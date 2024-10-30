EA: у Dragon Age: The Veilguard "прорывной потенциал" благодаря "невероятно высоким" оценкам и низкой конкуренции

Глава EA делает ставку на успех Dragon Age: The Veilguard, утверждая, что игра обладает потенциалом для прорыва в AAA-пространстве благодаря "невероятно высоким" оценкам от критиков и ограниченной конкуренции. Эндрю Уилсон в недавнем разговоре с инвесторами отметил уверенность компании в проекте. Он объяснил, что ключевые элементы для успешного старта уже присутствуют: талантливая студия BioWare, успешная IP-серия Dragon Age и сработанная команда, создавшая интересный мир и захватывающий сюжет.
Уилсон также отметил уникальное положение игры на рынке, видимо указывая, что многие AAA-студии переходят на проекты с акцентом на живое обслуживание, оставляя однопользовательский жанр с меньшей конкуренцией. «Мы выходим на рынок с ограниченной конкуренцией в этой категории, и хотя пока рано предсказывать итог, отзывы критиков уже внушают оптимизм», — добавил он.
И хотя положительные отзывы внушают уверенность EA, пока рано судить, оправдает ли Dragon Age: The Veilguard все ожидания.
Вот пусть небинарные транс-обзорщики в это и играют.
Чем громче они кричат что их высер прорывной , тем сильнее оподливятся.
Так они и жрут этот кал как человеческая многоножка, только таким ключи и выдали заранее из-за чего батхёрт и начался. Офк этот какиш никому не нужен, сейчас на повестку все жёстко агрятся и это хорошо
Типа про педиков больше ничего нет сейчас?
Они в параллельной вселенной это увидели?
Больные на голову недолюди
Завтра ЕА и Bioware столкнутся с реальностью, самый грандиозный обман в истории игрожура, дать на рецензирование только прогрессивному зоопарку и женщинам, которые в плюсы записывают что игра очень "позитивная" и "радостная"... темное фентези...да.
Да ЕА уже всё поняли, не даром денуву вырезали.
Они издеваются? Или во сне все это видят? И что там принимают? Ибо другого объяснения не нахожу.
В стимовском форуме игры тоже банят всех подряд и орут что победили) Торжество демократии просто. Хосспади как же я угораю со всего этого))
Через недельку ждём новость об успешном старте и миллионах продаж, через месяц как минимум о сокращениях в Bioware как максимум закрытие подразделения)
Очередной манагер, живущий где-то там, в своем мире? Игра еще не вышла, а "критикам" уже давно никто не верит. Да и нет их уже, настоящих критиков. В далекие времена бумажных изданий у них был еще какой-то авторитет. Инетным шлюпкам, готовым за мелкий донат засунуть язык в любое отверстие, веры нет.
Ещё бы. Там Антошка Пухляш Логвинов её защищает. Точно игра года)))
Ж̶И̶Р̶Н̶Ы̶Й̶ ̶С̶А̶Р̶К̶А̶З̶М̶
Антошка защищает, или нет?
Я ничего не слышал, но это было бы смешно.
как ни странно жиробас был вполне себе адекватен в обзорах предыдущих частей.
Дай-ка угадаю
12/10
12/10
12/10
А тут ЕА даже не скрывает, что засылает "честным и непредвзятым" обзорщикам вроде IGN, которые поставят 12/10
(хотя то что первая часть 12/10- я полностью соглашусь, из минусов там лишь графон)
https://www.youtube.com/watch?v=JI3STyisBW0
Столько уверенности, надеюсь они не забыли что в стиме выходят и если всё это вранье то об этом всем станет ясно через два дня уже
Хорошая мина при плохой игре, не более.
Надеюсь эта повесточная блевотина провалится с таким оглушительном треском, что всем зашквареным журнашлюхам ещё долго будут сниться кошмары.
для этого достаточно не купить игру)
Это часть Dragon Age вроде специально для полупокеров сделана и всей этой лгбт нечисти.
по сети уже гуляет диалог о том что перс заявляет что он небинарная персона и местоимение ему нужно соотвествующее
Там у них теперь по лору целая раса вроде есть которая может менять пол себе в любое время)))
Опа! Как динозавры в Парке Юрского периода)))
Днище прорвало и потенциал наружу🤣🤣🤣🤣
Судя по фейковым отзывам на агрегаторах, это провал
Это те критики, что один в один по методичке про "возвращение в форму" написали? Ну да, сейчас же игровая пресса имеет колоссальное влияние на продажи (нет).
Тоесть провал будет эпичнее
Дно было пробито, но от туда постучали))
Не радовался бы он раньше времени)))
А потом будут говорить: не оправдала ожидания.)))))
потом будут ругать игроков-шовинистов и токсичное сообщество...
игра провал, виноват игрок, игра кривая виноват игрок, купи 5090, низкие оценки игрок токсик
Ну да конечно чемоданов надавали, ещё и транс персон куча в обзорах.
По сути выступления не вижу смысла возмущаться и спорить. Понятно, что любая компания хочет продемонстрировать акционерам если не прибыль, то потенциал; возможно, даже будет приукрашивать ситуацию. Ubisoft вон тоже в отчетах писали, что все хорошо, прекрасная маркиза. Что там творится на самом деле и что будет дальше - узнаем, будущее покажет. В чем-то он безусловно прав: сейчас у игры нет конкурирующих ААА-новинок в жанре RPG, и это отчасти сыграет ей в плюс - люди хотят играть уже хоть во что-то. Но я просто не понимаю, зачем устраивать собрание акционеров за пару дней до релиза ключевой новинки проблемной студии. Как пишутся отзывы, акционеры знают не хуже главы EA - согласно статистике, прессе в США вообще доверяют менее 30% людей. Уже завтра-послезавтра отзывы реальных игроков и обиженных блогеров, лишенных рекламной копии, могут сильно поменять эту картинку. А могут и не поменять - мы пока что не знаем соотношения недовольных видом игры и тех, кого все устраивает. По первой неделе, даже двум-трем дням продаж картина была бы яснее - вот тогда бы и устраивали сходку. А то какой смысл делить шкуру еще не проданного медведя?
Западное общество всё больше напоминают загнивающий СССР последних лет. Когда люди хотели одно, а власть врала им и навязывала другое. Чем это закончилось, мы знаем.
Люди хотят нормальные игры и фильмы - власть навязывает им извращенцев. Люди хотят видеть нормальную белую семью - им показывают дегенератов из негритянского квартала.
Долго продолжаться это не может, конечно.
Критики уже точат друг другу шпаги и считают прибыль, но не от продаж =) Но надеюсь обосрётся она по круче сериала по Звёздным войнам.
Вот вот "невероятно высокие оценки". Потому и неверим
Даже не беря в расчёт небинров т т.д. Игра шляпа на фоне того же Ведьмака или БГ хотя сеттинг у игры другой но всё же. А тут мульт какой то с боями из азиатской он-лайн РПГ.
подожду реальных обзоров, реально ли там все так радужно?
Нет там полная ж***. 3-5 балов из 10.
думаю там реально все очень "радужно". Вот только значение этого слова в данном случае несколько иное.
М-даааа.. припоминаю, что ДАИ тоже так расхваливали перед ее выходом, прям нечто)
Игра ещё не вышла а 1 акт абсурда уже начался,страшно представить как её будут оправдывать уже завтра.
вот и посмотрим как это будет
Насколько я помню, он с 3 части драгонятины обсирал все игры биоваров, что в общем-то верно
А как эти "невероятно высокие оценки" то появились так быстро? :)
Ну насчёт низкой конкуренции трудно поспорить. За последние 9 лет, единственная cRPG, класса ААА это балдурс гейт.
Правда, новая драгонага явно намеревается конкурировать... С геншин импакт, наверно?
В геншине нет повестки чтобы с ним конкурировать)))
Андроид Уилсон как всегда - на своей волне
Вот они удивятся.
"Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer" как то так. // Павел Карнилов
Низкая конкуренция и высокие оценки свит беби 🤣🤣🤣
:)))
Список отмазок в случае провала (выбираем любые все):
1. это из-за расистов и алфавитофобов.
2. это из-за пиратов.
3. это из-за завышенных ожиданий игроков.
4. это из-за консерватизма игроков, не оценивших невероятный графический и геймплейный стиль, полный инноваций и возвращенных форм.
5. это из-за хейтеров самой ЕА.
Хоть я и предзаказал, но уверенности, что эта игра будет хотя бы лучше инквизиции все меньше с каждой новостью.
Главное что бы "прорывной потенциал" был не из 5 точки хейтеров
Интересно, по уровню повестки переплюнут самую соевою, радужную, ЛГБТ, ВОУК игру индустрии - Балду Гея 3? Да нет, сомневаюсь, это в принципе нереально! Максимум они сравняются и у нас будет два короля повестки!
Даже в балде такого ада не было. Педиковатые компаньоны, лесбухи, сильные и независимые на каждом шагу это да, но чтобы тебе какой-то перс объяснял почему он небинарный и его надо звать "они".. Небинарный эльф, Карл!))
Кунари если точно..
бг 3 умудрился это впихнуть и не испортить геймплей, внешность персонажей, сюжет, а эти всрались на первых скринах кааааарл
Кроме того, в BG3 от "подозрительного" и просто не понравившегося компаньона и npc можно было избавиться десятью разными способами. Не помогать в затруднительной ситуации. Не нанимать или выгнать. Сдать охотникам на вампиров. Продать Лорроакану на опыты. Зомбифицировать и сделать жертвой ритуала. Заставить подорвать себя. Принести всех нафиг в жертву Баалу. Тупо убить. И т.д. В Dragon Age: The Veilguard, по предварительным отзывам, нельзя прогнать или отказаться нанимать нежелательных спутников, нельзя "травмировать" их язвительными или неодобрительными репликами - все предельно мягко и толерантно. Даже злодея невозможно отыграть. То есть, права на выбор и собственное отношение к спутникам у игрока практически не будет.
Учитывая, какими были поданы нравы кунари во второй части и что тот же Аришок говорил относительно гендерных ролей в их обществе, - да они бы первыми пустили Тааш и всех ей/ему подобных на фарш во славу Кун. И это делом чести было бы - чтобы такие дефективные экземпляры не оказались за пределами их родины и не дискредитировали собой целую нацию.
Просто небинарные разрабы не могут в логику)
Благодаря обзорам, продажи увеличиваются. Так что как бы не хотели чтоб оно провалилась, все равно будет успешной
Надеюсь на успех игры. Хочу посмотреть как горят хейтеры, что они будут придумывать для оправдания. А если будет провал, то фиг с ней.
Даже если она будет коммерчески успешной, заберет ГОТИ и будет в целом хорошей игрой - хейтеры так же будут плеваться)) Ну да ладно, собаки лают - караван идет)