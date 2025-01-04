Геймеры считают Dragon Age: The Veilguard самым большим разочарованием в 2024 году

С официальным окончанием 2024 года поклонники начали размышлять о состоянии игровой индустрии в прошлом году. Между крупными успехами и различными разочарованиями 2024 год стал неоднозначным. Крупный релиз EA, Dragon Age: The Veilguard, похоже, попал в числе последних, поскольку количество игроков быстро сокращалось после релиза, а поклонники выражали свое недовольство RPG. После этого игра была признана самым разочаровывающим релизом 2024 года.
На Neogaf фанаты недавно проголосовали в крупном опросе, выбрав свои самые разочаровывающие игры 2024 года.
В прошлом году такие игры, как Concord, Suicide Squad: Kill the Justice League и Star Wars Outlaws, оказались крупными разочарованиями по нескольким причинам. Все три игры не смогли произвести впечатление ни с точки зрения коммерческих показателей, ни с точки зрения приема фанатами.
Однако Dragon Age: The Veilguard вышла на первое место, возглавив опрос с почти 40% всех голосов. Star Wars Outlaws заняла второе место с 27,1% голосов, а Concord разместилась на 3-й позиции с небольшим отставанием с 25,5% голосов.
Рассказывая о своем выборе, фанаты указали на странный выбор BioWare для Dragon Age: The Veilguard. Они подчеркнули, что диалоги в стиле Disney и упрощенная боевая система сыграли важную роль в крахе игры. Некоторые фанаты даже сказали, что последняя часть кажется не относящейся к той же франшизе. В конечном итоге поклонники серии не смогли насладиться последним взглядом BioWare на ИС.
Для разочарования должны быть изначальные надежды на что-то хорошее, а тут изначально все понятно было.
У меня аналогичное мнение, даже подчёркнутое в местном голосовании. Больно было смотреть что вытворили со вселенной Dragon Age. На остальные было немного пофиг:
Конкорд - просто не заинтересовал ещё на этапе рекламы.
Отряд Самотупиц - аналогично.
Скрещённые на брудершафт потоки дерьма Дисней и Юбисофт, по Звёздным войнам - разочаровали бы, да вот только репутация и продукты обеих контор уже давно ни чем не очаровывают.
А вот превращение мир DA в зумерский мультик от душевно-больных авторов для клинически-тупых игроков(какими их, видимо, считают авторы), очень разочаровало. Всех красок русской речи не хватает для передачи этого негодования...
На драгон эйдж надежды и не возлагали, сразу было понятно что это шлак. А "фанаты проголосовали в крупном опросе" и 192 голоса это конечно смешно
Я пока часа два наиграл. Вроде бы всё отлично с графонием и оптимизоном 👌 А в чём разочарование в игре? То есть какой то косяк в сюжете там будет? // New Show