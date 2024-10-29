Игроки не верят журналистам: обзоры IGN, Eurogamer и других изданий на Dragon Age: The Veilguard утопают в дизлайках

Вчера спало эмбарго на публикацию обзоров для игры Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts. Журналисты достаточно высоко оценили игру: средняя оценка на Metacritic составляет 84 балла, а на Opencritic - 83 балла:

Тем не менее, похоже что игроки не верят тем дифирамбам, которые журналисты поют игре: обзоры от крупных западных изданий, таких как IGN, Eurogamer и GamesRadar массово утонули в дизлайках на Youtube.

IGN и GamesRadar поставили игре 9 баллов назвав это "хорошим переосмыслением серии". Однако больше всех отметилось издание Eurogamer, которое поставило игре 10 баллов и назвало Dragon Age: The Veilguard "фэнтезийной ролевой игрой с потрясающей кинематографичностью, а так же лучшей Dragon Age и возможно лучшей игрой BioWare из когда-либо существовавших"

Игроки в комментариях к обзорам массово обвиняют журналистов в продажности EA и потаканиям DEI-игре, из-за чего издания даже "не заметили" потерю стиля мрачного фентези у франшизы в обмен на диснеевские диалоги и радужное RPG. Обзоры от Eurogamer и GamesRadar получили в 3,5 раза больше дизлайков, чем лайков. В свою очередь "рекордсменом" стало издание IGN, которое получило 27 тысяч дизлайков при 5 тысячах лайков, что явно отражает то, что игроки думают о современной западной игровой журналистике.