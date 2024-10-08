ЕА рассказала про уровни сложности в Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard выйдет в конце месяца и обещает привнести в франшизу больше экшена. Это не значит, что игроки, жаждущие испытаний, останутся с пустыми руками.
Сегодня EA объявила, что Dragon Age: The Veilguard будет иметь надежную систему доступности, включающую 5 различных уровней сложности. Кроме того, можно создать настраиваемую сложность, вручную изменив каждый аспект.
- Рассказчик – Для тех, кто стал играть в Dragon Age: The Veilguard ради истории.
- Хранитель – Сбалансированный боевой опыт, который делает акцент на составе группы и выборе снаряжения, а не на времени реакции.
- Авантюрист – Сбалансированный опыт, который делает одинаковый акцент на бое, составе группы и выборе снаряжения.
- Аутсайдер – Довести игрока до предела, требуя стратегического планирования и тактических решений.
- Кошмар – Сокрушительные сражения, которые не дают передышки. Требует мастерства в бою, снаряжении, навыках и игровой механике, чтобы выжить. Выбор этого уровня сложности нельзя отменить, не начав новое прохождение.
- Без ограничений – Настройте все параметры. Настройки влияют на различные аспекты игрового процесса. Для первого прохождения рекомендуется использовать одну из предустановок выше.
Среди настраиваемых параметров сложности игроки смогут изменять такие элементы, как время парирования, сила помощи при прицеливании, агрессивность врагов и многое другое.
Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
гей авантюрист забыли, супер изич)
супер изич? ну попробуй всю ночь обслуживать 10 мужиков я на тебя после погляжу
тяжело на работе?)
на столько шо жопа болит)
Слава главное не забывай кричать
я смотрю фан база у нового драгон жопичь набирается потихоньку :)
Сложность: не стать геем после прохождения сюжета.)
Плюс такую ачивку обязательно нужно :)
ты уже им стал, после прохождения других ДА
Мне не надо)) // Jimmie Johnson
Вообще пофиг, EA видимо ничего не учит, как игры проваливаться когда навешают всяких не нужных ярлыков в игре.
"Уровень woke-активист" - после первого попадания НПС по персонажу игрока, персонаж начинает кричать про угнетение и противник отменяется...
...или с вероятностю 50% успешно применяет заклинание "твои скрины из твиттера за 2015 год с шутками над неграми и евреями" и игрок получает априори безвыигрышный бой со спутниками и уникальную концовку "тусовочка оказалась сильней". Все сохранения отменяются, начинай сначала.
Уровни сложности там будут: лох, зумер, лгбт и феминистка.
в смысле уровни сложности
разве мы не априори на кошмаре играем?
Кошмарной игре, кошмарные прохождения с кошмарные концовками; но для разработчиков вероятно главное, чтоб продажи не были кошмарными, а все к этому и идёт.
Будь это игра Шутер или Тактическая рпг, где надо вдумчиво отдавать команды отряду. Я бы ещё понял почему тут 6 уровней сложности. Но в играх Драгон Эйдж всегда хватало трёх уровней сложности
1. Легкий
2.Обычный
3.Сложный.
В ДА всегда был Кошмарный Уровень сложности, эксперт ты пегешный.
Как не прогрессивно не толерантно, скучно.
Игра и так себя с плохой стороны позиционирует, так они ещё её ухудшить хотят, но извращенцам зайдёт
в мире не существует столько уродливых людей, сколько в одной игре от повесточных
как же достали уже, смени пластинку
как только кончится эпоха повесток, так сразу
твоя больная тема походу
я наверна выберу режим рака с большим количеством слабых агрессивных и беспомощных врагов. мало слабых и тупых врагов наверно всё-таки уже не так интересно будет.
С такими уродливыми персонажами не хочется играть. Помянем серию, рип и все такое
Ой ёжки матрёшки, в СХ2 монстры симпатичней выглядят.
буду играть на первой
а кто минус поставил норм баран
прилично уже набежало))