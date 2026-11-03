Марк Дарра о Dragon Age: The Veilguard: "BioWare игнорировала многие мои предложения"

Разработка Dragon Age: The Veilguard проходила непросто — даже для Марка Дарры, который долгое время возглавлял серию Dragon Age и был одной из ключевых фигур в BioWare. В недавнем интервью порталу Eldorado.gg разработчик признался, что команда игнорировала многие его предложения, что вызывало у него сильное разочарование.

Дарра покинул BioWare в 2021 году, но позже вернулся в студию в качестве независимого консультанта на финальных этапах создания The Veilguard. Разумеется, в этой роли он не имел права голоса при принятии творческих или производственных решений (у консультантов нет полномочий для этого). Руководители проекта могли прислушаться к его мнению, но в конечном итоге они были вольны отвергнуть любые его идеи.

Судя по его словам, дело было не просто в отказе от предложений. В некоторых случаях ситуация выглядела куда страннее и неприятнее: идеи, которые Дарра предлагал ранее — и которые были проигнорированы, — принимались, если их озвучивал кто-то другой из команды. Иными словами, складывалось ощущение, что у кого-то возникла к нему личная неприязнь.

Было немало моментов, когда мои рекомендации оставались без внимания. Иногда я вносил предложение, его игнорировали, но стоило кому-то другому из участников проекта предложить то же самое — и к этому внезапно прислушивались. Мягко говоря, это было очень неприятно.

Ранее Дарра отмечал, что стремление к упрощению ролевых игр и их адаптации для более широкой аудитории стало одним из ключевых факторов, определивших эволюцию BioWare. По его мнению, именно эта стратегия помешала студии добиться успеха, сопоставимого с тем, которого достигла Baldur’s Gate 3.

Очевидно, что проблемы BioWare не ограничивались лишь тем, что к предложениям Дарры не прислушивались. Внутри студии накопилось столько нерешённых вопросов и серьёзных трудностей, что ее закрытие — наряду с отменой Mass Effect 5 — многим наблюдателям казалось практически неизбежным, хотя некоторые поклонники восприняли эту новость весьма болезненно.