Инсайдеры сообщили, что Dragon Age: Dreadwolf лишится подзаголовка

В последнем выпуске Kinda Funny Gamescast известный журналист и инсайдер Джефф Грабб высказал странное предположение о появлении игр Dragon Age на грядущих выставках.
Отвечая на вопрос о Dragon Age: Dreadwolf на выставке Xbox Games Showcase, Грабб ответил, что Dragon Age будет на мероприятии, а Dreadwolf — нет, что вызвало слухи о ремастерах уже выпущенных игр.
Думаю, будет пять игр, о которых мы раньше не слышали, и это по всем вертикалям (имеется в виду Xbox-Bethesda-Activision). Что это? Не знаю. Думаю, мы увидим несколько знакомых лиц на сцене... несколько... популярных актеров озвучки, я бы сказал. Я шутил, что Dragon Age Dreadwolf будет и не будет на выставке. Dragon Age: Dreadwolf, вероятно, НЕ будет, Dragon Age БУДЕТ. Если это имеет смысл.
Вскоре после завершения стрима Грабб внес ясность и сказал: «Это не ремейк Dragon Age 1. Это просто не Dreadwolf».
Однако Джейсон Шрайер уточнил, что это смена названия, предполагая, что окончательным названием будет Dragon Age 4.
Первую часть когда то прошёл с удовольствием и не раз) Вторую - без каких либо эмоций.. Третью вообще не осилил. А после Андромеды уже не жду чего либо от этой конторки.
Предрекаю провал, Если там не будет уровень сюжет оригинс. Не будет прописанных персонажей - всё конец, 0 продаж
Да не, продажи будут в любом случае. Но к уровню Ориджинс качество, конечно, уже никогда не вернется
1я крутая, вторая неограненый алмаз. 3я тоже крутая, правда понял я это на 2е прохождение
Я с тобой полностью согласен я помню в своё время столько модов накатывал на новые локации
я 1 и 2 с удовольствием, 3 даже на 3 часа не хватало, хотя несколько раз пытался.
И все будут мобилками🤣
Ребята в комментах, а вы не устали под каждым постом писать, как вы ничего не ждете и биовар уже не торт? Каждый раз одно и то же от одних и тех же людей.
ну и не ждите себе тихо. молча.
Будет интересно посмотреть, что всё таки они там
что окончательным названием будет LGBT Age .))))
Последнее время много новостей по DA, вида и правда что-то готовиться.
Лучше бы лишились "Dragon Age".
Ну, технически, первого (и третьего) Dragon Age так и не выходило. Была предыстория, т.е. Origins, была вторая, и инквизиция.
Люди до того как было придумано слово "часть" такие:
Шиз?)))