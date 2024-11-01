Dragon Age: The Veilguard значительно уступила по онлайну в Steam всем крупным RPG последних лет

Вчера состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и Electronic Arts для PC, PS5 и Xbox Series X/S. PC-версия игры стала довольно успешной по меркам BioWare и издателя - пиковый онлайн игры составил 69 тысяч человек:

Однако пользователи решили сравнить игру с другими RPG от крупных студий и издательств за последние года, и на их фоне Dragon Age: The Veilguard выглядит уже далеко не так внушительно:

Starfield: пиковый онлайн составил 330 тысяч человек;

Baldur's Gate 3: пиковый онлайн составил 875 тысяч человек;

Cyberpunk 2077:пиковый онлайн составил 1 миллион 54 тысячи человек;

Elden Ring: пиковый онлайн составил 953 тысячи человек.

Даже Starfield от Bethesda, которая получила крайне спорные оценки от игроков, по итогу показала пиковый онлайн почти в 5 раз выше последнего проекта от BioWare. Про остальные игры и говорить нечего - отрыв просто гигантский.

Таким образом, Dragon Age: The Veilguard не стала полным провалом, но игра, вероятно, могла быть гораздо более успешной, если бы разработчики прислушивались к аудитории, а не к меньшинствам. Судя по аудитории других крупных RPG в Steam, своими действиями и решениями они отпугнули большинство потенциальных покупателей.