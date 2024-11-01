Игроки довели фанатов Dragon Age: The Veilguard до истерики: сабреддит по игре выдал автобан всему сообществу Asmongold

Несмотря на то, что релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и Electronic Arts состоялся лишь вчера, игра уже провоцирует ожесточенные дискуссии на Youtube, в Steam и на Reddit.
Сегодня стало известно о том, что пользователи крупного ютуб-канала Asmongold довели фанатское сообщество игры на Reddit до настоящей истерики. Перед релизом игры ютубер выпустил разгромное превью, а затем критиковал позитивные обзоры на Dragon Age: The Veilguard.
Подписчики его канала часто подвергали критике Dragon Age: The Veilguard за общее качество игры и продвижение woke-культуры, из-за чего сабреддит посвященный Dragon Age решил превентивно выдать автобан всем пользователям, которые подписаны на сабреддит Asmongold:
Похоже, что как и в случае с копиями игры для обзоров, которые издатель предоставил лишь собственному лояльному набору изданий с обзорщиками преимущественно из ЛГБТ-сообществ, модераторы сабреддита оказались ничем не лучше EA и BioWare, предпочитая огородить игру от критики и спрятавшись в собственном "уютном мирке", где любому потенциально недовольному игроку выдается превентивный бан лишь на основании его подписок на другие сабреддиты.
Вероятно недовольные сложившейся ситуацией игроки как следуют отыграются на рейтинге игры на Metacritic - уже через несколько дней станет доступна возможность написания рецензий на игру.
Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Пора уже кому то открыть альтернативу свинореддиту.
Такое дно можно ток пиратить, чтоб потом исправлять эту игру модами)
Такое даже скачивать не хочется, хотя она уже лежит зеленом магазине.
когда все знают, какую серию надо посмотреть, что бы не смотреть весь сериал.
Да любой кто защищает эту игру, купил её, играет в неё, и тд и тп. Должен гореть огне Прометиума всех Орденов. В такое даже за деньги играть, пошлю любого, далеко и надолго.
А потом люди удивляются тому, почему хотят всё это ограничить.
В стиме большинство негативных отзывов на русском, хотя игра официально русским не продается.
То-есть, представляете масштабы хейта: чел покупает акк другой страны, платит комиссию третьим сайтам за пополнение, покупает дорогущую игру - только для того, чтобы написать, какая плохая ЛГБТ игра 🤣
Реально, я давно так не смеялась, продолжайте)
Ты че за фигню ща написал? Головой недавно не ударялся?
А ты пока смеялся, сидя на бутылке, ещё и головой ударился, у тебя мозг вообще не активный, в отличие от заднего прохода?
Реально ору с челов из России, которые купили недоступную в их стране игру и срут её за западную повестку😂 // Глеб Громов
Если в этом кто-то хочет покопаться она бесплатная на торрентах лежит.
В итогое как всегда окажется что весь скандал раздули из за двух повесточных фразочек в побочных квестах?)
Бро, ты пропустил наверное сцену, где персонаж отжимается за то, что назвал небинарное словом "она" вместо "они") Ну сирсли, ну нет)
Там есть элементы. Но проблема игры не в "повестке". А в стерильности и пустоте. Игра просто сюжетно, наративно пустая. При том что графически она выглядит просто супер. В этом диджитал фаундри были правы.
Но в остальном просто скучная игра, со стерильным повествованием. Блин. Даже если бы там была повестка, как о ней говорят все эти псевдо борцуны с ПГ. Это было бы и то интереснее и рофельнее чем то что есть сейчас.
Но это все еще игра, и калом я бы ее не назвал. Так балов на 5.
так и есть скорее всего, прочитал несколько обзоров нейтральных (без хвалебных од на 10 из 10), чуваки пишут, что за первые 4-5 часов игры повестки не обнаружено.