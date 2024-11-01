Dragon Age: The Veilguard значительно уступила по онлайну в Steam всем крупным RPG последних лет

Вчера состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и Electronic Arts для PC, PS5 и Xbox Series X/S. PC-версия игры стала довольно успешной по меркам BioWare и издателя - пиковый онлайн игры составил 69 тысяч человек:
Однако пользователи решили сравнить игру с другими RPG от крупных студий и издательств за последние года, и на их фоне Dragon Age: The Veilguard выглядит уже далеко не так внушительно:
- Starfield: пиковый онлайн составил 330 тысяч человек;
- Baldur's Gate 3: пиковый онлайн составил 875 тысяч человек;
- Cyberpunk 2077:пиковый онлайн составил 1 миллион 54 тысячи человек;
- Elden Ring: пиковый онлайн составил 953 тысячи человек.
Даже Starfield от Bethesda, которая получила крайне спорные оценки от игроков, по итогу показала пиковый онлайн почти в 5 раз выше последнего проекта от BioWare. Про остальные игры и говорить нечего - отрыв просто гигантский.
Таким образом, Dragon Age: The Veilguard не стала полным провалом, но игра, вероятно, могла быть гораздо более успешной, если бы разработчики прислушивались к аудитории, а не к меньшинствам. Судя по аудитории других крупных RPG в Steam, своими действиями и решениями они отпугнули большинство потенциальных покупателей.
Мраzотная, лгбтшная шляпа, всю вселенную испоганили своими радужными пиdоргами .
Твое ожидание, а вот реальность:
🤣
Твоя реальность
По лайкам ведь видно что вы🤡 в иллюзии пребываете. Небойсь вы 🌈 радужный пони в авангарде ЛГБТК+++++++++++.
Беззубый повесточный мусор, который даже не потрудился создать иллюзию вариативности выбора. Игра настолько соевая, что ты можешь только соглашаться со всеми нитакусиками и поддерживать все их нитакусичные начинания, а то вдруг ты не согласен будешь, что оскорбительно и поэтому эту опцию у тебя ЗАБРАЛИ ВООБЩЕ.
Я играл во много игр, я видел много текста от соевых авторов, но я ответственно заявляю, что в этой игре худший текст из всех что я видел. Даже в дастборне было лучше. Да, тут НАСТОЛЬКО всё плохо.
Если и есть каноничный пример токсичной позитивности - то он перед нами. Невероятно пресная, безынициативная, линейная и жалкая фигня
Получается нельзя изгнать компаньонов? Я ценю партийные рпг в том числе за то что компаньоны могли разойтись во взглядах с гг и уйти, а может и напасть на гг. В первой дао так и было.
Нельзя. Вся суть игры про сбор этих особенных снежинок к себе в команду чтобы отрядом нитакусей пойти побеждать зло. Они могут умереть, но только в конце, как и в концовке МЕ2. Но ток тут и ты еще с ними скиснешь, если не будешь делать их квесты по признанию своей небинарности.
Короче трешак полнейший.
Выводы об успехе нужно делать не по онлайну, а по количеству проданных копий, сравнив сумму от продаж с производственным и рекламным бюджетом. И этот кал явно не окупился
Их спонсировали скорее всего сами ЛГБТ комьюнити. Они возможно ещё до выхода игры окупились)
А по популярности точно будет провал я думаю)
Надо смотреть на долгосрочную перспективу. Как будет продаваться. Алан Вейк. Ремастер Кприму окупился только спустя где-то год, и сейчас он приносит создателям Приболь. Но лично я хочу, чтобы они продолжали создавать игры с повесткой, чтобы потом провалилась и Электроники продолжали терять деньги.
Ну так ниже в статье кто то с пеной у рта доказывал что это успех игры в 70к онлайн на старте для ААА игры))) сегодня был 55к спустя 2 часа онлайн упал до 37, думаю через пару дней и 4к не будет.
Ты бы видел что твориться на дтф.
Ждем следующею новость о массовых возвратах игры с припиской "Сами в этой играйте"
Три игры из списка имеют статус культовых уже. Первая распиаренное га*** которое как всегда успешно продал Тодд. Вообще игра только вышла динамику есть смысл смотреть за месяц.
Ага, стоит пожалеть людей, которые купили ЭТО. Такое ощущение, что порт на приставку просто взяли и, не особо напрягаясь, а где-то вообще ничего не меняя, всунули на ПК. Мне так больно было в редакторе и прологе...... От камеры, боёвки и т. д. Нет слов, одни эмоции, и отнюдь не положительные.
Игра онли для геймпада
Очень жаль больных людей кто в это играет, еще больше жаль хронически больных людей кто это купил
Скорее невежественных чем больных. Но среди них есть о те кто осознанно покупает - зная что в упаковке кроется.
Игры ЕА, как и игры Мелкософта - доступны по подписочке. В данном случае "ЕА Про", включающий новую часть ДА, стоит аж 15 евров в месяц, или 10 при годовой оплате.
Так что, кроме горстки психически больных пиндосов и международных повесточных отщепенцев, получающих альтернативное удовольствие от подобных игр - реальных покупателей сего "шедевра" немногим больше, чем у Редфейла арканов.
около 70 тысяч, если 20% накинуть, то это будет около 84 тысяч...
(странно, кстати, что денувщики там только 20%, а не 200% выгоды насчитали, если в первую неделю игра защищена)
К сожалению моих знаний не достаточно, что бы определить хорошо это или плохо для такой игры. Но надеюсь, что плохо, слишком уж навязчиво они занимаются пропагандой вырожденчества.
Ну конечно, сравнили с хорошо распиаренными играми, старфилд то ждали как ману небесную, хейт потом пошёл
Ну так ты сам себе и ответил.
А это недорпг пиарили, вокнотостью, обрезаными сиськами, шрамами от удаления сисек, практически отсутствием сисек. Какая реклама - такие продажи.
Вот именно ещё и киберпук сюда засунули
А драгон эйдж этот типа в тени и тишине вышел? Тоже из всех щелей о ней попискивали
господи, более всратых пресетов в редакторе сложно было сделать, но биовары смогли.
Ни одного белого шаблона в предыстории инквизитора - все с абсолютно негритянским фенотипом, ужаснейшие шаблоны героя, мужики ВСЕ сплошь с подведенными глазами, даже вменяемого белого героя не сделать, то желтизна, то негритянщина. А на это еще всю игру смотреть...
Одно название осталось.
Очередная "непредвзятая" новость? Старфилд достиг пикового онлайна на где-то 5ый день, БГ3 через 2 недели примерно. Тут игра вышла 12 часов назад, но уже сравнивают. Что ж так у хейтеров пердаки бомбят что на волне успеха (конечно не такого, как у БГ3, но все же), надо побыстрее выкатить какую нибудь негативную новость, якобы подтверждающую, что игра го*но.
Про "продажных игрожуров" уже наслышаны, теперь будут пиковый онлайн мусолить
Ну если не обращать внимания на повестку. Не всё так плохо. Производительность хороша, графа хороша, магесса кунари вышла симпатичной. Плохо не видел ни одного белого эльфа, негры, азиаты. Ужас. Боёвка ну норм. Сюжет пока рано говорить. Играть можно. Жду моды.
А читы когда сделают?????
и тут автора понесло конечно. Скрепы же обеспечивают успех игра, да?
Во-первых, "скрепы" и "повестка" - вещи разные кардинально. Во-вторых, даже на этом сайте обсуждают не игру, а повестку)
Странный заголовок, учитывая что среди всех сингловых игр ЕА, драгон ейдж веилгард на первом месте по онлайну. Типо да не сотни тысяч как у мегохитов, но для ЕА это их лучший результат, к тому же многие игроки ЕА сидят в ЕА плее
Ммм... новость с замера в будний вечер релиза, когда у половины даже игра могла не скачаться. Может все таки до выходных подождать и тогда выводы по онлайну делать.
Это все таки не Вуконг, под который в Китае выходной давали)
В выходные будет 50к.
Полторы калеки до и тьма через одного после.
Так а ты сознание раскрой, да глаза побольше сделай - одно дело, когда в игре есть сюжет, поднимаются всякие интересные вопросы (маги в круге - надо или нет, например), и геймплей на уровне выше среднего
А другое дело, когда вместо геймплея дают свистоперделки и нелепые кувырки в любой непонятный момент, а вместо интересных вопросов - просто интересы какой-то мизерной, но громко воняющей части населения
Фух, ну хоть так можно утешиться, а то скрепы чуть не рухнули. 😂
Меня так забавляет, что пока одни играют, рукомунити с пеной у рта считает онлайн и ищет скрины с геями из игры😂 Только чтобы кому-то там что-то доказать. Блин, я знала, что будет нескучно, продолжайте, умоляю!
Захожу на сайт чисто поржать и посмотреть как здесь корежит местных борцунов с игрой, при этом ведь всё равно качают с торрента и играют ахаха
ну игра ведь реально кал, в стиме даже отзывы смешанные
Ну,всё понятно.
так ее не только у нас поливают отходами, на западе тоже самое происходит и дело не в лгбт, это всегда в серии было начиная с ориджинс, сам за девушку проходил и с Леллианой шалил) а в принципе в общей соевости и беззубости, тут не темное мрачное фэнтези, а какой-то Хогварц Легаси я уж молчу про общий стиль, аля то ли Фортнайт то ли какой-то мульт от Дисней