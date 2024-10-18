"Это конец для Bioware": предполагаемый плейтестер поделился своими впечатлениями после игры в Dragon Age: The Veilguard

Слухи о предстоящей игре Dragon Age: The Veilguard продолжают привлекать внимание сообщества, и недавно появились новые подробности от одного из тестировщиков, которые вызвали бурные обсуждения. С момента анонса проект сопровождали споры о художественном стиле и направлении игры, а теперь утверждения тестировщика лишь усилили беспокойство фанатов.

Как утверждает плейтестер, известный под именем Джон, он играл в билд игры 2023 года и сообщил, что проект активно включает элементы так называемой "woke-культуры". Он также раскритиковал использование современного сленга, который, по его мнению, разрушает погружение и не соответствует атмосфере средневекового фэнтези. Например, напарник кунари сразу дает знать, что идентифицирует себя как "небинарную персону". Тестер утверждает, что диалоги в игре — одно разочарование за другим, а сюжетные линии некоторых важных персонажей прошлых частей были отодвинуты на второй план.

Особо негативно он отозвался о качестве анимации лиц, отметив, что персонажи выглядят гораздо менее привлекательно по сравнению с предыдущими играми серии. Важной деталью в интервью было также то, что его обратная связь, включая критику на тему современных слов и woke-элементов, не была передана разработчикам.

Остается только ждать официального релиза Dragon Age: The Veilguard, чтобы увидеть, оправдаются ли эти заявления, или проект все-таки сможет вернуть доверие своих поклонников.