Креативный директор Bioware: Зеркало из The Veilguard является важным предметом в раскрытии характера Варрика

Оказалось, что зеркало Варрика Тетраса окажется важным предметом для раскрытия нашего любимого гнома в Dragon Age: The Veilguard. Полученный элемент декора комнаты Рука в Маяке, маленькое серебряное зеркальце, которое предлагает игроку выбор, связанный с разнообразными характеристиками.

Зеркало отражает как роль Варрика в The Veilguard, так и общий базис персонажа, отмечает креативный директор Bioware Джон Эплер.



«Варрик хочет, чтобы люди видели лучшую версию себя», — говорит Эплер, — «и одна из причин этого заключается в том, что Варрик не всегда видит лучшую версию самого себя. Поэтому он и становится тем, кто дает вам такую возможность [через зеркало]. Это персонаж, испытывающий настоящее сострадание, эмпатию». В момент воспоминания в комнате Маяка вы узнаете, почему Рук получил это зеркало от Варрика. Отвечая на вопрос Рука о том, как они собираются остановить Соласа, Варрик дает игроку этот сувенир, говоря: «Посмотри в него. Оно всегда покажет лицо героя, который способен справиться с этим». Как объясняет Эплер, через этот простой жест передачи зеркала Варрик пытается помочь вам найти «ту уверенность, которая необходима лидеру».



«Эта уверенность — то, чего не хватало самому Варрику, и что он видел в предыдущих лидерах, с которыми он ходил в бой», — говорит Эплер. «Как в Инквизиторе [в Dragon Age: Inquisition], так и, особенно, в Хоуке [в Dragon Age 2]. Хоук — в значительной степени, является немного неоднозначная, запутанная личность. Но Хоук верит в то, что делает, и верит в своих сопартийцев». «Варрик, наверное, слишком заботится», — говорит Эплер. «Это его величайшая сила, но и одна из его самых больших слабостей — он слишком вовлекается в жизни людей».