Фанаты в ярости из-за Dragon Age The Veilguard, так как игра относится к ним как к дуракам

Dragon Age: The Veilguard недавно вышла. Некоторые фанаты очень злы на то, как игра все время держит вас за руку и относится как к дуракам.
По словам некоторых игроков, DA: The Veilguard не позволяет вам узнать что-либо самостоятельно. Каждая часть, квестовый предмет, механика или головоломка тщательно объяснены, что исключает любую возможность самостоятельного открытия чего-либо. Игра держит вас за руку на каждом шагу, объясняя, что вам нужно делать, и, естественно, некоторые игроки (особенно ветераны RPG) злятся на это.
Это обсуждается в теме Reddit, начатой tristenjpl.
Кто-нибудь еще считает, что эта игра обращается с вами, как с дураком? Я еще не очень далеко продвинулся, но пока что кажется, что каждый раз, когда у вас возникает вопрос или мысль, один из персонажей озвучивает ее вслух. Или что каждая головоломка даже не является головоломкой. Это просто способ замедлить прогресс...
Это вполне может быть связано с тем, что, как сказал автор темы, он не так уж далеко продвинулся в игре. Однако все больше игроков высказывают свои мысли, соглашаясь с первоначальным мнением.
Меня больше не устраивают не головоломки, а то, как спутники скажут вам, что именно делать. «Используйте это, чтобы сделать то», «теперь откройте дверь». Или то, что маркер квеста повсюду. Например, просто отметьте одно место и позвольте мне его найти, мне не нужен след.
Другие говорят, что то же самое касается даже взаимодействия персонажей.
Моя личная боль — это кат-сцены, например, когда Хардинг явно очень нервничает из-за чего-то, а игра прямо говорит вам об этом с помощью подсказки.
Игроки указывают на различные способы, которыми игра «играет сама в себя». Как заметил один геймер, больше внимания уделяется тому, чтобы сделать её максимально «видеоигровой», а не похожей на функционирующий мир, как в предыдущих играх Dragon Age. Конечно, все это мнения определенной группы игроков, и ваш опыт может сильно отличаться. Некоторые игроки любят, когда их «держать за руку» и хотят получить казуальный опыт, а не тратить время на игру в детектива. Всем нам нравятся разные вещи.
А по факту дураки это те кто забашляли за это
И их даже посчитать можно - в стиме 89к таких
ну тогда по факту
Почему нет? Вы же играете в неё...
Только чтобы увидеть, во что менеджеры из ЕА превратили серию.
И только с торрента.
я себя почувствовал умственно отсталым, только за то что скачал с трекера и запустил игру, во время я удалил ее, а то потерял бы рассудок окончательно
Какая в хрена разница с торрента или нет?? Ты в неё играешь и это факт!
Сделано под тех самых "современных новых игроков", неужели сразу не ясно.
Казуалов, проще говоря.
Головоломки с лучами настолько простые, что лучше бы просто поставили рычаг у двери.
А какие они должны быть? Чтобы пол часа голову ломать? Такие головоломки нафиг не сдались.
Они нужны чтобы игровой процесс разбавить, и работают нормально.
Да. Перечитай слово "Головоломка".
"Голово-ломка". Какой смысл, если она не напрягает мозги? Как впрочем и боёвка, которая не требует навыков тактики и билдостроения- просто жми Х до победы.
Помню головоломку в Маяке.
Две разворачиваемые статуи, и ещё четыре по всему Маяку. На подсказке "когда три пары встретятся"- как думаешь, что бы это могло значить?
думаю это значит что тот кто оставил такую "подсказку" еба*ько, а не головоломка. Например можно написать где-то возле трёх дубов,а можно написать "Где-то там". Как думаешь кто виноват в таком случае?))
Ну, кстати да, я ещё в начале (только вот пошёл по квесту Драконов Тени), до этого немного лазил в Перекрёстке. И даже так, головоломки с лучами - очень простые, головоломки со статуями - тоже. Я молчу про то, что даже найти кучу скверны, которую нужно уничтожить, легко, ибо просто видно откуда кишки тянутся.
Тут буквально в меню показывает, какие персонажи вместе могут провернуть комбо-атаки, которые в теории должны быть имбой.
А я хочу, чтобы вернули крафт из инквизиции- наделаю себе посохов разных стихий, ведь стихийная уязвимость повышает урон в ГРЁБАННЫХ ТРИ РАЗА, Карл!!!
Так нормальным людям это сразу было видно, тем, у кого глаза открыты, а не хавальщики все подряд которые в себя пихают. Я злилась, когда мне каждый раз по НЕСКОЛЬКО раз объясняют что делать. И пока болтают (как со сферами, таб не включается!), ты стоишь как дура и ждешь пока она последнюю букву не проговорит. Только тогда, пожалуйста включай. Дурдом.
Разве не авторы Veilguard хвалили, что учли ошибки GoW Ragnarok и сделали настройку подсказок в игре?
Удивительно как у купивших такой шлак начинается осознание того что они явно не в порядке. С первого взгляда не поняли и решили погрузится в эту жижу с головой. А потом удивляются что от них пахнет.
Ну вот насчет головоломок согласен, сделай какую нить ну реально очевидную хрень, чтобы открылась дверь, сделать это легко, но очень раздражает раз на 3, и сделано это просто чтоб тебя задержать...по поводу самого Лора игры, понятное дело, что расчет на новых игроков, отсюда и по минимум отсылок на предыдущие части...но вот только эта игра только ее фанатам и нужна, да и то только самым наивным и еще во что то верящим.
игра для дцп
Для целевой аудитории делали, они и так обиженные и оскорбленные.
Лечить их надо) а то уже прям Доктор по ним плачет)))))
Лол, что - там реально есть такой вот "лук"? Даже в китайско-корейских ММО и то больше реализма в оружии.
Даже призванный даэдрический лук из скайрима выглядит убедительнее.
это двемерский лук. теперь понятно куда двемеры свалили...
Это как подобрать застрявшую в щите стрелу и выстрелить ею не вынимая из щита:)) что она видит через эти навороты х** его знает.Предлагаю придумавшего этот лук отправить в саванну поохотится на львов с ним.
Это особо секретный BDSM двемерский лук так что теперь понятно не только куда двемеры свалили но и почему.
Ты просто в игре некоторые доспехи, и самое главное - шлемы не видел. Это ещё тот кринж.
Что значит "Как"? Игра создана СПЕЦИАЛЬНО для этого контингента, что хотели (ЭТИ) то и получили, а хоть на 1% уважаемый себя геймер, пройдет эТу помойку стороной.
Вы просто не поняли игру. Она не для вас.
Сначала дураки купили Failguard, а потом задались вопросом -"Игра, что делает из нас дураков ?" // Павел Карнилов
если честно, вообще не понял прикола почему у игры за 80к проданных копий только в одном стиме. Очевидно, что игра была помойкой. Кто обьяснит? // Артур Кузьмин
Игра действительно чем-то напоминает The Order: 1886, хотя тот то вообще практически кинцом был.
диалоги там писали школьники под гормональными препаратами... так что ничего удивительного....
Вырвал из контекста и хвалишься. Умница.
Ну это типа она обдолбалась лириумом и слышит камень, как та гномка библиотекарша из DLC нисхождение.
ага, только там это было прописано профессионально, а здесь как в сочинении ученика 5-го класса.
Если вам по трейлерам что-то было непонятно и вы всё таки в это сыграли, то всё нормально, игра ваш интеллект оценила верно.
Ага, и диалоги в игре нормальные и нет такого, что все три ответа по типу: Да, ну, да, ДА! И компаньоны не ведут себя местами кринжево, та же Беллара, например. Я уж молчу про то, что золота везде и лута насыпали так, будто я в Doom или что-то похожее играю, где аптечки на каждом шагу.
Как раз в советах товарищей как решить головоломку есть логика и это придает реалистичности. Странно когда один игрок пробудет решать, а напарники как идио-ты рядом стоят ждут либо во кругом бегают молча. Так что это один из немногих положительных моментов в игре.
Дармоеды которые жрут подобную помойку как например ФейлГуард и угольного эмо принца со всеми Вокэ-специями, советую вам лечится. Особенно это касается нинтендо-дурачков, которых не стоит воспринимать всерьёз. Советую поддержать нормальные мини студии, как например Аманита и создателей Ори, они хотя-бы во всё1 это не лезут.
Охотники за бонусами в экстазе достаточно кинуть строчку. Новая ДА овно как тут же набежит куча баранов и будет блеять до утра.
Эту фиговину отключить можно. Писали же за это.
Не знаю как кому, но меня все устраивает в игре
именно изо таких как ты Игры становятся хуже а женские Персонажи уродливые и извращение скоро если не уже они вообще женщинами перестанут быть а вы схавайте это
Конечно устраивает когда мозгов нет.
интересно когда выйдет новый Фубля с тем кринжевым бесполым существом его тоже защищать оправдывать будут и говорить да нормальное оно серьезно если бы не платье то фиг поймёшь что это вообще такое слишком ущербное что бы быть Пацаном и слишком уродливое и неистевеное что бы быть девушкой
Честно мне старые части не понравились, но эта часть мне понравилась, ну я люблю такие игры, эта моё мнение.
ну судя потому что ты слово "это" написал через "а" то ничего удивительного что зумеру который едва перестал носить подгузники нравится подобный шлак.