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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6 639 оценок

ЕА рассказала про уровни сложности в Dragon Age: The Veilguard

monk70
Новости

Dragon Age: The Veilguard выйдет в конце месяца и обещает привнести в франшизу больше экшена. Это не значит, что игроки, жаждущие испытаний, останутся с пустыми руками.

Сегодня EA объявила, что Dragon Age: The Veilguard будет иметь надежную систему доступности, включающую 5 различных уровней сложности. Кроме того, можно создать настраиваемую сложность, вручную изменив каждый аспект.

  • Рассказчик – Для тех, кто стал играть в Dragon Age: The Veilguard ради истории.
  • Хранитель – Сбалансированный боевой опыт, который делает акцент на составе группы и выборе снаряжения, а не на времени реакции.
  • Авантюрист – Сбалансированный опыт, который делает одинаковый акцент на бое, составе группы и выборе снаряжения.
  • Аутсайдер – Довести игрока до предела, требуя стратегического планирования и тактических решений.
  • Кошмар – Сокрушительные сражения, которые не дают передышки. Требует мастерства в бою, снаряжении, навыках и игровой механике, чтобы выжить. Выбор этого уровня сложности нельзя отменить, не начав новое прохождение.
  • Без ограничений – Настройте все параметры. Настройки влияют на различные аспекты игрового процесса. Для первого прохождения рекомендуется использовать одну из предустановок выше.

Среди настраиваемых параметров сложности игроки смогут изменять такие элементы, как время парирования, сила помощи при прицеливании, агрессивность врагов и многое другое.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

-3
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
ze1n_82

гей авантюрист забыли, супер изич)

20
ruslan_dzusev

супер изич? ну попробуй всю ночь обслуживать 10 мужиков я на тебя после погляжу

7
ze1n_82 ruslan_dzusev

тяжело на работе?)

22
ruslan_dzusev ze1n_82

на столько шо жопа болит)

6
Universe of Knowledge ruslan_dzusev

Слава главное не забывай кричать

2
Саша Борцов Universe of Knowledge

я смотрю фан база у нового драгон жопичь набирается потихоньку :)

3
SOLUS5678

Сложность: не стать геем после прохождения сюжета.)

9
Skorskis

Плюс такую ачивку обязательно нужно :)

0
SpecialAthos

ты уже им стал, после прохождения других ДА

-1
Пользователь ВКонтакте

Мне не надо)) // Jimmie Johnson

8
kotasha

Вообще пофиг, EA видимо ничего не учит, как игры проваливаться когда навешают всяких не нужных ярлыков в игре.

7
DarkScorpius

"Уровень woke-активист" - после первого попадания НПС по персонажу игрока, персонаж начинает кричать про угнетение и противник отменяется...

7
DishonestLythronax

...или с вероятностю 50% успешно применяет заклинание "твои скрины из твиттера за 2015 год с шутками над неграми и евреями" и игрок получает априори безвыигрышный бой со спутниками и уникальную концовку "тусовочка оказалась сильней". Все сохранения отменяются, начинай сначала.

0
Ahnx

Уровни сложности там будут: лох, зумер, лгбт и феминистка.

6
valeriesq

в смысле уровни сложности

разве мы не априори на кошмаре играем?

3
Беркут Слеер

Кошмарной игре, кошмарные прохождения с кошмарные концовками; но для разработчиков вероятно главное, чтоб продажи не были кошмарными, а все к этому и идёт.

2
Deowar

Будь это игра Шутер или Тактическая рпг, где надо вдумчиво отдавать команды отряду. Я бы ещё понял почему тут 6 уровней сложности. Но в играх Драгон Эйдж всегда хватало трёх уровней сложности
1. Легкий
2.Обычный
3.Сложный.

1
SpecialAthos

В ДА всегда был Кошмарный Уровень сложности, эксперт ты пегешный.

-1
HerzokSCP

Как не прогрессивно не толерантно, скучно.

1
Universe of Knowledge

Игра и так себя с плохой стороны позиционирует, так они ещё её ухудшить хотят, но извращенцам зайдёт

1
Темный-Властелин

в мире не существует столько уродливых людей, сколько в одной игре от повесточных

1
SpecialAthos

как же достали уже, смени пластинку

-3
Темный-Властелин SpecialAthos

как только кончится эпоха повесток, так сразу

1
SpecialAthos Темный-Властелин

твоя больная тема походу

-2
MunchkiN 616

я наверна выберу режим рака с большим количеством слабых агрессивных и беспомощных врагов. мало слабых и тупых врагов наверно всё-таки уже не так интересно будет.

0
AndralStormborn

С такими уродливыми персонажами не хочется играть. Помянем серию, рип и все такое

0
tvorog8088

Ой ёжки матрёшки, в СХ2 монстры симпатичней выглядят.

0
DemonLrus

буду играть на первой

-8
DemonLrus

а кто минус поставил норм баран

-30
ze1n_82

прилично уже набежало))

-10