Инсайдеры призывают фанатов дождаться показа геймплея Dragon Age: The Veilguard

На прошедшей Xbox Game Showcase 2024 был представлен первый трейлер новой игры BioWare - Dragon Age: The Veilguard, посвященный компаньонам. Трейлер вызвал неоднозначную реакцию сообщества и был раскритикован за излишнюю несерьезность и "мультяшность", что вовсе не соответствует мрачному сеттингу Dragon Age.
Как бы то ни было, инсайдеры, поспешили успокоить фанатов и призывают дождаться официального показа геймплея. По появившейся информации, игра не похожа на то, что было представлено в трейлере.
@GilDirthalen много лет занимающаяся созданием контента по лору вселенной игры, сообщает:
Что ж, мое соглашение о неразглашении закончилось, и теперь я могу сказать больше! Во время Совета Сообщества нам предоставили шанс поиграть дважды - осенью 2022 и спустя год в 2023. То, во что я играла, отличается от того, что выходит в ТОНне вещей, НО. Стиль игры, очевидно, сильно отличается от DA:I. Все DA не похожи друг на друга, давайте быть честными. У нас было очень много замечаний о художественном направлении, которые были исправлены в трейлере игрового процесса, которого нет в том, что показали сегодня.
@kalaelizabeth, член Совета Сообщества, высказала похожую мысль:
Это был один из самых замечательных опытов в моей жизни. Мы давали обратную связь последние несколько лет, и я думаю, что BioWare сделали что-то по-настоящему особенное. Игра немного другая, но она также темная и красивая, и мне она искренне понравилась...
@sairaspooks высказалась следующим образом:
Как кто-то, кто уже поиграл немного в Veilguard: враги и локации за пределами того что мы видели раньше, я очень впечатлена. Геймплей отражает классические темные элементы Dragon Age. Хоррор и кровь возвращаются, вы не будете разочарованы.
Известный инсайдер @shinobi602 тоже поддержал это мнение:
Я видел небольшой отрывок геймплея Dragon Age: The Veilguard. Не весь, и я не могу раскрыть деталей, но то, что я видел, убедило меня в том, что BioWare приготовили очень вкусное блюдо. Из того, то я видел, она все еще достаточно мрачная, суровая, и это огромный шаг вперед в качестве для серии. Если остальная часть игры такая же, ух ты.
Из-за обилия повестки, уродливых сопартийцев и ляповатого визуала на манер какой-нибудь фортнайт, уже никакой геймплей не спасёт эту игру.
Главное что есть черный эльф🤣
Sims 4, но Dragon Age? И они это 8 лет делали? А требования к железу, наверное, будут в три раза больше, чем у BG3.
Трейлер уже показал "творческое видение" разработчиков, зачем мне геймплей?
Читая все эти "инсайды" и мнения журналистов, нужно понимать, что это для НИХ с их нормой повестки всё хорошо, красиво и вкусно.
Теперь нужно не забывать делать это.
Самое смешное, что в 2000 годы играя в Morrowind или Might&Magic никому бы и в голову не пришло рассказывать про повестку, хотя и там и там с "инклюзивностью" все было ок. Даже для тех кто себя ассоциирует с ящерицей или минотавром.
Так там это органично было. А тут Куннари ( именно рогатые, те самые, воплощения маскулинности) представлены каким-то андрогиннрым существом, эльф негр откуда-то вылез. Я не против афроэльфов как концепта, но объясните, откуда они берутся, елы?!!
Это наверное ребенок Соласа и Вивьен XD Когда только успели.
Вспоминая финал Инквизиции, вообще ничего не понял из трейлера. Что-то юмор, веселье. А у них там жопа на носу по сценарию. // Андрей Гладилин
Стесняюсь спросить,
А НАХРЕНА ТАКОЙ ТРЕЙЛЕР ВЫПУСКАТЬ, КОТОРЫЙ НА ИГРУ НЕ ПОХОЖ?
Скажи это Миру Варкрафта)
А белые вернутся в лор когда нибуть?
Эту ссанину на ign уже заминусили -3к лайков, против 22к дизов😅
И почему то никто не сказал прямо "нет други, там другой визуальный стиль, отличный от того что в трейлере". Все хотят чтоб мы такой приняли.
И главное никто из этих продажных мpaзей не предупредил, что же будет в трейлере // Александр Ковалёв
Я вам не верю.
Ага, конечно, никогда такого не было, что бы Биовари обподливились, и тут опять...
При этом включается классика маркетинга: "Не верьте глазам своим! Вам показали не то, что есть на самом деле! Но, мы все видили и там на самом деле все Вау-Вау, как круто!" :)
"Все DA не похожи на друг на друга" действительно так, если 1ая часть это отполированная до мелочей глобальная ролевая игра, то DA2 это качественный быстро слепленный на коленке ремейк, а DA3 мморпг, которую почему-то решили оставить в оффлайне.
Не ясно только почему к этим играм решили сделать продолжение в стиле APEX и Fable. Истории про великий гейплей пусть оставят при себе, все знают как играются последние.
Самое интересное, что визуально все они вместе взятые куда больше похожи друг на друга, чем на это.
Собственно об этом и 2ой абзац.
Вопрос - если вы чёт там смотрели, сообщали пиврварам (ГОДАМИ), а вас СЛУШАЛИ - как получился ВОТ ТАКОЙ трейлер? Ответ прост - вы сейчас врете, и вся игра на самом деле вот такая roвнuнa // Александр Ковалёв
Очередной обман развели нас.....
А есть еще варианты?))
И что там, в гей-мплее, покажут еще больше уродливых фемок и негроэльфов?
Так а к чему вообще было выкатывать ПЕРВЫЙ трейлер игры, который вообще не отражает ни визуальный стиль, ни концепцию самой игры? Что бы что? Поподжигать всем фанатам их пятые точки и вызвать бурление сами знаете чего? В чем смысл портить первое впечатление? Если это действительно темное фэнтези, почему тогда трейлер у игры такой словно младшую дошкольную группу в костюмчиках любимых супергероев вывели в парк на прогулку?
Трейлер просто раскрыл и представил компаньонов. У компаньонов и раньше были свои собственные трейлеры, и они тоже были достаточно абсурдны. Я не вижу здесь ничего нового, кроме реакции.
У меня горит просто, я теперь понимаю, что нам из всех презентаций за последние года три- четыре, не показали ничего нормального взрослого, все пытаются делать как форточку, визуал уже начали лепить как из мультика про человека паука от сони .Вот пока там будет заправлять соевые со своими трендами, нам никогда не увидеть новую масс эффект или даже, что-то мрачное на подобии ориджина
Мне хватило трейлера что бы полностью разочароваться в игре.
а ребята играют по черному врубили дурачка сами слили сами же и просят боже этот мир куда он катится
готовьте тухлые помидоры на релиз
Кто-нибудь заметил, что у EA есть одна тенденция: спотыкаться на 4-й части франшизы. После отлично принятой Sims 3 они выпустили мультик, который ещё и сначала делали как MMO, а потом в панике перекраивали в сингл. После прекрасной трилогии Mass Effect они выпустили этот кошмар под названием «Андромеда». И теперь вот это, каждый, конечно, по-разному относится к Инквизиции, но у меня теперь чувство, что на фоне этого её переоценят в лучшую сторону.
Че к чему
Коммент внимательно прочтите, прежде чем минусить и своё невежество показывать.
Внимательно прочел. 10 раз.
Вопрос актуален: как Симс с Байовер связан?
ЕА может быть?
Да, верно, спасибо за норм. подсказку.
Все равно все играть будут когда выйдет, сейчас могут плеваться сколько хотят. Будто с инквизицией по другому было
Не играл ни в Инквизицию, ни в Андромеду ни в Старфилд. Не надо рассказывать, что тратить время на проходняки это норм раз "все" так делают.
И это самое печальное // Александр Ковалёв
Ну ты не играл, ну я не играл. А миллионы roвнoeдов играют. Это ни фига не нормально, но это есть // Александр Ковалёв
Ну поиграют лет через 100 со всеми допами в купленную за копейки ультимейт версию. Для компании важны сборы на старте.
Я до сих пор ее не прошла ни разу. Но теперь наверное пройду.