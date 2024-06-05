Геймплей Dragon Age: Dreadwolf должны показать на этой неделе и раскрыть дату релиза, считают инсайдеры

Одна из самых ожидаемых будущих ролевых игр, Dragon Age: Dreadwolf, не пройдет мимо летних презентаций, несмотря на весьма тревожное молчание разработчиков. Студия BioWare и Electronic Arts официально не сообщали о демонстрации проекта или каких-либо новостях, однако инсайдеры уверены, что премьера геймплея RPG пройдет уже на этой неделе. Есть даже высокая вероятность увидеть точную дату релиза Dragon Age: Dreadwolf, которую не придется слишком долго ждать.
Свежими инсайдерскими подробностями поделился портал Insider Gaming, который специализируется на утечках. Согласно их данным, после ранних крупных сливов по Dragon Age: Dreadwolf получать новую информацию стало гораздо сложнее, однако некоторые сведения все же просачиваются. Так, им удалось узнать, что этим летом готовится полноценная презентация Dragon Age: Dreadwolf с выпуском кинематографичного трейлера и первыми кадрами игрового процесса. Игру должны показать уже на этой неделе, однако пока не совсем понятно, когда это произойдет — на Summer Game Fest Showcase или Xbox Games Showcase.
По разным сведениям, вместе с публикацией новых трейлеров для Dragon Age: Dreadwolf будет объявлена и дата выхода игры. Ролевая игра имеет все шансы выйти до конца этого года, но дата релиза в начале 2025 года кажется более вероятной и привлекательной для команды разработчиков.
Новая ДА игра а на обложке Хоук. Или это просто типичная замануха?
Если замануха то тогда так себе, так как 2 ДА был провалом.
На обложке - фотошоп: локация из DA:I, Хоук из второй части (который все равно попадал в эту локацию), а надпись просто поверх кинули.
А кем еще заманивать? Хоук это буквально лицо все франшизы,так как только он(а) имеет дефолтную внешность среди остальных протагонистов:)))))))))
п.с. Инквизиция тоже не блестала,но Дред Вулфа снова подвезут
DA2 провал с точки зрения геймдизайна. С точки зрения сценария - это лучшая из трех частей.
Может сценарий в DA2 и был нормальный, но при это на тот момент DA2 считалась самой худшей частью DA. Да даже туже инквизицию не так хейтели как вторую часть. Ты не пойми меня не правильно вторая часть мне нравится, но то что она считается провильной это факт.
Дай Бог, дай Бог
Жаль лишь, то что у нас тут ЕА и значит даже русабов мы в новой части на релизе не дождемся.
Сообщество фанатов выкатит первые версии перевода с помощью DeepL и ручной полировки к тому моменту, когда разработчики будут еще клепать патчи для улучшения версии игры.
Кек
В старфилде от DeepL мегавсратый
хз конечно. Но норм перевод играбельный в старфилде был уже чуть ли не на третий день.
Ну нужна группа из нескольких человек, которые ещё вычитку финальную сделают и отредактируют полученный текст.
А так DeepL иногда даже технический английский переводит с не самым большим количеством ошибок. Это уже далеко не ранний промт и гугл транслейт)
Главное что нужно сделать - не завышать ожидания. Как выйдет, так и оценим, посмотрим что и как
Я бы сказал нужно занизить ожидания. Ждать фигню на 3/10 и когда выйдет фигня на 6/10, то приятно удивиться=)
Со времен инквизиции уже прошло 10 лет, за эти 10 лет всё что сделали Bioware это Андромеда и Антем, ну еще ремастер первой МЕ, уже за давностью лет ничего хорошего
от них не ждешь.
пока не перестанут делать предзаказы ты хоть что ожидай, будет шляпа на релизе
😂😂😂
да уж пора бы, спустя 9 лет разработки то
Давно уже пора, ждём) // Константин Гугуев
не верю,женские персонажи будут уродами,куча гомо намеков,скучные квесты и сгенерированный мир,надеюсь что ошибаюсь и игра будет хотя бы на уровне инквизиции!
К чертям эту повесточную мерзость. Если уже в 14м оттуда повестка так и перла с ниггерами и лгбт, то что в этом году будет страшно представить. тИпЫ тЕлА и все такое...
По графике скорее всего будет копией даи. Чуть чуть подправленная под наше время.
Так графика в Даи и сейчас на ультрах достаточно сочно выглядит, главное поправить редактор персонажа и лица нипов , ну и уйму косяков технических когда анимации в 15 фпс проигрываются
Так они ж уже показали анимешные бои с оружием больше самих героев. Все, как любят на консольках. Вряд ли что-то изменилось.
Разрабы БГ3 такую высокую планку поставили, что Bioware наверное пришлось много чего перелопатить. Не удивлюсь если будет перенос релиза.
Им бы свою планку перепрыгнуть в лице DAO для начала...
вряд ли они что то лопатить стали. БГ3 вышла 1 год назад, за 1 год игру на финальной стадии не будут переделывать
А можно спросить чем?
Будет чудо, если они перепрыгнут планку хотя бы инквизиции. На ДАО не надейтесь.
Я был бы и этому рад
Опа, балдёж, поиграем в ещё один асасун круд, надеюсь гринда будет ещё больше, главное чтобы не забыли расставить миллион аванпостов и фарм цветочков на пустых локациях.
А кста, кто-то хоть остался из разрабов в BioWare?
Кем ожидаема? Что от этих трешедельцев можно ждать.
Отпустите труп серии. Во второй на него помочились, в 3 обхэзали. Сейчас то, что?
Отсыпят радужного веселья.
Дак было уже.
Наверняка та ещё параша выйдет, но больше маштабных РПГ и нет, по сути(
Старфилд самая масштабная рпг всех времен и народов))
Ну да главное в РПГ масштабность, этож аналог ГТА, какие там роли, развитие персонажей, выборы и сюжет...
Старфилд это тот же Скайрим, только в космосе, и с повесткой. Не понимаю, что там людям не нравится. Типичная игра от Беседки.
Нет. Старфилд гораздо хуже Скайрима, и вообще является странной смесью nier и Скайрима, только она всё делает хуже, чем любая из двух. А вовсе не "типичная игра беседки".
В скае фентези, приключения, куча разных монстров, врагов, секреток, маааагия (древняя сила\голос дракона), артефактов. А что в скамфилде? Пустой космос, однотипные враги, никаких загадок про инопланетян и и инопланетного оружия\кораблей. Чего там? Ничего! Пустота!
"Одна из самых ожидаемых..."
Кем ожидаемых?
В этой серии выходила ровно одна игра, Dragon Age: Origins. Разве не так?
нет, там 2 игры и одна полуигра - да2.
Уговорили, скачаю Инквизицию, посмотрю, что это такое. Хотя после DA2 притрагиваться к недоиграм от EA не было никакого желания.
Уверяю! Главная заслуга инквизиции - после неё 2ая уже не кажется такой убогой
Я в своё время почитал рецензии на Инквизицию, и решил, что не стоит. Но теперь понимаю, что вряд ли в серии выйдет что-то достойное. Так что попробую.
Вообще Инквизиция со всеми длс и патчами не так уж плоха, главное ресурсы не гринди, а читами добавь.