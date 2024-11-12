Dragon Age: Veilguard не попала в топ-50 самых популярных игр на Xbox

Всякий раз, когда выходит новый релиз, интересно узнать, как показала себя новейшая игра и оправдала ли она ожидания. Первоначальные данные о продажах Dragon Age: Veilguard выглядели многообещающе (4 место в топе платных игр Xbox). Максимальное количество игроков в Steam по-прежнему составляет 89 418 человек (примерно столько же, сколько и у Metaphor: ReFantazio), что, возможно, неплохо, учитывая, что значительное количество людей может играть в нее через EA. Однако у похожей игры Dragon’s Dogma 2 пик составил 228 тыс.
Но как насчет консольной перспективы? Что ж, с момента запуска игры прошло уже более 7 дней, а это значит, что можно с уверенностью использовать официальные данные о самых популярных играх на Xbox. И что очень удивительно, Dragon Age не входит в топ-50 в Великобритании.
Если посмотреть на другие данные, то у True Achievements Dragon Age была в 25 месте на неделе, закончившейся 3 ноября, что, учитывая, что это была даже не полная неделя продажи, предполагает более высокие результаты. У эквивалента PlayStation (True Trophies) Dragon Age была на 40-м месте на той же неделе.
Тем временем на PS-Timetracker, который рассматривает подмножество пользователей PlayStation и их игровое время за 30 дней, Dragon Age находится на 55-м месте, но следует отметить, что это далеко не полный месяц данных.
Как говорил Геральт "Никак вы ,###ять, не научитесь", когда до корпоратов дойдет, что толерасты только убытки приносят. Видимо, никогда, мышь миллиард потеряла, директора по толерастии уволили. Но также продолжает клепать шлак
Скоро будем жечь трансов на кострах,а чучела чёрных эльфов будут стоять в музеях как напоминание этого пиз**ца в играх,которое устроили демократы)) ггг. Возрадуемся товарищи!
Дональд Трамп замахнулся на главную скрепу культурного марксизма – (транс)гендерное движение:
«В первый же день [президентства] я упраздню жестокую политику Джо Байдена “содействия гендерному переходу” – абсурдному процессу, когда детям назначают гормональные блокаторы, вызывая мутацию их организмов, и делают им операции по смене пола.
Я подпишу указ об отмене всех госпрограмм по продвижению сексуальных и гендерных нарративов. Я обращусь к Конгрессу принять закон о запрете операций по смене пола для детей в США.
…Минюст будет расследовать деятельность биг фармы на предмет сокрытия ими страшных побочных эффектов от операций по смене пола. Минобразования предупредит школьных учителей: если они будут внушать ребенку, что он “заперт в чужом теле”, их будут ждать обвинения в сексуальной дискриминации и увольнения.
…Я также обращусь к Конгрессу принять закон о признании мужского и женского гендеров как единственных и данных от рождения.
...При мне всё это безумие закончится».
Даже не верится.
может быть эта SJW sweet baby толерантная инфекция, поразившая кино, сериалы и фильмы наконец то исчезнет. ведь исчезнет же?
Может я тебя удивлю, но Трамп уже был президентом, и за время его президенства всё только стало хуже, так что можешь особо не надеяться на это. Максимум подпишет указ об отмене финансирования для грантоедов (дай Боже) и на этом закончиться всё,.
ну и пропустили дохрена, как минимум игра заточена под геймпад
Во всем виноваты расисты и сексисты.
Сколько это вообще можно терпеть?!
Почему какой-то Хогвартс от трансофрбки, маскулинный space marine или вообще какая-то мартышка от китайцев собирают больше игроков чем глубокие продукты затрагивающие нужные темы?!
Предлагаю давать таким великим играм как Veliguard, Concord или Dustborne звание социально значимых проектов и обязать их к покупке всеми пользователями Стима! Нечего расшаркиваться с этими белыми мужланами!
Иначе я не вижу способа просветить народ насколько важны правильные местоимения и операции по смене пола в темном фентези и постапокалиптике.
Вот не надо такое дерьмо как Dustborn ставить на один уровень с Veilguard. Потому что новый Dragon Age во много раз лучше, а то реально сделано для лгбт в которое никто и играть не стал
Проспись.
Надо смотреть как будет дальше. А так это даже неплохо, просто новость специально подали в негативном ключе