Издание Eurogamer подтвердило, что геймдиректор Dragon Age: The Veilguard покидает студию BioWare

Сегодня появились слухи о том, что студию BioWare Edmonton покинула глава разработки Dragon Age: The Veilguard - транс-женщина Корин Буше, которая теперь решила "сфокусироваться на новых проектах и испытаниях":
Издание Eurogamer подтвердило, что Буше действительно покидает студию - она покинет студию в ближайшие недели. Она работала над Dragon Age: The Veilguard с начала 2022-го года и до финального релиза игры в октябре прошлого года. Тем не менее, в отличии от предыдущих слухов, по данным Eurogamer, полное закрытие студии не планируется - BioWare Edmonton продолжит работу.
Издание сообщает, что после Dragon Age: The Veilguard вся команда переключилась на разработку следующей Mass Effect, которую до этого момента делала небольшая команда ветеранов студии.
Речь идет вот про это??? Это " то существо " что уходит? скатертю дорожка!
Ну оно может тогда обратно сменить пол и будет двойным трансом.
а если еще сменит пол, будет тройным трансом, а дальше трансом-удлинителем с доп. разъёмами :-))
Издание сообщает, что после Dragon Age: The Veilguard вся команда переключилась на разработку следующей Mass Effect, которую до этого момента делала небольшая команда ветеранов студии.- после такого откровения фанаты напряглись
ты радуешься красивому и оптимизированному Veilguard'у? ..нет?! а что так?
В техническом плане всё там нормально, довольно сильная команда, не они добавляли геев и игровую механику, если брать прогеров и отвечающих за графику
Всё верно. Оптимизацией игровых процессов и добавлением в игру геев занимаются разные люди. По этому переход опытных технических специалистов в Mass Effect это хорошая новость в любом случае. А будет там повестка или нет это уже директор проекта решает а не программисты.
Скоро выкакают масс эффект вэйлдгард с нот бинари Шепардом и можно на покой
"вся команда переключилась на разработку следующей Mass Effect, которую до этого момента делала небольшая команда ветеранов студии"
Ветеран Bioware уже звучит как анекдот
Ветеран Bioware Марк Дарра не сомневается, что Dragon Age: The Veilguard станет лучшей игрой в серии: «Это действительно лучшая Dragon Age, в которую я играл. В ней мы возвращаемся к нашим корням в виде повествования, основанного на персонажах, мы создали действительно приятную боевую систему и не идём на компромиссы». 20 июня 2024, до релиза 6 месяцев
Марк Дарра разве работал над этим калом ?
Еху, я ж говорил мы победим. Еще в октябре писал, что стрелочка поворачивается, woke проекты проваливаются по всем фронтам
Трансуха убежала) ахахаха, конченые биотвари, вы что на рассчитывали когда нанимали это?
Позорище, как же я любил вас, настолько же теперь презираю, самые лучшие рпг игры, все равнялись на вас. Во что вы превратились.
Пошло сpaть в другом месте
"вся команда переключилась на разработку следующей Mass Effect" да ну на..
Уже и настолько давно,что даже этот фильм хорош на фоне современных поделок
Это фетиш нанимать людей спонсировать проект давать добро на разработку повесточного дерь ма, но когда игра обваливается продаже, всех под сокращение пускают и закрывают. Где здесь логика?
Откаты на раздутых бюджетах и кумовство для занятия сочных должностей. А как только "попил" заканчивается - всем спасибо, все свободны. Коррупция свойственна всему где есть деньги и люди, не только в госаппаратах.
"Повестка", духовность, традиционные ценности, разнообразие, патриотизм и прочая чушь - лишь повод для ворюг и мошенников. Только фанатики воспринимают эти понятия и яростно их отстаивают, являясь благодарной публикой для негодяев.
А кто изначально принял решение её нанять и дать ей место директора? Они же изначально знали что прибыли с такого проекта не будет. Дак чёж тогда сейчас увольняют? Дали бы ей ещё 2-3 игры поруководить до полного закрытия раз уж изначально на это курс взяли. Или они вдруг резко передумали? Как там вообще процесс принятия решений проходит при инвестициях в проекты на суммы больше 100 млн $
надеюсь,этому телу за хорошую работу подарили путевку в лечебный санаторий
Дайте трансухе поработать над Масс Эффектом, хуже не будет .... или вы ждете что содомиты из биотварей запилят годную игрульку? Это все равно что ждать от тодДИКа крутой ТЕС6)
так уволили. Ты новость читал, не?
Одно ушло, другое придет.
Радостно)
Ну так оно не уволено оттуда чему тут радоваться, завтра пойдет делать какой нибудь gay effect 5
По сути сделать нормальную игру правильной ориентацией без чернокожих ведь игра окупится, за это разьве могут привлечь к ответственности кроме жалкой вок критики? Раньше делали игры она продавались что мешает сейчас игнорировать повестку?
DA в дисней оформлении, но без повестки не сделает игру нормальной. Вернёмся в origins - там были геи, чёрные и тд. Но игра же была хороша, да?
И чем же она хороша если в ней черные гей?
Всем. Миром, персонажами, эффектной боевкой для своего времени, кат-сценами(и это в рпг), диалогами.
Давайте будем откровенны, эта Бушэ была там не для того что бы делать хорошие, классические рпг. А для того что бы внедрять повестку и навязывать новые модные веяния от разных инклюзивных сообществ. И очевидно её идеи полностью провалились. У меня есть надежда на следующий Масыч.
надежда, что и он провалится? бро, я нисколько в этом не сомневаюсь! но толку-то? они ничему не учатся
Сегодняшние биотвари это импотенты, все их игры за 10 лет это провал.
ЕА в очередной раз доказала что она убийца студий
Тут главный вопрос: где она дальше всплывёт?
держим пальцы за то, что в местной реке
Ой, а что такое, денежки оказались важней, чем пропихивание?
Радужной скатертью дорога // Dante's Inferno
Когда следующим испытанием будет становление мужчиной обратно 😁 // Владимир Сухин
Надеюсь он ее покидает,хотя бы с пометкой о проф.непригодности
оно
Хорошая новость.)Автору отдельный лайк за то что указал,что за женщина покинула BioWare.)
И кунари траснгендера с собой забери ))
Я бы на месте боссов компании заставил её выплатить все издержки которые понесли они. Сделала хрень и свалила в закат бросив своих подчинённых на произвол судьбы,вот она вок культура.
Хорошо бы, конечно, дождаться официального подтверждения от самой студии или Буше, чтобы наверняка. Закрытие отделения BioWare Edmonton пока вроде бы никем не подтверждается, хотя возможна реструктуризация. Mass Effect, я так понимаю, пока ничего не грозит, над ней работает другое подразделение. Но если слухи об уходе Буше правдивы, то интересно - по собственной инициативе или все-таки начальство указало на дверь? До сих пор не понимаю, чего хотели добиться Bioware (кроме "разнообразия"), нанимая на должность геймдиректора масштабной ролевой игры человека, весь опыт которого - это дизайн Tiger Woods PGA Tour и мобильной версии The Sims, даже не какие-то крупные управленческие должности. С другой стороны, основные претензии у меня были не к дизайну или режиссуре, а к нарративной, повествовательной части - и я не знаю, можно ли в этой части что-то ставить в вину Буше или "старички" в лице Патрика Уикса и Джона Эплера просто задавили его/ее авторитетом. Судя по их общению с даже очень лояльными фанатами и ответам на вопросы об игре - тут не знаю, тут не помню, тут моя левая нога так захотела, - странностей у сценаристов хватало и без Буше. Ну, пусть теперь создает собственную инди-студию или присоединяется к Red Thread Games. Будет команда единомышленников.
Какие приятные новости под конец недели.
Похоронил этот придурок хорошую игровую группу...
Покинул студию, планету, галактику ..
То есть даже в Sims 4 обратно не вернули? Ну и слава богу, может хоть градус кринжа в наборах спадёт, а то юбки для мужиков — это что-то за гранью.
ЭТО СПАР..ШОТЛАНДИИИЯЯЯЯ!!
Закономерно. Вали нахрен и больше к играм не прикасайся. Смерть Dragon Age будет несмываемым клеймом на твоей изменчивой натуре, зараза блин!
Просто свалить это через чур хорошо. Пусть валит, но с пометкой:"К работе не годен". Чтобы только дворником был варик устроится
Надеюсь это клоунесу никуда не возьмут, а если возьмут то эта игра быстро провалиться.
ну хоть народ посмешили, с комментов угореть можно!
Крысы первыми бегут с тонущего корабля.
Успешный успех // Александр Ковалёв
Скатертью дорога!
Да блиииин. Ну успешная же игра. Вы чооооо. Нам же тут некоторые ребята рассказывали)))
насрала и ушла. получили не норм игру
Я что-то не понимаю...в заголовке "Издание подтвердило", а ниже...в описании новости "появились слухи"...Вы чего там, авторы статей, чё курите? Просто от балды копируете хрень для пользователей!?
"он"
Название статьи надо было изложить следующим образом: Издание Eurogay подтвердило, что гейдиректор Dragon Age: The Veilguard покидает студию BioWare
Вот о чем я и говорил, Марк Керн балабол. Жду новый Масс Эффект, уверен не разочаруют и выйдет не хуже прошлых частей