Легендарный сценарист Dragon Age дал совет EA связанному с The Veilguard: "Берите пример с Larian и удвойте усилия"

Прошло всего три месяца с момента релиза Dragon Age: The Veilguard от BioWare, который, как сообщается, оказался не таким успешным, как изначально рассчитывал издатель EA, но у ветерана серии Дэвида Гейдера есть несколько советов для компании.

Выступая в недавней онлайн-трансляции, главный сценарист и создатель любимого сеттинга Dragon Age начал с обсуждения квартального отчета о прибылях EA, в котором издатель настаивал на том, что The Veilguard "не нашла отклика у достаточно широкой аудитории", чтобы оправдать ожидания по продажам. Гейдер рассматривает идею о том, что ролевая игра показала бы лучшие результаты, если бы была игрой с живым сервисом, как могут подумать руководители, "которые на самом деле мало что знают об играх".

Если я действительно покопаюсь в своей эмпатии, то смогу понять, что здесь происходит. Допустим, вы не очень разбираетесь в играх. Вы сидите в большом офисе с кучей других руководителей, которые тоже не очень разбираются в играх. Что они все говорят? "Игры в реальном времени делают большие цифры! Экшн-игры - это круто!" Ваша естественная реакция? "Мы должны делать больше экшн-игр, и во всех наших играх должен быть живой сервис!"

А потом какие-то наглые разработчики портят вам настроение, говоря: "Это не относится ко всем играм в равной степени" или "У нас устоявшийся IP с аудиторией, у которой есть определенные ожидания". Вы хмуритесь. Посмотрите на их продажи. Хорошие, конечно, но не такие впечатляющие, как у живого сервиса и экшн-игр! Прибыль - это здорово, но какой в ней смысл, если вы не №1 в чартах? Если вы не попадаете в заголовки сми? Если разработчики не могут заставить его работать, это их провал.

Он продолжает, рассматривая гипотетическую ситуацию через призму AAA-издателя, наблюдающего за "будущим игр", который, по его мнению, в конце концов "спросит себя, зачем мы (компания) вообще возимся с этими другими играми. Например, однопользовательские игры. Этот вопрос вы уже задавали вслух. Поклонники возмущаются, но вы здесь не для того, чтобы снабжать каждую аудиторию тем, что она хочет. Вы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги и повышать стоимость акций".

Гейдер признает, что может показаться "недоброжелательным", но говорит, что издатели вроде EA могут извлечь уроки из таких крупных релизов, как The Veilguard. Хотя он добавляет, что сам еще не играл в нее, он предполагает: "Может быть, следовало бы использовать лайв сервис" - это кажется немного недальновидным и эгоистичным".

Хотя он предполагает, что компании будет "все равно", в заключение Гейдер дает EA несколько прямых советов. "У вас есть IP, которое нравится многим людям. Глубоко. В период своего расцвета она продавалась достаточно хорошо, чтобы вы были счастливы, верно? Посмотрите, что он делал лучше всего в тот момент, когда продавался больше всего".

"Последуйте примеру Larian и удвойте свои усилия", - заключает он в своем неофициальном послании к EA в конце темы. "Аудитория все еще там. И ждет".