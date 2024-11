Metacritic начал удалять негативные отзывы о Dragon Age: The Veilguard

Представитель компании Fandom, владеющей Metacritic, в разговоре с изданием Eurogamer рассказал, что агрегатор уже удаляет пользовательские обзоры Dragon Age: The Veilguard, содержащие критику ЛГБТ, а также расизм, сексизм и прочее.



В беседе со СМИ представитель Fandom назвал площадку Metacritic «местом, где объединяются все поклонники».



"Мы серьезно относимся к онлайн-доверию и безопасности на всех наших сайтах, включая Metacritic. На Metacritic существует система модерации для отслеживания нарушений наших условий использования. Наша команда рассматривает каждое сообщение о злоупотреблениях (включая, но не ограничиваясь, расистскими, сексистскими и гомофобными комментариями, оскорблениями других пользователей и т. д.), и в случае нарушений отзывы удаляются."



Metacritic сталкивается с подобной ситуацией не первый раз. Похожий инцидент произошел весной 2023 года после выхода дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West. DLC подверглось критике геймеров из-за ориентации главной героини Элой.



Пользователи Metacritic разгромили Dragon Age: The Veilguard, назвав новую игру «оскорблением давних фанатов». Также игроки раскритиковали RPG за пестрый визуальный стиль, продвижение социальной повестки, плохие диалоги, отсутствие свободы, неинтересных персонажей и низкое качество лицевых анимаций.



На момент написания заметки пользовательский рейтинг новой RPG от BioWare составляет от 2,3 до 3,9 баллов в зависимости от платформы. Сам Metacritic давно заблокирован на территории РФ.



Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S и получила высокие оценки критиков.