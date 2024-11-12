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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 1 806 оценок

Dragon Age: Veilguard не попала в топ-50 самых популярных игр на Xbox

monk70
Новости

Всякий раз, когда выходит новый релиз, интересно узнать, как показала себя новейшая игра и оправдала ли она ожидания. Первоначальные данные о продажах Dragon Age: Veilguard выглядели многообещающе (4 место в топе платных игр Xbox). Максимальное количество игроков в Steam по-прежнему составляет 89 418 человек (примерно столько же, сколько и у Metaphor: ReFantazio), что, возможно, неплохо, учитывая, что значительное количество людей может играть в нее через EA. Однако у похожей игры Dragon’s Dogma 2 пик составил 228 тыс.

Но как насчет консольной перспективы? Что ж, с момента запуска игры прошло уже более 7 дней, а это значит, что можно с уверенностью использовать официальные данные о самых популярных играх на Xbox. И что очень удивительно, Dragon Age не входит в топ-50 в Великобритании.

Если посмотреть на другие данные, то у True Achievements Dragon Age была в 25 месте на неделе, закончившейся 3 ноября, что, учитывая, что это была даже не полная неделя продажи, предполагает более высокие результаты. У эквивалента PlayStation (True Trophies) Dragon Age была на 40-м месте на той же неделе.

Тем временем на PS-Timetracker, который рассматривает подмножество пользователей PlayStation и их игровое время за 30 дней, Dragon Age находится на 55-м месте, но следует отметить, что это далеко не полный месяц данных.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
HerzokSCP

Как говорил Геральт "Никак вы ,###ять, не научитесь", когда до корпоратов дойдет, что толерасты только убытки приносят. Видимо, никогда, мышь миллиард потеряла, директора по толерастии уволили. Но также продолжает клепать шлак

0
raspisnoy1

Скоро будем жечь трансов на кострах,а чучела чёрных эльфов будут стоять в музеях как напоминание этого пиз**ца в играх,которое устроили демократы)) ггг. Возрадуемся товарищи!

Дональд Трамп замахнулся на главную скрепу культурного марксизма – (транс)гендерное движение:

«В первый же день [президентства] я упраздню жестокую политику Джо Байдена “содействия гендерному переходу” – абсурдному процессу, когда детям назначают гормональные блокаторы, вызывая мутацию их организмов, и делают им операции по смене пола.

Я подпишу указ об отмене всех госпрограмм по продвижению сексуальных и гендерных нарративов. Я обращусь к Конгрессу принять закон о запрете операций по смене пола для детей в США.

…Минюст будет расследовать деятельность биг фармы на предмет сокрытия ими страшных побочных эффектов от операций по смене пола. Минобразования предупредит школьных учителей: если они будут внушать ребенку, что он “заперт в чужом теле”, их будут ждать обвинения в сексуальной дискриминации и увольнения.

…Я также обращусь к Конгрессу принять закон о признании мужского и женского гендеров как единственных и данных от рождения.

...При мне всё это безумие закончится».

Даже не верится.

0
Brock_Harrison

может быть эта SJW sweet baby толерантная инфекция, поразившая кино, сериалы и фильмы наконец то исчезнет. ведь исчезнет же?

0
HuskyRescue

Может я тебя удивлю, но Трамп уже был президентом, и за время его президенства всё только стало хуже, так что можешь особо не надеяться на это. Максимум подпишет указ об отмене финансирования для грантоедов (дай Боже) и на этом закончиться всё,.

1
Лидер Z

ну и пропустили дохрена, как минимум игра заточена под геймпад

0
erkins007

Во всем виноваты расисты и сексисты.

Сколько это вообще можно терпеть?!

Почему какой-то Хогвартс от трансофрбки, маскулинный space marine или вообще какая-то мартышка от китайцев собирают больше игроков чем глубокие продукты затрагивающие нужные темы?!

Предлагаю давать таким великим играм как Veliguard, Concord или Dustborne звание социально значимых проектов и обязать их к покупке всеми пользователями Стима! Нечего расшаркиваться с этими белыми мужланами!

Иначе я не вижу способа просветить народ насколько важны правильные местоимения и операции по смене пола в темном фентези и постапокалиптике.

-2
Константин335

Вот не надо такое дерьмо как Dustborn ставить на один уровень с Veilguard. Потому что новый Dragon Age во много раз лучше, а то реально сделано для лгбт в которое никто и играть не стал

-1
Sider999

Проспись.

-1
Константин335

Надо смотреть как будет дальше. А так это даже неплохо, просто новость специально подали в негативном ключе

-3