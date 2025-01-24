EA потеряла 6 миллиардов долларов на падении акций, что эквивалентно почти 4-м Ubisoft

Буквально вчера в своем последнем финансовом отчете EA сообщила, что Dragon: Age The Veilguard не оправдала ожиданий компании. В общей сложности в игру сыграло 1,5 миллиона игроков, что на 50% ниже ожиданий.

Эффект от продаж игры, похоже, сильно сказался на компании. Как сообщил журналист Том Хендерсон, акции EA упали на 17%, что является одним из самых больших на сегодняшний день.

Падение на 17% соответствует стоимости в 6 миллиардов долларов на фондовом рынке, из-за чего стоимость самой компании достигла минимума за последние 12 месяцев. Чтобы дать вам представление, стоимость падения почти в 4 раза превышает текущую стоимость Ubisoft, которая составляет 1,48 млрд долларов.