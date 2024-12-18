"GamesIndustry.biz: продажи Dragon Age: The Veilguard в Великобритании хуже чем у Star Wars: Outlaws"

Кристофер Дринг, сотрудник издания GamesIndustry.biz, поделился статистикой продаж британского рынка. По его данным, Dragon Age: The Veilguard от BioWare слабо стартовала в рознице: игра смогла обойти Final Fantasy VII Rebirth на 1,5% (которая вышла лишь на PS5), но отстала от Star Wars: Outlaws на 15%, и это при том, что Ubisoft ранее заявляла о том, что продажи Star Wars: Outlaws не оправдали ожидания издателя.

Судя по тому, что Dragon Age: The Veilguard всего через полтора месяца после релиза уже стали продавать со скидкой в 35% - такая ситуация с продажами у игры случилась не только в Великобритании.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.