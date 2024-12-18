"GamesIndustry.biz: продажи Dragon Age: The Veilguard в Великобритании хуже чем у Star Wars: Outlaws"

Кристофер Дринг, сотрудник издания GamesIndustry.biz, поделился статистикой продаж британского рынка. По его данным, Dragon Age: The Veilguard от BioWare слабо стартовала в рознице: игра смогла обойти Final Fantasy VII Rebirth на 1,5% (которая вышла лишь на PS5), но отстала от Star Wars: Outlaws на 15%, и это при том, что Ubisoft ранее заявляла о том, что продажи Star Wars: Outlaws не оправдали ожидания издателя.
Судя по тому, что Dragon Age: The Veilguard всего через полтора месяца после релиза уже стали продавать со скидкой в 35% - такая ситуация с продажами у игры случилась не только в Великобритании.
Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Сделали игру для лгбт, небинарных, гендерно разнообразных и адептов woke культуры, а продажи низкие. В чем причина?
Конечно же недостаточно разнообразные. Всего один небинарный и он очень редко про это говорит. Надо чтоб через одного такие были. Вот тогда точно все купят.))
всего лишь все эльфы это азиаты и черномазые, надо было еще больше
И даже это не самая главная проблема игры.
Подача сюжета, конфликтов, раскрытие персонажей - всё на слабом уровне. Никакой эпичности событий в игре не ощущается.
Лор хорошо проработан только кусками, решения предыдущих трех частей проигнорированы. Нет даже возможности автоматически перетащить персонажа Инквизитора из оригинала. Вспоминай по памяти, что и как ты там лепил в DA:I.
Кучу важных персонажей припоминают между делом, даже толком не рассказывая про их судьбу.
Конечно. Эльфы черные и азиаты должны быть. А как? Белые что ли? НЕ КА НОН))) Ну и не надо забывать что игры покупают исключительно черные из гетто. Это же самая платёжеспособная аудитория.))) А не эти ваши белые мужики. САРКАЗМ это конечно был))
Нет, это все-таки главная проблема игры. Если бы не повестка, то игру бы купили намного больше, даже со слабым сценарием (можно подумать что Инквизиция прям блестала историей или персонажами, однако была большим хитом. А там вся мерзоть хоть и была, но игрок мог просто не взять их в команду).
"Шо то хрень, шо это хрень"*
Да неееее. Всё это враньё. Там успешный успех везде. Это всё хейтеры.))))
Dragon Age: The Veilguard всего через полтора месяца после релиза уже стали продавать со скидкой в 35%
Вот и настал момент, когда громкое имя франшизы само по себе уже не продаёт продукт. А как качество поднимать будете, товарищи?
Наймут больше сжв сотрудников :)
как неожиданно, как непредсказуемо, кто же мог подумать, что это чудо провалиться? (все)
Продажи закономерны игре.)
Плохая игра плохо продаётся - логично... Игру сделали для радужных сектантов и естественно продаж НЕТ. Эта ихняя инклюзивность нафиг никому не нужна в здравом уме. Потому что если ты делаешь игру для всех, чтоб никого не обидеть, чтоб все друг другу были пони и друзьями, значит ты делаешь игру ни для кого.
Я очень рад провальным продажам этой отвратительной игры. И ладно бы проблема была только в повестке. Но здесь всё гораздо хуже. Боевая система разваливается спустя 15 часов примерно, враги усредняются и превращаются в губку для урона, смысл качать снаряжение исчезает, в диалогах НЕТ выбора - все варианты выбора всегда предполагают дружить со всеми. Самое нелепое в этой игре, то что здесь даже "воры" честные - воруют реликвии не ради наживы, а ради борьбы с какой-то там культурной апроприацией... в игре в принципе НЕТ злодеев. Все друг другу в итоге друзья и пони с единорогами. Все поступают хорошо - даже злодеи. А вот мать кунари Тааш поступила плохо, говорит нам игра - она посмела отрицать небинарность своей дочери и за это её(мать кунари) демонстративно убили, что выглядело в рамках игры максимально противно. Единственного адекватного персонажа так жестоко убили. Всё это вместе делает игру мусором, мягко выражаясь.
Плохие продажи это круто в случае с этой игрой. Точка.
Если б даже лысину Солоса в мяч покрасили, продаж у них было бы больше.
Игра вышла очень на любителя.
Плохой игре - плохие продажи.
Странно, всегда считал британских геймеров главными г-ноедами
А зачем про это уро...во писать, все уже забыли как страшный сон.
Небинарка (название-то не для фэнтези), черные и азиаты коспелющие эльфов... Игра - одно белое пятно.
Пока все злорадствуют что игра проваливается и продажи невысокие, я грущу что потеряли такую прекрасную франшизу. Закололи последний гвоздь в гроб Dragon Age с этим Woke мусором.
"GamesIndustry.biz: продажи Dragon Age: The Veilguard в Великобритании хуже чем у Star Wars: Outlaws"
Какая ж, имхо, однако приятная новость. И чем они (продажи) ниже у подобных игр, восхваляющих и навязывающих генетическую и-или психологическую болезнь как нормальность (что, в корне не так), тем, имхо, лучше. Про продвижение глупости как основы для масс я просто не буду напоминать, пипец, как далеко всё зашло в современных "ААА блокбастерах".
Всё равно окупилась
Даже сама Европа не хочет покупать игры со своей же повесткой, тогда для кого вы это сделали
Не для кого, а для чего. Для промывки мозгов молодёжи. Сейчас люди сопротивляются, но если эта пропаганда продолжится, то со временем все начнут привыкать и думать что это нормально.
игра смогла обойти Final Fantasy VII Rebirth - этого достаточно =))) кто поймет, тот поймет)
Не удивлен. От обоих этих игр одной вонючей массой воняет, но от Драгон Эйджа чуть больше.
Сегодня закончил прохождение, на удивление нормальная игра, только короткая. Для меня лучше 2 и 3 части. Повестка помешала, но лучше не обращать внимания. Если в зеленом магазине купить, то вообще кайф!
У меня 4 племянника от 9 до 14 лет, никто в компьютерные игры не играет, а приставки нет. Простые ноутбуки для учебы и мобилы для связи с родными. Все. Новое поколение не играет в ваши игры, их отец да, во что то там шпилит иногда в террарию кажется. Вы делаете игры для 12 летних но пытаетесь их продать тем, кто еще в 70-х дырки в перфокартах проделывал, потом удивляются результату.
хз за что тебя минусют, в интернете легко находится информация по возрастному составу пк/консольных игроков. Средний возраст - 35 лет, категория 18-29 лет составляет только треть от всей массы. Так что да, аудитория стареет и не обновляется, но аргумент, что вилгард сделан для малолеток в корне не верен - биовар сделали этот продукт для себя и для таких сектантов как они. И мы видим, что потребителей такого контента совсем не много.
Дядь, купи им технику на 200к, и заиграют. Конечно, если ты им даёшь нокиа и сименсы кнопочные старые для связи, а не смартфоны, то да, они позвонят только родным, не зайдут в Ютуб, не пошарятся в интернете. Тогда точно они будут, а мои знакомые детям приставки по 50к покупают. Не понимают, зачем детям эти игрушки, а сами не играют.
Если не покупать игровую технику, то и не будут играть, все логично. В моем окружении другая картина: играют почти все, но в более детские игры - Roblox, Brawl Stars и всякое такое. Ну так и многие нынешние взрослые игроки начинали с черепашек и соников на денди и сега, это нормально. Но конкретно Dragon Age: The Veilguard не предназначена для детей, у нее возрастной рейтинг M - 17+. Просто взрослые игроки, судя по всему, тоже оказались не настолько инфантильны, как представляли себе разработчики.