Игроки не верят журналистам: обзоры IGN, Eurogamer и других изданий на Dragon Age: The Veilguard утопают в дизлайках

Вчера спало эмбарго на публикацию обзоров для игры Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts. Журналисты достаточно высоко оценили игру: средняя оценка на Metacritic составляет 84 балла, а на Opencritic - 83 балла:
Тем не менее, похоже что игроки не верят тем дифирамбам, которые журналисты поют игре: обзоры от крупных западных изданий, таких как IGN, Eurogamer и GamesRadar массово утонули в дизлайках на Youtube.
IGN и GamesRadar поставили игре 9 баллов назвав это "хорошим переосмыслением серии". Однако больше всех отметилось издание Eurogamer, которое поставило игре 10 баллов и назвало Dragon Age: The Veilguard "фэнтезийной ролевой игрой с потрясающей кинематографичностью, а так же лучшей Dragon Age и возможно лучшей игрой BioWare из когда-либо существовавших"
Игроки в комментариях к обзорам массово обвиняют журналистов в продажности EA и потаканиям DEI-игре, из-за чего издания даже "не заметили" потерю стиля мрачного фентези у франшизы в обмен на диснеевские диалоги и радужное RPG. Обзоры от Eurogamer и GamesRadar получили в 3,5 раза больше дизлайков, чем лайков. В свою очередь "рекордсменом" стало издание IGN, которое получило 27 тысяч дизлайков при 5 тысячах лайков, что явно отражает то, что игроки думают о современной западной игровой журналистике.
Игрожур давно мертв
Скорее не мёртв, а в личном обороте у крупных компаний. Упаси Боже влепить хотя-бы 6 этому поделию, перестанут звать на мероприятия\ключики давать раньше времени. Проще чемоданчик получить.
Ну дык, подразумевается что "адекватный" игрожур мёртв. Осталась ручная тузя на цепи из
всегда был мёртв, просто раньше ты маленьким ребеночком, который верил во всю чушь, что в журналах писали
а щас ты понимаешь чё к чему и как устроено всё
Единственная годная метрика, это поиграть самому, понравилось - продолжай\покупай. Главное потом с пеной у рта не бегать по сайтам\пабликам. Ну и "сарафанное радио" редко подводит.
Ну это логично, почти всегда действовал по этому правилу. Но тут с первых трейлеров игра начала настораживать. От боевиков драгонаги перешли к масс эффекту, дарк фентези становится детской сказкой, громадное количество повестки (хрен с ним с трансπдорами, но если я мужик, почему мне нельзя найти норм роман?), негроэльфы (у ведьмака подсмотрели? Такого по лору никогда не было и вот опять?), редактор персонажа.. Ну про него даже говорить не хочется...
Короче с миру по нитке а желание играть пропадает, а грусть что любимая серия скатилась в бэбиинковское дерьмо только растёт...
Можно подумать, что кто-то сейчас от них ожидал шедевра. Там от BioWare ничего не осталось, плюс издатель фигней страдает.
Ну правильно, игру то не дали тем кто их критикует! Откуда там честный отзыв будет
а откуда быть честному обзору от того же хейтера ЕА ?
там точно также будет нуль адекватности. просто хейт ну потому что это ЕА выпускают
Пресса продажная. Ктоб мог подумать.
Интересно, какие же у нее продажи будут через месяц и если провалится, то опять будут обвинять игроков, которые и так уже орут на весь мир , что хватит делать игры не для геймеров, а для всяких (этих).
ух ты, в игре есть негры, значит всё повесточка?
вы уже также шизанулись, как и эти шизики повесточные
вы теперь вообще ничего не воспринимаете и везде видите повестку
надеюсь, ты не смотришь больше никакие свои любимые фильмы и тп, ведь там были негры, причем не к месту. но были
и так далее
То есть игра где буквально персонажей делают "небинарными", а в редакторе есть шрамы от удаления молочных желёз, а задница у персонажа меньше чем у доски (чему удивляются все вообще), это типа ещё не повесточка? Интересно что с твоей точки зрения тогда можно считать повесточкой, когда из экрана транс вылезет и тебе членом по губам поводит что ли?
на 10 из 10 журнашлюхам занесли
Блин, ну хер знает народ. А вдруг реально как самостоятельная игра, но будет хорошей? Типа меня бесило, то что фишку серии Драгон Эйдж как тактическое РПГ, разработчики в этой части убили. Я из-за этого в большей степени горел. Хотя там есть кунари, который перестал себя считать особью женского пола. Да нет, бред какой-то. Ладно, простить подобное Массычу. Все таки далекое Дайверсити Будущее. Но в Фэнтезийной РПГ, в которой буквально ткань Реальности ломается, беспорядки, войны, расизм, сегрегации. Не, ну как блять это может быть так высоко оценено?
боёвка с паузами вообще должа была вымереть давно уже. это убивает весь экшен и превращает игру в скукоту
игра выходит без денуво, что игрокам мешает самим проверить всё?
зачем вообще кто либо ориентируется на отзывы и оценки от левых людей? для чего? своих мозгов и глаз нету?
что к чему
щас не 1994 год, где ты в журнале чушь читаешь, щас самому можно всё проверить
(если была бы денуво, то просто стрим смотришь, чтоб проверить оптимизацию, сюжет, геймплей, даже можно без звука, чтоб не слушать тупое мнение тупого стримера)