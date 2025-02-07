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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 608 оценок

Ещё один бывший сотрудник BioWare раскритиковал позицию EA по Dragon Age: The Veilguard

butcher69
Новости

Некоторые бывшие разработчики BioWare с горечью прокомментировали слова генерального директора Electronic Arts о Dragon Age: The Veilguard, который заявил, что игра оказалась не столь успешной, как ожидалось, из-за отсутствия элементов живого сервиса.

По мнению руководства EA, Dragon Age: The Veilguard провалилась из-за отсутствия многопользовательских функций

Сначала высказался сценарист серии Дэвид Гейдер, посоветовавший следовать примеру Larian с Baldur’s Gate 3. Затем ситуацию прокомментировал бывший креативный директор Dragon Age Майк Лэйдлоу:

Я, конечно, не экстравагантный генеральный директор, но если бы кто-то сказал мне: «Ключ к успеху этой знаменитой однопользовательской интеллектуальной собственности лежит в превращении её исключительно в многопользовательскую игру. Не спин-офф, а фундаментальное изменение ДНК того, что люди любят в оригинальной игре», — я бы, наверное, ушёл в отставку.
Легендарный сценарист Dragon Age дал совет EA связанному с The Veilguard: "Берите пример с Larian и удвойте усилия"

Dragon Age: The Veilguard продалась вдвое меньше, чем рассчитывала EA, но, по мнению Гейдера, эти оценки могут быть основаны на нереалистичных ожиданиях, а не свидетельствовать о фактическом провале игры.

Он также подчеркнул, что отсутствие конкретных цифр со стороны EA само по себе говорит о многом.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Fatum Sibir

Ну да, всем же известно что тот же ведьмак 3 стал хитом именно из-за мультиплеера и продаж брони на плотву !

11
BewitchingBaron
Dragon Age: The Veilguard продалась вдвое меньше, чем рассчитывала EA, но, по мнению Гейдера, эти оценки могут быть основаны на нереалистичных ожиданиях, а не свидетельствовать о фактическом провале игры.

Нет, это именно провал из-за засилья в игре обезьян и петушья.

10
malars0

ожидания от игры как раз и подтвердились

2
LonelyGalen

Только не надо ла-ла. Инквизиция - его детище. Сам же и опустил серию. Вейлгард - лишь закономерный итог.

1
HubertJFarnsworth

Играл в эту игру ,тупо из за того ,что интересно было узнать продолжение истории DA inquisition, честно сказать, она мне тяжело далась)) не из за геймплея или сложности, а из за всего того повесточного кала ,которого туда напихали. Глядя на обезьяноподобных черномазых эльфов, хотелось плюнуть в монитор) А особенно подкосила в побочном квесте инквизитор (с прошлой части) Она по умолчанию баба. Капец!! и сохранки с прошлой части не проконали((А вишенкой на торте было существо по имени Тааш, вот это вообще кринж((

1
MunchkiN 616

интересно как бы продалась игра если бы уровень "повестки" был бы на уровне драгон аге оринс. пек-пек думаю провал был бы не 50% а 10% неокупилась.

0
Max Rolens

Они ее продавали тем, кто хотели купить игру с повесточкой, так как кроме повесточки они больше нечего и не рекламировали в отношении этой игры

0
Starbit

Какие могут быть ожидания от петушатины радужной интересно? Ожидаемо это получилось дно

0