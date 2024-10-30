EA: у Dragon Age: The Veilguard "прорывной потенциал" благодаря "невероятно высоким" оценкам и низкой конкуренции

Глава EA делает ставку на успех Dragon Age: The Veilguard, утверждая, что игра обладает потенциалом для прорыва в AAA-пространстве благодаря "невероятно высоким" оценкам от критиков и ограниченной конкуренции. Эндрю Уилсон в недавнем разговоре с инвесторами отметил уверенность компании в проекте. Он объяснил, что ключевые элементы для успешного старта уже присутствуют: талантливая студия BioWare, успешная IP-серия Dragon Age и сработанная команда, создавшая интересный мир и захватывающий сюжет.

Уилсон также отметил уникальное положение игры на рынке, видимо указывая, что многие AAA-студии переходят на проекты с акцентом на живое обслуживание, оставляя однопользовательский жанр с меньшей конкуренцией. «Мы выходим на рынок с ограниченной конкуренцией в этой категории, и хотя пока рано предсказывать итог, отзывы критиков уже внушают оптимизм», — добавил он.

И хотя положительные отзывы внушают уверенность EA, пока рано судить, оправдает ли Dragon Age: The Veilguard все ожидания.