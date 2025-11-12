"Это мучает меня": Журналист Eurogamer жалеет, что поставил Dragon Age: The Veilguard 5 баллов из 5

Спустя год после выхода Dragon Age: The Veilguard Роберт Пурчез, автор пятизвездочной рецензии для Eurogamer, публично заявил, что больше не считает свою оценку справедливой. В совместной статье с коллегой Алексом Дональдсоном из VG247, который придерживался более критичного мнения об игре, Пурчез признался, что его "мучает" написанный им же восторженный обзор.
Это мучает меня. Если быть откровенным, я недоволен тем, как сейчас выглядит мой обзор. Я не думаю, что The Veilguard - игра на пять звезд, и уж точно не считаю ее лучшей игрой BioWare.
Для прояснения своей новой позиции Пурчез привлек своего оппонента - Алекса Дональдсона, чей обзор на игру был куда более сдержанным (три звезды из пяти). Дональдсон, известный своим правилом "когда сомневаешься - ставь низкую оценку", подтвердил, что нередко сожалел о завышенных баллах, но никогда - о заниженных.
В ходе диалога два критика, находящиеся на противоположных полюсах мнений о самой спорной RPG прошлого года, сошлись в нескольких ключевых претензиях к игре:
- Игра напоминает "лоскутное одеяло", сшитое из разных проектов;
- Персонажи слишком "милые" - не осталось места для драмы и конфликтов;
- Сюжетные выборы оказались более линейными, чем казалось на первый взгляд.
Несмотря на жесткую критику, Пурчез не стал полностью отрекаться от своих прошлых чувств.
Я любил ее - в тот момент я был в этом уверен. Она подарила мне эмоциональные взлеты и падения, а также несколько невероятных зрелищных сцен.
В итоге он решил, что сейчас поставил бы игре четыре звезды, называя ее "развлекательной, но точно не наследием BioWare". Остается вопрос: стоит ли доверять пятизвездочным рецензиям, если даже их авторы через год в них сомневаются?
