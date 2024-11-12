Dragon Age: Veilguard не попала в топ-50 самых популярных игр на Xbox

Всякий раз, когда выходит новый релиз, интересно узнать, как показала себя новейшая игра и оправдала ли она ожидания. Первоначальные данные о продажах Dragon Age: Veilguard выглядели многообещающе (4 место в топе платных игр Xbox). Максимальное количество игроков в Steam по-прежнему составляет 89 418 человек (примерно столько же, сколько и у Metaphor: ReFantazio), что, возможно, неплохо, учитывая, что значительное количество людей может играть в нее через EA. Однако у похожей игры Dragon’s Dogma 2 пик составил 228 тыс.

Но как насчет консольной перспективы? Что ж, с момента запуска игры прошло уже более 7 дней, а это значит, что можно с уверенностью использовать официальные данные о самых популярных играх на Xbox. И что очень удивительно, Dragon Age не входит в топ-50 в Великобритании.

Если посмотреть на другие данные, то у True Achievements Dragon Age была в 25 месте на неделе, закончившейся 3 ноября, что, учитывая, что это была даже не полная неделя продажи, предполагает более высокие результаты. У эквивалента PlayStation (True Trophies) Dragon Age была на 40-м месте на той же неделе.

Тем временем на PS-Timetracker, который рассматривает подмножество пользователей PlayStation и их игровое время за 30 дней, Dragon Age находится на 55-м месте, но следует отметить, что это далеко не полный месяц данных.