Игроки довели фанатов Dragon Age: The Veilguard до истерики: сабреддит по игре выдал автобан всему сообществу Asmongold

Несмотря на то, что релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и Electronic Arts состоялся лишь вчера, игра уже провоцирует ожесточенные дискуссии на Youtube, в Steam и на Reddit.

Сегодня стало известно о том, что пользователи крупного ютуб-канала Asmongold довели фанатское сообщество игры на Reddit до настоящей истерики. Перед релизом игры ютубер выпустил разгромное превью, а затем критиковал позитивные обзоры на Dragon Age: The Veilguard.

Подписчики его канала часто подвергали критике Dragon Age: The Veilguard за общее качество игры и продвижение woke-культуры, из-за чего сабреддит посвященный Dragon Age решил превентивно выдать автобан всем пользователям, которые подписаны на сабреддит Asmongold:

Похоже, что как и в случае с копиями игры для обзоров, которые издатель предоставил лишь собственному лояльному набору изданий с обзорщиками преимущественно из ЛГБТ-сообществ, модераторы сабреддита оказались ничем не лучше EA и BioWare, предпочитая огородить игру от критики и спрятавшись в собственном "уютном мирке", где любому потенциально недовольному игроку выдается превентивный бан лишь на основании его подписок на другие сабреддиты.

Вероятно недовольные сложившейся ситуацией игроки как следуют отыграются на рейтинге игры на Metacritic - уже через несколько дней станет доступна возможность написания рецензий на игру.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.