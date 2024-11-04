Фанаты в ярости из-за Dragon Age The Veilguard, так как игра относится к ним как к дуракам

Dragon Age: The Veilguard недавно вышла. Некоторые фанаты очень злы на то, как игра все время держит вас за руку и относится как к дуракам.

По словам некоторых игроков, DA: The Veilguard не позволяет вам узнать что-либо самостоятельно. Каждая часть, квестовый предмет, механика или головоломка тщательно объяснены, что исключает любую возможность самостоятельного открытия чего-либо. Игра держит вас за руку на каждом шагу, объясняя, что вам нужно делать, и, естественно, некоторые игроки (особенно ветераны RPG) злятся на это.

Это обсуждается в теме Reddit, начатой ​​tristenjpl.

Кто-нибудь еще считает, что эта игра обращается с вами, как с дураком? Я еще не очень далеко продвинулся, но пока что кажется, что каждый раз, когда у вас возникает вопрос или мысль, один из персонажей озвучивает ее вслух. Или что каждая головоломка даже не является головоломкой. Это просто способ замедлить прогресс...

Это вполне может быть связано с тем, что, как сказал автор темы, он не так уж далеко продвинулся в игре. Однако все больше игроков высказывают свои мысли, соглашаясь с первоначальным мнением.

Меня больше не устраивают не головоломки, а то, как спутники скажут вам, что именно делать. «Используйте это, чтобы сделать то», «теперь откройте дверь». Или то, что маркер квеста повсюду. Например, просто отметьте одно место и позвольте мне его найти, мне не нужен след.

Другие говорят, что то же самое касается даже взаимодействия персонажей.

Моя личная боль — это кат-сцены, например, когда Хардинг явно очень нервничает из-за чего-то, а игра прямо говорит вам об этом с помощью подсказки.

Игроки указывают на различные способы, которыми игра «играет сама в себя». Как заметил один геймер, больше внимания уделяется тому, чтобы сделать её максимально «видеоигровой», а не похожей на функционирующий мир, как в предыдущих играх Dragon Age. Конечно, все это мнения определенной группы игроков, и ваш опыт может сильно отличаться. Некоторые игроки любят, когда их «держать за руку» и хотят получить казуальный опыт, а не тратить время на игру в детектива. Всем нам нравятся разные вещи.