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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 751 оценка

EA: у Dragon Age: The Veilguard "прорывной потенциал" благодаря "невероятно высоким" оценкам и низкой конкуренции

butcher69
Новости

Глава EA делает ставку на успех Dragon Age: The Veilguard, утверждая, что игра обладает потенциалом для прорыва в AAA-пространстве благодаря "невероятно высоким" оценкам от критиков и ограниченной конкуренции. Эндрю Уилсон в недавнем разговоре с инвесторами отметил уверенность компании в проекте. Он объяснил, что ключевые элементы для успешного старта уже присутствуют: талантливая студия BioWare, успешная IP-серия Dragon Age и сработанная команда, создавшая интересный мир и захватывающий сюжет.

Уилсон также отметил уникальное положение игры на рынке, видимо указывая, что многие AAA-студии переходят на проекты с акцентом на живое обслуживание, оставляя однопользовательский жанр с меньшей конкуренцией. «Мы выходим на рынок с ограниченной конкуренцией в этой категории, и хотя пока рано предсказывать итог, отзывы критиков уже внушают оптимизм», — добавил он.

И хотя положительные отзывы внушают уверенность EA, пока рано судить, оправдает ли Dragon Age: The Veilguard все ожидания.

-54
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
digitalkid

Вот пусть небинарные транс-обзорщики в это и играют.

34
InboxM

Чем громче они кричат что их высер прорывной , тем сильнее оподливятся.

13
Trip-n-Fall

Так они и жрут этот кал как человеческая многоножка, только таким ключи и выдали заранее из-за чего батхёрт и начался. Офк этот какиш никому не нужен, сейчас на повестку все жёстко агрятся и это хорошо

6
Xndr DeKoz
и низкой конкуренции

Типа про педиков больше ничего нет сейчас?

22
PersonaR8

Они в параллельной вселенной это увидели?

21
SenMarie

Больные на голову недолюди

6
A E
19
Tommy.

Завтра ЕА и Bioware столкнутся с реальностью, самый грандиозный обман в истории игрожура, дать на рецензирование только прогрессивному зоопарку и женщинам, которые в плюсы записывают что игра очень "позитивная" и "радостная"... темное фентези...да.

16
PeaceDuke72

Да ЕА уже всё поняли, не даром денуву вырезали.

0
Ceiv

Они издеваются? Или во сне все это видят? И что там принимают? Ибо другого объяснения не нахожу.

13
digitalkid

В стимовском форуме игры тоже банят всех подряд и орут что победили) Торжество демократии просто. Хосспади как же я угораю со всего этого))

9
Mystic_Fox

Через недельку ждём новость об успешном старте и миллионах продаж, через месяц как минимум о сокращениях в Bioware как максимум закрытие подразделения)

13
Aellie

Очередной манагер, живущий где-то там, в своем мире? Игра еще не вышла, а "критикам" уже давно никто не верит. Да и нет их уже, настоящих критиков. В далекие времена бумажных изданий у них был еще какой-то авторитет. Инетным шлюпкам, готовым за мелкий донат засунуть язык в любое отверстие, веры нет.

12
Sider999

Ещё бы. Там Антошка Пухляш Логвинов её защищает. Точно игра года)))

Ж̶И̶Р̶Н̶Ы̶Й̶ ̶С̶А̶Р̶К̶А̶З̶М̶

10
PeaceDuke72

Антошка защищает, или нет?
Я ничего не слышал, но это было бы смешно.

0
Саша Борцов PeaceDuke72

как ни странно жиробас был вполне себе адекватен в обзорах предыдущих частей.

1
PeaceDuke72 Саша Борцов

Дай-ка угадаю
12/10
12/10
12/10
А тут ЕА даже не скрывает, что засылает "честным и непредвзятым" обзорщикам вроде IGN, которые поставят 12/10
(хотя то что первая часть 12/10- я полностью соглашусь, из минусов там лишь графон)

1
Саша Борцов PeaceDuke72

https://www.youtube.com/watch?v=JI3STyisBW0

0
Kamishini1993

Столько уверенности, надеюсь они не забыли что в стиме выходят и если всё это вранье то об этом всем станет ясно через два дня уже

10
PeaceDuke72

Хорошая мина при плохой игре, не более.

1
ХНР

Надеюсь эта повесточная блевотина провалится с таким оглушительном треском, что всем зашквареным журнашлюхам ещё долго будут сниться кошмары.

7
Темный-Властелин

для этого достаточно не купить игру)

1
Гасен

Это часть Dragon Age вроде специально для полупокеров сделана и всей этой лгбт нечисти.

6
ОТСТУПНИК Style

по сети уже гуляет диалог о том что перс заявляет что он небинарная персона и местоимение ему нужно соотвествующее

5
Гасен

Там у них теперь по лору целая раса вроде есть которая может менять пол себе в любое время)))

1
Sider999 Гасен

Опа! Как динозавры в Парке Юрского периода)))

0
-zotik-

Днище прорвало и потенциал наружу🤣🤣🤣🤣

4
taotahu1992

Судя по фейковым отзывам на агрегаторах, это провал

4
shurasick876

Это те критики, что один в один по методичке про "возвращение в форму" написали? Ну да, сейчас же игровая пресса имеет колоссальное влияние на продажи (нет).

4
Darth Savitar

Тоесть провал будет эпичнее

3
Уральский чекист

Дно было пробито, но от туда постучали))

3
tvorog8088

Не радовался бы он раньше времени)))

2
SOLUS5678

А потом будут говорить: не оправдала ожидания.)))))

2
slim108

потом будут ругать игроков-шовинистов и токсичное сообщество...

2
Темный-Властелин

игра провал, виноват игрок, игра кривая виноват игрок, купи 5090, низкие оценки игрок токсик

2
kotasha

Ну да конечно чемоданов надавали, ещё и транс персон куча в обзорах.

2
Skessa

По сути выступления не вижу смысла возмущаться и спорить. Понятно, что любая компания хочет продемонстрировать акционерам если не прибыль, то потенциал; возможно, даже будет приукрашивать ситуацию. Ubisoft вон тоже в отчетах писали, что все хорошо, прекрасная маркиза. Что там творится на самом деле и что будет дальше - узнаем, будущее покажет. В чем-то он безусловно прав: сейчас у игры нет конкурирующих ААА-новинок в жанре RPG, и это отчасти сыграет ей в плюс - люди хотят играть уже хоть во что-то. Но я просто не понимаю, зачем устраивать собрание акционеров за пару дней до релиза ключевой новинки проблемной студии. Как пишутся отзывы, акционеры знают не хуже главы EA - согласно статистике, прессе в США вообще доверяют менее 30% людей. Уже завтра-послезавтра отзывы реальных игроков и обиженных блогеров, лишенных рекламной копии, могут сильно поменять эту картинку. А могут и не поменять - мы пока что не знаем соотношения недовольных видом игры и тех, кого все устраивает. По первой неделе, даже двум-трем дням продаж картина была бы яснее - вот тогда бы и устраивали сходку. А то какой смысл делить шкуру еще не проданного медведя?

2
MNM 1985
2
BluntZebulon
1
Ahnx

Западное общество всё больше напоминают загнивающий СССР последних лет. Когда люди хотели одно, а власть врала им и навязывала другое. Чем это закончилось, мы знаем.

Люди хотят нормальные игры и фильмы - власть навязывает им извращенцев. Люди хотят видеть нормальную белую семью - им показывают дегенератов из негритянского квартала.

Долго продолжаться это не может, конечно.

1
Игромэнс

Критики уже точат друг другу шпаги и считают прибыль, но не от продаж =) Но надеюсь обосрётся она по круче сериала по Звёздным войнам.

1
Lyс

Вот вот "невероятно высокие оценки". Потому и неверим

1
TRADS80

Даже не беря в расчёт небинров т т.д. Игра шляпа на фоне того же Ведьмака или БГ хотя сеттинг у игры другой но всё же. А тут мульт какой то с боями из азиатской он-лайн РПГ.

1
atrrz1

подожду реальных обзоров, реально ли там все так радужно?

1
Zloimamont

Нет там полная ж***. 3-5 балов из 10.

0
slim108

думаю там реально все очень "радужно". Вот только значение этого слова в данном случае несколько иное.

6
Larunn

М-даааа.. припоминаю, что ДАИ тоже так расхваливали перед ее выходом, прям нечто)

1
nikvik jm

Игра ещё не вышла а 1 акт абсурда уже начался,страшно представить как её будут оправдывать уже завтра.

1
Alex40001

вот и посмотрим как это будет

0
Комментарий удален
mefiro

Насколько я помню, он с 3 части драгонятины обсирал все игры биоваров, что в общем-то верно

0
Mark500

А как эти "невероятно высокие оценки" то появились так быстро? :)

0
PeaceDuke72

Ну насчёт низкой конкуренции трудно поспорить. За последние 9 лет, единственная cRPG, класса ААА это балдурс гейт.
Правда, новая драгонага явно намеревается конкурировать... С геншин импакт, наверно?

0
AndrewSolt

В геншине нет повестки чтобы с ним конкурировать)))

0
Негативный позитив

Андроид Уилсон как всегда - на своей волне

0
Stanislаv

Вот они удивятся.

0
Пользователь ВКонтакте

"Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer" как то так. // Павел Карнилов

0
Punisher1

Низкая конкуренция и высокие оценки свит беби 🤣🤣🤣

0
Саша Борцов

:)))

0
coffee_break

Список отмазок в случае провала (выбираем любые все):
1. это из-за расистов и алфавитофобов.
2. это из-за пиратов.
3. это из-за завышенных ожиданий игроков.
4. это из-за консерватизма игроков, не оценивших невероятный графический и геймплейный стиль, полный инноваций и возвращенных форм.
5. это из-за хейтеров самой ЕА.

0
sobr21

Хоть я и предзаказал, но уверенности, что эта игра будет хотя бы лучше инквизиции все меньше с каждой новостью.

-1
Хидео Козлина

Главное что бы "прорывной потенциал" был не из 5 точки хейтеров

-1
Авраам Линкольн

Интересно, по уровню повестки переплюнут самую соевою, радужную, ЛГБТ, ВОУК игру индустрии - Балду Гея 3? Да нет, сомневаюсь, это в принципе нереально! Максимум они сравняются и у нас будет два короля повестки!

-7
digitalkid

Даже в балде такого ада не было. Педиковатые компаньоны, лесбухи, сильные и независимые на каждом шагу это да, но чтобы тебе какой-то перс объяснял почему он небинарный и его надо звать "они".. Небинарный эльф, Карл!))

Кунари если точно..

7
Темный-Властелин

бг 3 умудрился это впихнуть и не испортить геймплей, внешность персонажей, сюжет, а эти всрались на первых скринах кааааарл

1
Skessa digitalkid

Кроме того, в BG3 от "подозрительного" и просто не понравившегося компаньона и npc можно было избавиться десятью разными способами. Не помогать в затруднительной ситуации. Не нанимать или выгнать. Сдать охотникам на вампиров. Продать Лорроакану на опыты. Зомбифицировать и сделать жертвой ритуала. Заставить подорвать себя. Принести всех нафиг в жертву Баалу. Тупо убить. И т.д. В Dragon Age: The Veilguard, по предварительным отзывам, нельзя прогнать или отказаться нанимать нежелательных спутников, нельзя "травмировать" их язвительными или неодобрительными репликами - все предельно мягко и толерантно. Даже злодея невозможно отыграть. То есть, права на выбор и собственное отношение к спутникам у игрока практически не будет.

3
coffee_break digitalkid

Учитывая, какими были поданы нравы кунари во второй части и что тот же Аришок говорил относительно гендерных ролей в их обществе, - да они бы первыми пустили Тааш и всех ей/ему подобных на фарш во славу Кун. И это делом чести было бы - чтобы такие дефективные экземпляры не оказались за пределами их родины и не дискредитировали собой целую нацию.

Просто небинарные разрабы не могут в логику)

2
Glodus Muspell

Благодаря обзорам, продажи увеличиваются. Так что как бы не хотели чтоб оно провалилась, все равно будет успешной

-11
ZAUSA

Надеюсь на успех игры. Хочу посмотреть как горят хейтеры, что они будут придумывать для оправдания. А если будет провал, то фиг с ней.

-11
Floww

Даже если она будет коммерчески успешной, заберет ГОТИ и будет в целом хорошей игрой - хейтеры так же будут плеваться)) Ну да ладно, собаки лают - караван идет)

-12