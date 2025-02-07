Ещё один бывший сотрудник BioWare раскритиковал позицию EA по Dragon Age: The Veilguard

Некоторые бывшие разработчики BioWare с горечью прокомментировали слова генерального директора Electronic Arts о Dragon Age: The Veilguard, который заявил, что игра оказалась не столь успешной, как ожидалось, из-за отсутствия элементов живого сервиса.
Сначала высказался сценарист серии Дэвид Гейдер, посоветовавший следовать примеру Larian с Baldur’s Gate 3. Затем ситуацию прокомментировал бывший креативный директор Dragon Age Майк Лэйдлоу:
Я, конечно, не экстравагантный генеральный директор, но если бы кто-то сказал мне: «Ключ к успеху этой знаменитой однопользовательской интеллектуальной собственности лежит в превращении её исключительно в многопользовательскую игру. Не спин-офф, а фундаментальное изменение ДНК того, что люди любят в оригинальной игре», — я бы, наверное, ушёл в отставку.
Dragon Age: The Veilguard продалась вдвое меньше, чем рассчитывала EA, но, по мнению Гейдера, эти оценки могут быть основаны на нереалистичных ожиданиях, а не свидетельствовать о фактическом провале игры.
Он также подчеркнул, что отсутствие конкретных цифр со стороны EA само по себе говорит о многом.
Ну да, всем же известно что тот же ведьмак 3 стал хитом именно из-за мультиплеера и продаж брони на плотву !
Нет, это именно провал из-за засилья в игре обезьян и петушья.
ожидания от игры как раз и подтвердились
Только не надо ла-ла. Инквизиция - его детище. Сам же и опустил серию. Вейлгард - лишь закономерный итог.
Играл в эту игру ,тупо из за того ,что интересно было узнать продолжение истории DA inquisition, честно сказать, она мне тяжело далась)) не из за геймплея или сложности, а из за всего того повесточного кала ,которого туда напихали. Глядя на обезьяноподобных черномазых эльфов, хотелось плюнуть в монитор) А особенно подкосила в побочном квесте инквизитор (с прошлой части) Она по умолчанию баба. Капец!! и сохранки с прошлой части не проконали((А вишенкой на торте было существо по имени Тааш, вот это вообще кринж((
интересно как бы продалась игра если бы уровень "повестки" был бы на уровне драгон аге оринс. пек-пек думаю провал был бы не 50% а 10% неокупилась.
Они ее продавали тем, кто хотели купить игру с повесточкой, так как кроме повесточки они больше нечего и не рекламировали в отношении этой игры
Какие могут быть ожидания от петушатины радужной интересно? Ожидаемо это получилось дно