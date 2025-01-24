EA потеряла 6 миллиардов долларов на падении акций, что эквивалентно почти 4-м Ubisoft

Буквально вчера в своем последнем финансовом отчете EA сообщила, что Dragon: Age The Veilguard не оправдала ожиданий компании. В общей сложности в игру сыграло 1,5 миллиона игроков, что на 50% ниже ожиданий.
Эффект от продаж игры, похоже, сильно сказался на компании. Как сообщил журналист Том Хендерсон, акции EA упали на 17%, что является одним из самых больших на сегодняшний день.
Падение на 17% соответствует стоимости в 6 миллиардов долларов на фондовом рынке, из-за чего стоимость самой компании достигла минимума за последние 12 месяцев. Чтобы дать вам представление, стоимость падения почти в 4 раза превышает текущую стоимость Ubisoft, которая составляет 1,48 млрд долларов.
О-па, вот и реальное положение дел подкатило; а не «удовлетворительные» продажи Dragon Age: The Veilguard. И главная крыса уже сбежала с корабля.
Уже давно известно, что акции не показатель успеха компаний. Теряет деньги не сама компания, а инвесторы, вложившие вложили деньги, которых уже нет.
Стоимость акций и капитализация дутые и ими легко манипулируют.
Выглядит как оправдание... Я, как бы, в курсе как работают акции. Но, раз теряется ценность этих акций – теряется ценность компании для тех же инвестиций, который представляют собой реальные деньги. Да и стоимость акций это вполне реальная величина. Так что говорить, что на это можно не смотреть... – мягко сказать, глупо.
Оправдание чего? Юбисофт уже лет 10 банкротится, стоимость акций падает и падает. СДПР после релиза киберпанка сколько потеряла и живые, хотя их там года два хоронили, а там еще и один из глав продал акций перед падением.
Мягко говоря, дивиденды капают с дохода компании. Чем меньше доли у левых акционеров, тем больше получают ключевые акционеры. Думайте, а не в очередной раз прыгайте от радости, что у компании всё плохо.
Не все это понимают.
Биржевая стоимость компании - это, примерно, вот:
Оценивать стоимость по биржевой цене акций придумали спекулянты, которые от человека, изображенного на этой бумажке - ничем не отличаются.
Трансживотные и прочие радужные оказывается не приносят денег, неожиданно то
EA давно уже нужна была встряска !
Хороший повод порадоваться
Ничего они не потеряли фактически, капитализация это циферки, которые играют роль на стоимость только при продаже, а они вроде бы пока не продаются
Ничего она не потеряла. Просто эта компания стоит намного меньше, чем рисуют биржевые спекулянты.
Если стоимость чего-то определяется скачком цен на лохотроне, именуемом биржей - это дутая, ненастоящая стоимость.
чувак, просто поменяй аватар и жизнь наладится