Представитель компании Fandom, владеющей Metacritic, в разговоре с изданием Eurogamer рассказал, что агрегатор уже удаляет пользовательские обзоры Dragon Age: The Veilguard, содержащие критику ЛГБТ, а также расизм, сексизм и прочее.
В беседе со СМИ представитель Fandom назвал площадку Metacritic «местом, где объединяются все поклонники».
"Мы серьезно относимся к онлайн-доверию и безопасности на всех наших сайтах, включая Metacritic. На Metacritic существует система модерации для отслеживания нарушений наших условий использования. Наша команда рассматривает каждое сообщение о злоупотреблениях (включая, но не ограничиваясь, расистскими, сексистскими и гомофобными комментариями, оскорблениями других пользователей и т. д.), и в случае нарушений отзывы удаляются."
Metacritic сталкивается с подобной ситуацией не первый раз. Похожий инцидент произошел весной 2023 года после выхода дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West. DLC подверглось критике геймеров из-за ориентации главной героини Элой.
Пользователи Metacritic разгромили Dragon Age: The Veilguard, назвав новую игру «оскорблением давних фанатов». Также игроки раскритиковали RPG за пестрый визуальный стиль, продвижение социальной повестки, плохие диалоги, отсутствие свободы, неинтересных персонажей и низкое качество лицевых анимаций.
На момент написания заметки пользовательский рейтинг новой RPG от BioWare составляет от 2,3 до 3,9 баллов в зависимости от платформы. Сам Metacritic давно заблокирован на территории РФ.
Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S и получила высокие оценки критиков.
Metacritic начал удалять негативные отзывы о Dragon Age: The Veilguard
Представитель компании Fandom, владеющей Metacritic, в разговоре с изданием Eurogamer рассказал, что агрегатор уже удаляет пользовательские обзоры Dragon Age: The Veilguard, содержащие критику ЛГБТ, а также расизм, сексизм и прочее.
Чудовищная цензура, навязывание всей этой фигни и превращение извращенцев в привилегированное сословие, только потому что они используют свои половые органы не по назначению рано или поздно приведет к тому что называется backflash, и тогда всех этих лгбт начнут просто по столбам развешивать и снова на кострах сжигать. И никто сочувствия проявлять не будет.
Моя мечта😏
Слишком хорошо звучит. Скорее всё будет наоборот. Устоят лишь странны где все подобное уже запрещено, и порицается, а не наоборот как в штатах.
свобода слова в чистом проявлении
А что такое? Не дают вам объективно ставить "1" и "10" играм (даже если они не вышли)?))
Но зато дают ставить 10 из 10 еще до выхода. Но при этом удаляют только нигатив. А обоЗе 10 из 10 лучшая рпг на свете! Такое почему то не удаляют. Двуличие давно стало нормой.
Я не знаю, почему ваши оценки "10 из 10" не удаляют. Возможно вы там ещё накидываете полотно текста о том, какая та или иная игра замечательная.
водолазный костюм не забыл? любитель тонуть в 💩 🚽
Если у вас и других такие оценки (кал), то я тут не виноват.
И доверять вам после этого будут только гомики гнусные
Лучше бы перед запуском игры негра удалили хотя и это конечно тоже бы не спасло.Игра по сути ванильная дребедень.
Как ты посмел?! Обосать его дружно...пиу-пиу-пиу
Доходят слухи, что и в стиме стали грешить удалением отрицательных отзывов)
Удаляются только отзывы тех, кто игру рефанднул
Пид..ры защищают других пид..ров, ничего удивительного)
Типичное заблуждение. Есть просто неравнодушные люди (и их много), кто просто не любит, когда обижают слабых. Ты, увидев на улице, как толпа скинов гнобит несчастного мальчика в очках гейского вида, пройдешь мимо, и еще и порадуешься. Что не тебя. Ведь ты же похож на такого, как все. Правда ведь?
Ну так ты же сама призналась что лезбиянка, в своих комментариях, цитирую:
Так что ты прямое подтверждение его слов. ;)
Вот они честные оценки. А по итогу будут говорить что игра не оправдала ожидания хотя поют дифирамбы. Правда рано или поздно станет известна.
Вы ей "1 из 10" поставили, а Mass effect 5, которая ещё не вышла, аж "9 из 10".
И?
А у меня вопрос: в конце Инквизиции, когда Солас уходит, он забирает ВСЕХ эльфов. Что собирает свою армию, так где они - армия? Почему Тедас кишит ими? Говорилось же, эльфы пропали. Или только с эльфинажей пропали, а долийцы остались? Но долийцы стали неграми и азиатами. Может поэтому Солас их не забрал, аномальные они. Или об этом потом в игре будет говориться?
Как мне кажется, от изначально придуманного сюжета, там остался только Солас как персонаж и все, за год до выхода игра еще называлась dragon age dreadwolf, а потом они вдруг решили назвать ее DAV.
Видимо прошлый вариант сценария не вписывался в нынешние реалии (или повесткой в изначальном варианте не обмазывали твое лицо, а проходила по касательной как с Дорианом в инквизиции) и они его перекроили под "разнообразие" в угоду радуге и назвали стражами завесы, ибо кто, если не они будут нас "защищать" от белых гетеро мужчин и красивых женщин.
Ну, у меня только одно определение для них - уроды. Пусть грубо, но правда.
+ судя по диалогам и сюжету, они на коленке написанные, опять же в угоду современным проблемам радужников, сюжету и лору Dragon Age было уделено минимум внимания.
Надеюсь что они выпустят какой ни будь инструментарий как cd projekt red для Ведьмака, чтобы ФАНАТЫ сделали все сами, ибо в ЭТО играть невозможно, по крайней мере людям которым нравилась эта серия игр...
как бы я негативно не относился к блокировкам, но правильно сделали что эту профинансированную помойку
Как же это честно,аж скулы сводит.
А ревью-бомбинг?
Так он заслуженный. Людям насрали в душу вот они и выражают свое мнение. Почему хорошие игры от этого не страдают? Вот лично для меня, лучшей игрой года стала Цусима изданная на пк. Почему по цусиме нет ревю бомбинга?
Так вас заслуженно банят за это.)))
как и с колесами власти.закрыть всем рот и говорить что ты успешен и тогда будешь успешным
а че удивляться вк также трет их
Правильно, если уж начинаешь высказываться об игре, то не стоит свои расовые, поведенческие, сексуальные и прочие предрассудки в это вмешивать. "Обзоры", замешанные онли на ксенофобии, следует удалять незамедлительно, респект.
Как думаешь сколько обзоров на феилгард от прессы, удалили за то что его написал представитель лгбт(там их много и они прямо в своих обзорах это пишут что они лгбт)?
Я ненавижу повестку, геев, полугеев, фемок, лгбт, лгбт+, воок культуру, нигеров которые заменяют белых, натуралов которые лижут меньшинству думая что так они выглядят прогресивнее.
Давай попробуй удали меня
Зачем?) Ничто не истинно, все дозволено. Я просто пойду сейчас досмотрю Росомаху, включу любимые песни и закончу вечер общением с девушкой, которую обожаю. Так будет. А ты останешься здесь, вечно обиженный и униженный тем, что люди, которые не такие, как вся остальная масса, могут быть счастливее тебя. И через 19 секунд я забуду о тебе.
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Тем более, что серия DA с самой первой части была максимально толерантной и LGBT-friendly. Как и серия Mass Effect.
Большинство тех, кто тут ноет на повестку, первые же дали медведю в BG3)
Просто чтобы посмотреть, что же будет) Чисто по приколу)
В первой ДА есть один гомосек, это Зевран. При этом ты можешь убить Зеврана на месте, когда он предлагает влупить ему в очко. Что там еще лгбт френдли? А где в первом МЕ гомосексуализм?
и что будет?
Но там написано:
Борются с ревью-бомбингом.
здесь ведь даже ошибки нет. они именно что - боятся ревью бомбинга... а вот хорошие игры, почему-то не боятся.. тому же black myth wukong пофиг на вшивые отзывы повесточников
p.s. зря исправили. правильно же написано было...
Неудивительно, когда на сайт набегает толпа ботов, которые даже не купив игру ставят ей 1 из 10 с криками: так этой повестке. Их борьба. В Стиме оценка объективнее. Да и на Метакритике всего 2к отзывов, а в стиме больше 10к, но вы не упоминайте это, иначе игру сложнее загадить будет на волне хайпа.
А к тому что компания покупает журналистов и ботов, для завышение оценок претензий нет? Вот тут журнашлюхам чисто случайно, одновременно, пришла идея написать что биовар возвращается в форму?
Да, разрабы в Стиме купили ботов, а на Метакритике, где даже игру не надо покупать, поленились видимо. Логично.
Что подкуп журналюг, что ревью-бомбинг одно дерьмо. И те и те люди гоoвнoeды. В Стиме отзывы настоящие люди пишут, на журналистов и хейтеров смысла смотреть нет.
Ну вот же новость что оценки в метакритике подчистят, ты 2+2 сложить не способен?
Настоящие да?