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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 375 оценок

GamesIndustry.biz: продажи Dragon Age: The Veilguard в Великобритании хуже чем у Star Wars: Outlaws

AceTheKing
Новости

Кристофер Дринг, сотрудник издания GamesIndustry.biz, поделился статистикой продаж британского рынка. По его данным, Dragon Age: The Veilguard от BioWare слабо стартовала в рознице: игра смогла обойти Final Fantasy VII Rebirth на 1,5% (которая вышла лишь на PS5), но отстала от Star Wars: Outlaws на 15%, и это при том, что Ubisoft ранее заявляла о том, что продажи Star Wars: Outlaws не оправдали ожидания издателя.

Судя по тому, что Dragon Age: The Veilguard всего через полтора месяца после релиза уже стали продавать со скидкой в 35% - такая ситуация с продажами у игры случилась не только в Великобритании.

Слух: руководство BioWare решило удалить весь woke-контент из Mass Effect 5 после провала Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

56
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Чизбургер

Сделали игру для лгбт, небинарных, гендерно разнообразных и адептов woke культуры, а продажи низкие. В чем причина?

33
cthulhu42

Конечно же недостаточно разнообразные. Всего один небинарный и он очень редко про это говорит. Надо чтоб через одного такие были. Вот тогда точно все купят.))

-11
Fenharell cthulhu42

всего лишь все эльфы это азиаты и черномазые, надо было еще больше

13
Lazy Mutton

И даже это не самая главная проблема игры.

Подача сюжета, конфликтов, раскрытие персонажей - всё на слабом уровне. Никакой эпичности событий в игре не ощущается.

Лор хорошо проработан только кусками, решения предыдущих трех частей проигнорированы. Нет даже возможности автоматически перетащить персонажа Инквизитора из оригинала. Вспоминай по памяти, что и как ты там лепил в DA:I.

Кучу важных персонажей припоминают между делом, даже толком не рассказывая про их судьбу.

7
cthulhu42 Fenharell

Конечно. Эльфы черные и азиаты должны быть. А как? Белые что ли? НЕ КА НОН))) Ну и не надо забывать что игры покупают исключительно черные из гетто. Это же самая платёжеспособная аудитория.))) А не эти ваши белые мужики. САРКАЗМ это конечно был))

1
LethalApple Lazy Mutton

Нет, это все-таки главная проблема игры. Если бы не повестка, то игру бы купили намного больше, даже со слабым сценарием (можно подумать что Инквизиция прям блестала историей или персонажами, однако была большим хитом. А там вся мерзоть хоть и была, но игрок мог просто не взять их в команду).

2
TheLokich

"Шо то хрень, шо это хрень"*

16
cthulhu42

Да неееее. Всё это враньё. Там успешный успех везде. Это всё хейтеры.))))

12
Ивасик

Dragon Age: The Veilguard всего через полтора месяца после релиза уже стали продавать со скидкой в 35%

9
Lyс

Вот и настал момент, когда громкое имя франшизы само по себе уже не продаёт продукт. А как качество поднимать будете, товарищи?

7
worys

Наймут больше сжв сотрудников :)

0
Темный-Властелин

как неожиданно, как непредсказуемо, кто же мог подумать, что это чудо провалиться? (все)

5
SOLUS5678

Продажи закономерны игре.)

3
Janekste

Плохая игра плохо продаётся - логично... Игру сделали для радужных сектантов и естественно продаж НЕТ. Эта ихняя инклюзивность нафиг никому не нужна в здравом уме. Потому что если ты делаешь игру для всех, чтоб никого не обидеть, чтоб все друг другу были пони и друзьями, значит ты делаешь игру ни для кого.

Я очень рад провальным продажам этой отвратительной игры. И ладно бы проблема была только в повестке. Но здесь всё гораздо хуже. Боевая система разваливается спустя 15 часов примерно, враги усредняются и превращаются в губку для урона, смысл качать снаряжение исчезает, в диалогах НЕТ выбора - все варианты выбора всегда предполагают дружить со всеми. Самое нелепое в этой игре, то что здесь даже "воры" честные - воруют реликвии не ради наживы, а ради борьбы с какой-то там культурной апроприацией... в игре в принципе НЕТ злодеев. Все друг другу в итоге друзья и пони с единорогами. Все поступают хорошо - даже злодеи. А вот мать кунари Тааш поступила плохо, говорит нам игра - она посмела отрицать небинарность своей дочери и за это её(мать кунари) демонстративно убили, что выглядело в рамках игры максимально противно. Единственного адекватного персонажа так жестоко убили. Всё это вместе делает игру мусором, мягко выражаясь.

Плохие продажи это круто в случае с этой игрой. Точка.

3
Сергей Понащенко

Если б даже лысину Солоса в мяч покрасили, продаж у них было бы больше.

1
Олег Дудин

Игра вышла очень на любителя.

1
goodneighbor

Плохой игре - плохие продажи.

1
Ёк Макарёк

Странно, всегда считал британских геймеров главными г-ноедами

1
Vidgor-int

А зачем про это уро...во писать, все уже забыли как страшный сон.

1
Ceiv

Небинарка (название-то не для фэнтези), черные и азиаты коспелющие эльфов... Игра - одно белое пятно.

1
Ximroy

Пока все злорадствуют что игра проваливается и продажи невысокие, я грущу что потеряли такую прекрасную франшизу. Закололи последний гвоздь в гроб Dragon Age с этим Woke мусором.

1
AllConforD

"GamesIndustry.biz: продажи Dragon Age: The Veilguard в Великобритании хуже чем у Star Wars: Outlaws"

Какая ж, имхо, однако приятная новость. И чем они (продажи) ниже у подобных игр, восхваляющих и навязывающих генетическую и-или психологическую болезнь как нормальность (что, в корне не так), тем, имхо, лучше. Про продвижение глупости как основы для масс я просто не буду напоминать, пипец, как далеко всё зашло в современных "ААА блокбастерах".

0
Аспиринчик

Всё равно окупилась

0
Маркет Плейс

Даже сама Европа не хочет покупать игры со своей же повесткой, тогда для кого вы это сделали

0
Keltas_Mizri
тогда для кого вы это сделали

Не для кого, а для чего. Для промывки мозгов молодёжи. Сейчас люди сопротивляются, но если эта пропаганда продолжится, то со временем все начнут привыкать и думать что это нормально.

0
Serpentrage

игра смогла обойти Final Fantasy VII Rebirth - этого достаточно =))) кто поймет, тот поймет)

-1
North235

Не удивлен. От обоих этих игр одной вонючей массой воняет, но от Драгон Эйджа чуть больше.

-1
СССР2

Сегодня закончил прохождение, на удивление нормальная игра, только короткая. Для меня лучше 2 и 3 части. Повестка помешала, но лучше не обращать внимания. Если в зеленом магазине купить, то вообще кайф!

-3
yurgenj

У меня 4 племянника от 9 до 14 лет, никто в компьютерные игры не играет, а приставки нет. Простые ноутбуки для учебы и мобилы для связи с родными. Все. Новое поколение не играет в ваши игры, их отец да, во что то там шпилит иногда в террарию кажется. Вы делаете игры для 12 летних но пытаетесь их продать тем, кто еще в 70-х дырки в перфокартах проделывал, потом удивляются результату.

-6
unshane
0
goodneighbor

хз за что тебя минусют, в интернете легко находится информация по возрастному составу пк/консольных игроков. Средний возраст - 35 лет, категория 18-29 лет составляет только треть от всей массы. Так что да, аудитория стареет и не обновляется, но аргумент, что вилгард сделан для малолеток в корне не верен - биовар сделали этот продукт для себя и для таких сектантов как они. И мы видим, что потребителей такого контента совсем не много.

5
HerzokSCP

Дядь, купи им технику на 200к, и заиграют. Конечно, если ты им даёшь нокиа и сименсы кнопочные старые для связи, а не смартфоны, то да, они позвонят только родным, не зайдут в Ютуб, не пошарятся в интернете. Тогда точно они будут, а мои знакомые детям приставки по 50к покупают. Не понимают, зачем детям эти игрушки, а сами не играют.

3
Skessa

Если не покупать игровую технику, то и не будут играть, все логично. В моем окружении другая картина: играют почти все, но в более детские игры - Roblox, Brawl Stars и всякое такое. Ну так и многие нынешние взрослые игроки начинали с черепашек и соников на денди и сега, это нормально. Но конкретно Dragon Age: The Veilguard не предназначена для детей, у нее возрастной рейтинг M - 17+. Просто взрослые игроки, судя по всему, тоже оказались не настолько инфантильны, как представляли себе разработчики.

0