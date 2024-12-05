Креативный директор Bioware объяснил причину облысения Соласа, главного антагониста Dragon Age: The Veilguard

Креативный директор Bioware, Джон Эплер, в недавней сессии вопросов и ответов на Reddit сравнил Соласа с Эльгарнаном. Последний не испытывает стресса — он заставляет других чувствовать стресс. Кроме того, Эльгарнан невероятно тщеславен. То, что становится очевидно только к концу игры. Причина, по которой он не выглядит измождённым на протяжении всей игры, заключается в том, что он использует часть своей магии для сохранения здорового облика.

Потеря волосяных фолликул произошла не из-за возраста или брутального стиля, а из-за огромного стресса, вызванного его попытками разрушить Вуаль и уничтожить мир.