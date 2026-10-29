Фанаты Dragon Age запустили петицию с призывом спасти серию после закрытия BioWare

Поклонники Dragon Age запустили петицию с призывом к Electronic Arts сохранить будущее франшизы. Инициатива появилась по примеру кампании #SaveMassEffect, которая уже приближается к 300 тысячам подписей. Авторы новой петиции предлагают EA продать или передать лицензию на Dragon Age другой опытной студии либо издателю, а также рассказать о дальнейших планах на обе серии.

Организатор Фират Калкан напомнил, что 21 октября 2026 года игровая индустрия потеряла одну из самых влиятельных студий: после более чем 30 лет работы BioWare прекратила существование, а разработка следующей Mass Effect была отменена. По его словам, студия сыграла важную роль в развитии сюжетных игр, а её наследие не должно быть забыто.

Петиция под названием «Save Mass Effect and Dragon Age — EA, Let BioWare's Legacy Live On!» на момент публикации собрала 2244 подписи. Калкан подчёркивает, что инициаторы не требуют от EA бесплатно отказаться от ценных интеллектуальных прав. Они хотят, чтобы компания рассмотрела возможность дать франшизам будущее и позволила бывшим сотрудникам BioWare участвовать в новых проектах.

Однако среди поклонников Dragon Age нет единства по поводу продолжения серии. Некоторые считают, что после Dragon Age: The Veilguard франшизу лучше завершить, а достойной игрой называют только Origins. Другие участники обсуждений отмечают, что у серии были и другие удачные части.

У петиции пока нет гарантированного способа повлиять на решение EA. Тем не менее она может показать, что интерес к наследию BioWare сохраняется. При этом у Mass Effect уже есть отдельная кампания #SaveMassEffect, поэтому объединение двух серий в одной петиции может размывать её основную цель.