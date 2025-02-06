Легендарный сценарист Dragon Age дал совет EA связанному с The Veilguard: "Берите пример с Larian и удвойте усилия"

Прошло всего три месяца с момента релиза Dragon Age: The Veilguard от BioWare, который, как сообщается, оказался не таким успешным, как изначально рассчитывал издатель EA, но у ветерана серии Дэвида Гейдера есть несколько советов для компании.
Выступая в недавней онлайн-трансляции, главный сценарист и создатель любимого сеттинга Dragon Age начал с обсуждения квартального отчета о прибылях EA, в котором издатель настаивал на том, что The Veilguard "не нашла отклика у достаточно широкой аудитории", чтобы оправдать ожидания по продажам. Гейдер рассматривает идею о том, что ролевая игра показала бы лучшие результаты, если бы была игрой с живым сервисом, как могут подумать руководители, "которые на самом деле мало что знают об играх".
Если я действительно покопаюсь в своей эмпатии, то смогу понять, что здесь происходит. Допустим, вы не очень разбираетесь в играх. Вы сидите в большом офисе с кучей других руководителей, которые тоже не очень разбираются в играх. Что они все говорят? "Игры в реальном времени делают большие цифры! Экшн-игры - это круто!" Ваша естественная реакция? "Мы должны делать больше экшн-игр, и во всех наших играх должен быть живой сервис!"
А потом какие-то наглые разработчики портят вам настроение, говоря: "Это не относится ко всем играм в равной степени" или "У нас устоявшийся IP с аудиторией, у которой есть определенные ожидания". Вы хмуритесь. Посмотрите на их продажи. Хорошие, конечно, но не такие впечатляющие, как у живого сервиса и экшн-игр! Прибыль - это здорово, но какой в ней смысл, если вы не №1 в чартах? Если вы не попадаете в заголовки сми? Если разработчики не могут заставить его работать, это их провал.
Он продолжает, рассматривая гипотетическую ситуацию через призму AAA-издателя, наблюдающего за "будущим игр", который, по его мнению, в конце концов "спросит себя, зачем мы (компания) вообще возимся с этими другими играми. Например, однопользовательские игры. Этот вопрос вы уже задавали вслух. Поклонники возмущаются, но вы здесь не для того, чтобы снабжать каждую аудиторию тем, что она хочет. Вы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги и повышать стоимость акций".
Гейдер признает, что может показаться "недоброжелательным", но говорит, что издатели вроде EA могут извлечь уроки из таких крупных релизов, как The Veilguard. Хотя он добавляет, что сам еще не играл в нее, он предполагает: "Может быть, следовало бы использовать лайв сервис" - это кажется немного недальновидным и эгоистичным".
Хотя он предполагает, что компании будет "все равно", в заключение Гейдер дает EA несколько прямых советов. "У вас есть IP, которое нравится многим людям. Глубоко. В период своего расцвета она продавалась достаточно хорошо, чтобы вы были счастливы, верно? Посмотрите, что он делал лучше всего в тот момент, когда продавался больше всего".
"Последуйте примеру Larian и удвойте свои усилия", - заключает он в своем неофициальном послании к EA в конце темы. "Аудитория все еще там. И ждет".
Выдал базу. Так называемым руководителям давно пора пройти принудительные курсы повышения квалификации, в особенности на знание продукта, а инвесторам и акционерам задуматься в их компетенции.
Делать пошаг необязательно. А вот скрупулезности подхода Лариан, кучи интересных сайд-квестов, историй, выборов, взаимодействий, юмора и т.д. - ничего этого у нынешней Bioware нет.
Если они смогут хотя бы в этом дотянуться до нынешних Ларианов, это будет лучиком надежды, что у студии не все потеряно. Но судя по высказываниям боссов ЕА, шансы невелики.
Если 0 умножить на 2, то получится 0
вставьте сцену с трахом медведя. ну что вы как дураки, ядрен батон
2 сцены, вообще-то!
Не надо брать ни с кого пример. Достаточно глянуть на ДАО и понять, что они делают не так. А это все на поверхности, даже тупой заметит. Раньше у них был сюжет и интересные персонажи.
тока вот Гейдер намекал на Инквизицию, ведь первые две части даже вместе не продали столько же копий, сколько одна Инквизиция
Не поможет. Над душой Лариан не стояла пачка инвесторов, которые в играх разбираются только на уровне "ну, они приносят деньги".
а ещё они свою фигню 3 года мариновали в раннем доступе
А еще они оба дивана ос выпускали, собирая деньги на кикстартере. Дальше что?
Им бы встретиться с Кейси Хадсоном и спросить у него - чем он руководствовался, когда создавал МЕ 1,2.
Базировано
Гейдера фиг поймешь. То он отчаянно защищал The Veilguard и ее создателей, и называл тех, кто критикует игру, не настоящими фанами франшизы, а какими-то туристами. То теперь туристы, оказывается, заслуживают того, чтобы с их предпочтениями считались. Да пусть ЕА пилят мультиплеерную гачу, нам что, жалко, что ли? Никаких ожиданий все равно уже нет. Посмотрим потом на очередные жалобы "Просчитались, но где?". Или Гейдер таким образом ненавязчиво намекает, что верните управление франшизой ему, не вмешивайтесь - и он сделает сингловую Dragon Age великой снова?
Лучший совет для биовар - это перестать вообще делать большие высокобюджетные игры, дабы не позориться на весь мир. Пусть пилят какие нибудь мобилки для китайского рынка в фэнтэзи сеттинге. Это их уровень.
О нет, Господи, нет, нет, пожалуйста, нет! Берите пример с кого угодно, но только не с зоофиЛарианов! Иначе мы просто утонем в огромном количестве повестки. Вон к Балде Гея 3 выпустили мод, который хоть немного помогает избавиться от ее огромного обилия, да и тот не сильно помогает! Кто угодно, только не больные ВОУК СЖВ зоофиЛарианы!!!
Причина тряски?
Причина указана в моем сообщении. Просто прочти, там все написано.
То есть причина в том, что ты точно такая же слезливаяя обиженка, как все эти SJW в интернетах, которые ущемляются по любому поводу? Что-ж, зафиксировано.
Причина в том, что я не люблю, когда меня кормят повесточными помоями!
П.С. Подожди, ты же вроде трясся насчёт ДА Вилгард и Ассасинс Шадоус! Получается, что ты:
а ты из тех кто пиарил зоофилию?
вот и подумай, кто из вас хуже
ДАО просто хорошая игра. Не больше. Но почему-то принято на нее яростно наяривать и нахваливать. Партия так себе, унылая. Сюжетик скучный и примитивный. Но были и достоинства, конечно.
Тогда, как давно это было, не думал, что реалтайм это плюс. Это был стандарт.
Но Лариан смогли. Они создали тупую пошаговую дрочь. Не будьте какт Лариан.
а что лариан? у них все игры это пошаговый мусор скучный для задров, а новый драгон аге очень понравился и боёвкой экшоновой и сюжетом