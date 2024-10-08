ЕА рассказала про уровни сложности в Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard выйдет в конце месяца и обещает привнести в франшизу больше экшена. Это не значит, что игроки, жаждущие испытаний, останутся с пустыми руками.

Сегодня EA объявила, что Dragon Age: The Veilguard будет иметь надежную систему доступности, включающую 5 различных уровней сложности. Кроме того, можно создать настраиваемую сложность, вручную изменив каждый аспект.

Рассказчик – Для тех, кто стал играть в Dragon Age: The Veilguard ради истории.

– Для тех, кто стал играть в Dragon Age: The Veilguard ради истории. Хранитель – Сбалансированный боевой опыт, который делает акцент на составе группы и выборе снаряжения, а не на времени реакции.

– Сбалансированный боевой опыт, который делает акцент на составе группы и выборе снаряжения, а не на времени реакции. Авантюрист – Сбалансированный опыт, который делает одинаковый акцент на бое, составе группы и выборе снаряжения.

– Сбалансированный опыт, который делает одинаковый акцент на бое, составе группы и выборе снаряжения. Аутсайдер – Довести игрока до предела, требуя стратегического планирования и тактических решений.

– Довести игрока до предела, требуя стратегического планирования и тактических решений. Кошмар – Сокрушительные сражения, которые не дают передышки. Требует мастерства в бою, снаряжении, навыках и игровой механике, чтобы выжить. Выбор этого уровня сложности нельзя отменить, не начав новое прохождение.

– Сокрушительные сражения, которые не дают передышки. Требует мастерства в бою, снаряжении, навыках и игровой механике, чтобы выжить. Выбор этого уровня сложности нельзя отменить, не начав новое прохождение. Без ограничений – Настройте все параметры. Настройки влияют на различные аспекты игрового процесса. Для первого прохождения рекомендуется использовать одну из предустановок выше.

Среди настраиваемых параметров сложности игроки смогут изменять такие элементы, как время парирования, сила помощи при прицеливании, агрессивность врагов и многое другое.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.