Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 955 оценок

"Это мучает меня": Журналист Eurogamer жалеет, что поставил Dragon Age: The Veilguard 5 баллов из 5

2BLaraSex 2BLaraSex

Спустя год после выхода Dragon Age: The Veilguard Роберт Пурчез, автор пятизвездочной рецензии для Eurogamer, публично заявил, что больше не считает свою оценку справедливой. В совместной статье с коллегой Алексом Дональдсоном из VG247, который придерживался более критичного мнения об игре, Пурчез признался, что его "мучает" написанный им же восторженный обзор.

Это мучает меня. Если быть откровенным, я недоволен тем, как сейчас выглядит мой обзор. Я не думаю, что The Veilguard - игра на пять звезд, и уж точно не считаю ее лучшей игрой BioWare.

Для прояснения своей новой позиции Пурчез привлек своего оппонента - Алекса Дональдсона, чей обзор на игру был куда более сдержанным (три звезды из пяти). Дональдсон, известный своим правилом "когда сомневаешься - ставь низкую оценку", подтвердил, что нередко сожалел о завышенных баллах, но никогда - о заниженных.

В ходе диалога два критика, находящиеся на противоположных полюсах мнений о самой спорной RPG прошлого года, сошлись в нескольких ключевых претензиях к игре:

- Игра напоминает "лоскутное одеяло", сшитое из разных проектов;
- Персонажи слишком "милые" - не осталось места для драмы и конфликтов;
- Сюжетные выборы оказались более линейными, чем казалось на первый взгляд.

Несмотря на жесткую критику, Пурчез не стал полностью отрекаться от своих прошлых чувств.

Я любил ее - в тот момент я был в этом уверен. Она подарила мне эмоциональные взлеты и падения, а также несколько невероятных зрелищных сцен.

В итоге он решил, что сейчас поставил бы игре четыре звезды, называя ее "развлекательной, но точно не наследием BioWare". Остается вопрос: стоит ли доверять пятизвездочным рецензиям, если даже их авторы через год в них сомневаются?

30
45
Комментарии:  45
Юрий Пенкин

я считаю её лучшей игрой BioWare, наш слоняра, компллит год назад на series x, а вы и дальше будьте зависимы от чужого мнения, а не пробуйте всё сами

48
Илья Матецкий
18
DezkQ
10
Юрий Пенкин DezkQ

ну так игра на 75 часов, это тебе не колду новую пробежать за 5

4
yariko ookami
26
Givemethedust

Чтобы журналюх публично признался, что завысил оценку? Напомни-ка другие случаи. Хотя, в настоящее время в любом случае эти рецензии для адекватного человека ничего не будут значить

7
Да. Может есть такие случаи, но просто всем плевать на мнение игрожуров.

1
andrey6699

"Я не думаю, что The Veilguard - игра на пять звезд".

"Но чемодан был таким большим..." - добавил он.

14
yariko ookami
1
Truthful Zaman yariko ookami

Чемодан был большим, но деньги в нём слишком быстро закончились...

1
yariko ookami Truthful Zaman

тогда их ему надо было в Банк на Вклад положить.

Ahnx

Проплатили лошка, обычное дело. Там не четыре балла из пяти надо ставить, а ноль.

12
MNM 777
10
Раб дергающихся пикселей

Стерильная, максимально комфортная игра, где невозможно никого обидеть и жестоко нагрубить резкими словами, категоричным мнением или упоминанием таких табуированных ужасов, как биологический пол. Считаю, что Валигад можно использовать в психологической терапии для представителей юного поколения, чьи чувства были болезненно задеты.

Так мой знакомый упаковщик пакетов из Бирмингема, сорокатрехлетний хипстер Вадик Штерн, уже вторую неделю погружается в этот волшебный пластиковый мир, излечивая полученный ущерб от насмешек бывшего одноклассника. Представьте себе, в ответ на справедливые лекции Вадика о свободе и правах человека, этот мерзкий мытищинский быдлан только посмеялся и предложил Вадику "лайкнуть у себя твит, высмеивающий гомозеков". Бедный Вадик принял вызов, открыл любимые соцсети - и завис, прекратив спать, проведя несколько вечеров, рыдая над клавиатурой, не в силах напечатать ни строчки. Затем последовал нервный срыв, после которого парня обнаружили мочащимся в штаны на фудкорте. Кошмар. Пытался успокоить друга, объясняя, что поддаваться на провокации - удел школьников, но ничего не помогало. Потом подсадил на Валигад. Вадик сразу же расслабился, заулыбался и даже начал пускать счастливую фиолетовую пену изо рта и ноздрей. А вчера сделал прическу как у Тааш. Очевидно, мой друг идёт на поправку, поэтому обвинения игры в том что она мусор для копрофагов не вполне обоснованы, хотя лично я открыл неплохой бизнес в даркнете, продавая фотки людей, играющих в него, богатым извращенцам.

6
Nimlis

Денежка закончился проплаченная.

6
Twiceasniceasguys

Не стоит заигрывать с серой массой, если тебе игра понравилась, ставь 5 и не рефлексируй, пускай визжат. Слабак.

6
Pastofarian

А ты любитель поиграть с коричневой )))

2
ImpoverishedQaswarah

Жалеет ? Этому куску Г бабла дали вот и оценка , ну или он толерастическое чмо ( и не игравшее в предыдущие части ) и только из за повестки поставил такую оценку

6
Pastofarian

Срок проплаченного мнения истёк. Теперь можно и правду сказать :-)

4
