"Это конец для Bioware": предполагаемый плейтестер поделился своими впечатлениями после игры в Dragon Age: The Veilguard

Слухи о предстоящей игре Dragon Age: The Veilguard продолжают привлекать внимание сообщества, и недавно появились новые подробности от одного из тестировщиков, которые вызвали бурные обсуждения. С момента анонса проект сопровождали споры о художественном стиле и направлении игры, а теперь утверждения тестировщика лишь усилили беспокойство фанатов.
Как утверждает плейтестер, известный под именем Джон, он играл в билд игры 2023 года и сообщил, что проект активно включает элементы так называемой "woke-культуры". Он также раскритиковал использование современного сленга, который, по его мнению, разрушает погружение и не соответствует атмосфере средневекового фэнтези. Например, напарник кунари сразу дает знать, что идентифицирует себя как "небинарную персону". Тестер утверждает, что диалоги в игре — одно разочарование за другим, а сюжетные линии некоторых важных персонажей прошлых частей были отодвинуты на второй план.
Особо негативно он отозвался о качестве анимации лиц, отметив, что персонажи выглядят гораздо менее привлекательно по сравнению с предыдущими играми серии. Важной деталью в интервью было также то, что его обратная связь, включая критику на тему современных слов и woke-элементов, не была передана разработчикам.
Остается только ждать официального релиза Dragon Age: The Veilguard, чтобы увидеть, оправдаются ли эти заявления, или проект все-таки сможет вернуть доверие своих поклонников.
Грядёт очередной громкий провал...
И, надеюсь, он закроет эту студию маньяков-извращенцев, портящих шикарные серии игр.
На счёт громкого вряд ли, игру тащемто проигнорировало большинство ещё на этапе анонса.
Ты чё несёшь лол?) Вся серия игр это детище Bioware. Они так же создали mass effect. Какая студия маньяков?
От прежних BioWare там остались только две уборщицы и один электрик, остальные работники, это небинарные полупокеры идентефицирующие себя как табуретки.
не закроет,их переведут в игрыы сервисы,другая половина как обычно уйдет в инди и будет 15 лет делать игру
Что там Было из последних достойных? ME3? Вот и запомним эту компанию на хорошей ноте тех годов.
как по мне DAI последняя хорошая игра там конечно были минусы но в целом мне там понравилось игра
соглашус, есть минусы но в целом хорошая игра
Это та самая игра, где механик корабля при знакомстве с Шепардом начинает ныть и причитать о своей гомосятской печальной доле?.. Уже тогда было понятно, куда компания катится...
Единственная хорошая игра в франшизе- это Origins. А дальше- недоделка, следом за ней- тупой слешер.
Андромеда тоже вполне нормальна, Боевика там превосходная.
Гори в аду, Bioware, там тебе самое место.
Тут вина не студии, а ЕА и людей которых туда внедрили.
Это не Bioware. Настоящая Bioware закончилась в 2012 году. Дальше был лишь канадский отдел ЕА.
У чела на аве бг3, игра буквально пропитанная woke культурой, но смерти он желает биовар. Как же Свинке фанбоев рвет
И по традиции никто не ответит ибо парировать ничем. Минус поставят и все
как по мне в BG3 повестка не портит игру а в случае с DA она портит
Да это помойку уже предлагаю в GeForce Now купи подписку получи игру но спс даром не надо.
Заценим 31 октября в зеленом стиме, но скорее всего 90% игроков удалят через 1-2 часа,продолжат играть только те, кому очень скучно. Надеюсь игра провалится, и биовары поймут ошибку повестки и тогда начнут делать игры в другом направлении.
Прикол будет, если у нее будет супервысокий онлайн)))))))) и супер продажи)))
Очень неожиданно,типа под всей этой херней там супер золотой алмаз в виде сюжет и тд)
Я сомневаюсь, что эту поделку не будут всячески защищать, в том числе Denuvo. Её поставят в первую очередь – ибо такой «шедевр» по другом продать едва ли выйдет.
Так уже заявили, что нет денуво, хотя видел в стиме обсуждение типа ЕА поставьте денуво пожалуйста от игроков
то есть ты желаешь игре провала, но все равно скачаешь, потому что не будет денуво?
лицемерно, не?
Ну, сейчас сказали одно; а перед релизом – скажут другое. У них и так проблема уже на этапе пред- заказов – вот и смягчают всячески. Просто чтобы EA и не поставить защиту Denuvo? Это из какой-то параллельной вселенной.
Надеюсь, что после очевидного провала этой игры, Биоваров закроют и они не успеют осквернить трилогию Масс Эффект, новой, небинарной частью.
И ни кого не смутило ключевое слово - предполагаемый. Сейчас верить нельзя никому. Вот как игра выйдет (благо она без дермувы), вот тогда и поговорим.
Пожалуйста, пусть уже их добьют. Хватить уже мучить эту некогда прекрасную студию...
1995-2014
ну все, конец биоварам, дали шанс после антема и они его просрали, вот что бывает когда страдаешь херней а не выпуском нормальных игр
Трансы, которых менеджеры ЕА понабрали в студию вместо талантливых разрабов- нормальных игр никогда и не делали.
Ей конец пришел еще в момент развала команды Масс Эффект и ухода талантливых людей и сценариста Карпишена... это уже трупак 10ток лет жил, тупо имя неся на горбу.
Ты в курсе что новую игру команда масс эффекта и делает? Имя Уикс о чем-нибудь говорит? Он написал Мордина, Джек и других. И там таких Уиксов да почти все
Кого там нет так это разрабов драгон эйджа
Ура, так и надо это помойке. Максимально жаль, что бренд погубили тупые руководители и разные "персоны". Очень люблю РПГ, очень люблю оригинальный DAO в далеком году 2010 когда впервые получил 1 пк и принесли пиратский диск, я влюбился с первого взгляда в эту красивую обложку, темных ведьм и атмосферу дарк фентези.
Действительно жаль, что такой бренд уничтожается из-за того, что права на серию не в тех руках. Я надеюсь когда-нибудь EA так станет ничтожной, что начнет продавать права на выпуск игр и кто-то действительно достойный выпустит настоящее продолжение по настоящему культовой РПГ.
Хочу увидеть Dragon Age 5 от Свена Винке из Larian. Он знаком с этой франшизой лучше, чем нышешнее геймдизайнер-ко Bioware. И ролевые игры делать умеет.
"Остается только ждать официального релиза Dragon Age: The Veilguard, чтобы увидеть, оправдаются ли эти заявления, или проект все-таки сможет вернуть доверие своих поклонников."
если бы я писал эту новость я бы от себя на это добавил смех сильный)
Концом для биоваров был 3й Масс Эффект, когда они слили концовку трилогии. А всё остальное это просто похороны с последующим закапываем в яму.
Не знаю, чем тебя концовка так взбесила.
Лично я наоборот оценил систему, при которой все решения из прошлой и нынешней игры идут в счёт боеготовности.
Еще один не известны но очень информированный аноним=)
Если это правда, пойдет на дно вслед на Юбисофт.
ЕА пойдёт на дно? Их футбол кормит.
Не столько про игру, сколько про сходящий с ума запад: зачем упоминать такие особенности при начале беседы? Я тебя разве спрашивал про это? Ты не настолько важное чмо, чтобы все кругом сходили с ума, интересуясь кем же ты себя там считаешь.
Не сказать что такой отстой в игре был неожиданным, но подтверждение печального - радости не прибавляет. Думаю не стоит надеяться, что за год ситуация сильно поменялась?
Печально. Но вообще это вина в первую очередь тех, кто давит на игровую индустрию, требуя только чтоб были темнокожие, ЛГБТ и прочие.. А не одной конкретной фирмы..
т.е если ты заднеприводной и пытаешься завирусить своё отклонение другим то это не твоя вина, а корпорации БР которая на тебя давит?
Вернись в школу и выучи по новой русский язык. Он говорил не про общество, которое давит, а про корпоратов (какая-нибудь блэк рок и другие денежные мешки), которые давят и заставляют издателей и разрабов пихать всё это непотребство в виде ЛГБТ, чёрных и всего остального прочего.
т.е если я возьму деньги у БР и начну двигать повестку, это будет не моя вина, а корпорации БР? это так работает?
я подкорректирую свой пред мес :) для тех кто закончил школу и выучил на 5 рус язык было понятнее
Это не так работает. Так как ты заложник ситуации. Либо ты возьмёшь деньги и сможешь разработать игру с требуемыми вставками, либо просто закроешься, так как собственной финансовой подушки у тебя нет. Именно так к сожалению на данный момент и обстоит положение всех тех студий, что вынуждены прогибаться под всякие блэк роки.
P.S. либо вот тебе еще один вариант. Давит уже сам издатель, так как халявные деньги от блэк рока для него только в радость. Меньше самому придётся тратиться на разработку.
Если бы этих петушков никто не поддерживал, то им бы морды ломали в американских переулках так, что никто бы не осмеливался устраивать парады. Но их защищает закон, и по видимому кто-то влиятельный.
Если бы это были не современные Биотвари, а хотя бы те что лет 10 назад, то после прочтения "он играл в билд игры 2023 года", я бы еще надеялся на лучшее - поправят, где-то прислушаются к поклонникам серии. Сейчас думаю - будет только еще хуже. Они как будто назло все делают!
Не как будто, а действительно. Эти жиробасины ненавидят белых людей.
Носятся с поеавхшей у который целый канал посвящен ненависти к игре, очередная баба решила захайпится и дурачки рады ей помочь
Ну пусть залупу во рту маринуют тогда
Вспоминая персонажей инквизиции (за парой исключений)
конец для Биоваре случился во время провала Anthem
Я очень разочарована, мягко говоря. Очень ждала продолжение, но они ее извратили. Этот "оно" вылез из симс и все испоганил. У меня были подозрения, что в следующей части может пойти не в ту степь, судя по страшилке дебилке Сэры и Быку с Дорианном (но этот хоть не бесил и на лицо симпатичный), но чтобы настолько!.. Я недооценила изращеных мозгов разрабов. Даже Ад плачет. И как бы не любила эту игру, желаю ей упокоится с миром, чтобы такие как Буше больше неиздевались над любимыми играми и фанатами, настоящими фанатами этой серии.
Вот это создание в ошейнике и есть предполагаемый Джон? Нет, не надо, я не хочу знать 😀 Пчелы ругают мед))
Ну отлично, игра же как раз будет без денувы. Последний раз пачкаю руки о поделки биовейра, если смогу вообще пройти дальше редактора персонажа. И больше никогда не буду играть в их игры, так как очевидно любимая серия игр умерла совсем.
Понятно, проехали...
Биоварам надо менять не кровати, а девочек.
Лично я если и буду играть, то только после выхода всех ДЛЦ. Хотя спойлеров и так нахватаюсь донельзя.
Откуда же ты вдруг такой взялся?
Да шизоиды тут которые новости постят просто решили что игра их новый враг
Постят только негативное и врут через слово. Игра не входит в топ50 в стиме они сказали. Игра сейчас на 46 месте, вчера была на 37. Но это неудобно и они ничего не исправили в той новости
Лучше бы они конечно попытались сначала новый Масыч сделать вместо этой хрени, это поделие вызывает лишь рвотный рефлекс.
Согласен. Массыч- великая франшиза, но мне будет не так больно, если испоганят её. DA лично мне всё же дороже.
"Особо негативно он отозвался о качестве анимации лиц, отметив, что персонажи выглядят гораздо менее привлекательно по сравнению с предыдущими играми серии."
Важная деталь тут это то, если тестер не соврал что играл в принципе, что играть он мог год назад. Тогда проблемы могли быть
Сейчас прекрасно видно что лицевые анимации лучше чем в андромеде (блогерам 7 часов дали поиграть, были бы проблемы блогеры бы сказали)
Про красоту тоже бред. Сейчас видно что спутники красивей Пиби или Сэры