топ-40 в регионе.

Между тем Call of Duty: Black Ops 6 все еще пользуется большим спросом и сейчас занимает второе место, следом за EA Sports FC 25. Кроме того, не теряет своей актуальности и Hogwarts Legacy, которая заняла почетное третье место.

Ниже представлен топ-40 этой недели с разбивкой по платформам: