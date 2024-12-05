Креативный директор Bioware объяснил причину облысения Соласа, главного антагониста Dragon Age: The Veilguard

Креативный директор Bioware, Джон Эплер, в недавней сессии вопросов и ответов на Reddit сравнил Соласа с Эльгарнаном. Последний не испытывает стресса — он заставляет других чувствовать стресс. Кроме того, Эльгарнан невероятно тщеславен. То, что становится очевидно только к концу игры. Причина, по которой он не выглядит измождённым на протяжении всей игры, заключается в том, что он использует часть своей магии для сохранения здорового облика.
Потеря волосяных фолликул произошла не из-за возраста или брутального стиля, а из-за огромного стресса, вызванного его попытками разрушить Вуаль и уничтожить мир.
Лучше бы объяснил, почему игра стала буквально симулятором извинений.
э извинис, 20 раз анжуманя быстра!
Что-то я сомневаюсь что у Соласа и ему подобных эванурисов настоящие физические тела, чтобы терять волосы или седеть. Как становится ясно в последней игре:
эти граждане - духи, сотворившие себе физические воплощения из лириума. Митал и Солас меняли свою форму на гигантских чудовищ и обратно в гуманоидную, возможно это могли делать и прочие им подобные. Духи привыкли менять окружение и меняться в соответствии со своим настроением и состоянием. Таким образом можно предположить, что утонувший в своих сожалениях Солас сам себе придал форму лысого доходяги.
Это бессмертные(в плане продолжительности существования) могущественнейшие существа. Какой нафиг стресс и фолликулы? Но креативному директору, конечно, виднее:)
Что дальше? Скажут что давным давно Эльгарнана чмырили в школе, от стресса у него вырос геморрой размером с кулак и он стал злым мстительным повелителем? XD
Не, круче, он сменил пол и стал небинарной чернокожей \эльфийской транс-женщиной.
что за тупость, лучше бы не писали
Вообще, в Inquisition, казалось, что Солас такой вот себе типичный интроверт который просто забил на внешку и занят делами которые его интересуют больше всей этой канетели. Годами носит один и тот же растянутый свитер, удобные шерстяные рейтузы вместо штанов и бреет голову дабы не заморачиваться над ее мытьем. Как-то так. А у него оказывается стресс и тестик... ой, то есть фолликулы потерялись... мде... какие ж все за последние 10 лет в Тедасе стали нежные.
А порождения тьмы - бунтующие подростки с проблемной кожей:)))
Посмотрев на персонажей тоже можно облысеть от стресса.
Придумали етить отмазку для ЭЛЬФА! Лысый эльф. Я всегда считала, что не от стресса, а от той магии, что он пользовался, так получилось. Всякую хню льют, лишь бы нормального персонажа очернить. Плачу над потерянной рыжиной Варрика.
Да просто решил, что дурацкая прическа "маллет" в стиле рок-бунтаря 80-х ему не идет, вот и сбрил всё налысо. Облысеть от стресса рискуют скорее игроки. Ну, или сам Джон Эплер, который и так уже лысеет. Он точно знает, что такое стресс. После последней сессии вопросов-ответов в reddit и проклятий фанатов аж аккаунт в Bluesky прикрыл, бедняга.
Ты бы еще объяснил, почему он моргнул.
"Очень ценная инфа". Держите и дальше в курсе!
А я уж думал из-за гормонотерапии какой-нибудь
Ну тогда ясно понятно, почему все персонажи в отряде героя уродливы... они все от стресса страдают просто. Да тут походу вообще у всей Dragon Age: The Veilguard один сплошной стресс.
Да закопайте уже и всё.
Он просто от происходящего кринжа последние волосы себе повыдирал. И возможно, не только на голове.
Мне было пофиг почему, меня просто бесило что он лысый, меня вообще последние 2 не кровавые части серии бесят
Слепили урода, так и говорите.
вот в чем причина провала игры, стресс и облысение
Сегодня как раз новость с телеграм г@вно-каналов в тему: "Алкоголь приводит к облысению, — исследование.
Южнокорейские учёные выяснили, что у мужчин, употребляющих алкоголь, риск андрогенетической алопеции выше в 1,4 раза. Этот вид облысения проявляется залысинами на лбу, висках и макушке.
Опасен не только алкоголь — ранее учёные установили связь выпадения волос с употреблением сладкой газировки и сока.
В Турции эту проблему решать уже научились."