Ещё один бывший сотрудник BioWare раскритиковал позицию EA по Dragon Age: The Veilguard

Некоторые бывшие разработчики BioWare с горечью прокомментировали слова генерального директора Electronic Arts о Dragon Age: The Veilguard, который заявил, что игра оказалась не столь успешной, как ожидалось, из-за отсутствия элементов живого сервиса.

Сначала высказался сценарист серии Дэвид Гейдер, посоветовавший следовать примеру Larian с Baldur’s Gate 3. Затем ситуацию прокомментировал бывший креативный директор Dragon Age Майк Лэйдлоу:

Я, конечно, не экстравагантный генеральный директор, но если бы кто-то сказал мне: «Ключ к успеху этой знаменитой однопользовательской интеллектуальной собственности лежит в превращении её исключительно в многопользовательскую игру. Не спин-офф, а фундаментальное изменение ДНК того, что люди любят в оригинальной игре», — я бы, наверное, ушёл в отставку.

Dragon Age: The Veilguard продалась вдвое меньше, чем рассчитывала EA, но, по мнению Гейдера, эти оценки могут быть основаны на нереалистичных ожиданиях, а не свидетельствовать о фактическом провале игры.

Он также подчеркнул, что отсутствие конкретных цифр со стороны EA само по себе говорит о многом.