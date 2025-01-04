Геймеры считают Dragon Age: The Veilguard самым большим разочарованием в 2024 году

С официальным окончанием 2024 года поклонники начали размышлять о состоянии игровой индустрии в прошлом году. Между крупными успехами и различными разочарованиями 2024 год стал неоднозначным. Крупный релиз EA, Dragon Age: The Veilguard, похоже, попал в числе последних, поскольку количество игроков быстро сокращалось после релиза, а поклонники выражали свое недовольство RPG. После этого игра была признана самым разочаровывающим релизом 2024 года.

На Neogaf фанаты недавно проголосовали в крупном опросе, выбрав свои самые разочаровывающие игры 2024 года.

В прошлом году такие игры, как Concord, Suicide Squad: Kill the Justice League и Star Wars Outlaws, оказались крупными разочарованиями по нескольким причинам. Все три игры не смогли произвести впечатление ни с точки зрения коммерческих показателей, ни с точки зрения приема фанатами.

Однако Dragon Age: The Veilguard вышла на первое место, возглавив опрос с почти 40% всех голосов. Star Wars Outlaws заняла второе место с 27,1% голосов, а Concord разместилась на 3-й позиции с небольшим отставанием с 25,5% голосов.

Рассказывая о своем выборе, фанаты указали на странный выбор BioWare для Dragon Age: The Veilguard. Они подчеркнули, что диалоги в стиле Disney и упрощенная боевая система сыграли важную роль в крахе игры. Некоторые фанаты даже сказали, что последняя часть кажется не относящейся к той же франшизе. В конечном итоге поклонники серии не смогли насладиться последним взглядом BioWare на ИС.