Издание Eurogamer подтвердило, что геймдиректор Dragon Age: The Veilguard покидает студию BioWare

Сегодня появились слухи о том, что студию BioWare Edmonton покинула глава разработки Dragon Age: The Veilguard - транс-женщина Корин Буше, которая теперь решила "сфокусироваться на новых проектах и испытаниях":

Издание Eurogamer подтвердило, что Буше действительно покидает студию - она покинет студию в ближайшие недели. Она работала над Dragon Age: The Veilguard с начала 2022-го года и до финального релиза игры в октябре прошлого года. Тем не менее, в отличии от предыдущих слухов, по данным Eurogamer, полное закрытие студии не планируется - BioWare Edmonton продолжит работу.

Издание сообщает, что после Dragon Age: The Veilguard вся команда переключилась на разработку следующей Mass Effect, которую до этого момента делала небольшая команда ветеранов студии.