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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.4 1 434 оценки

Metacritic начал удалять негативные отзывы о Dragon Age: The Veilguard

Simple Jack
Новости

Представитель компании Fandom, владеющей Metacritic, в разговоре с изданием Eurogamer рассказал, что агрегатор уже удаляет пользовательские обзоры Dragon Age: The Veilguard, содержащие критику ЛГБТ, а также расизм, сексизм и прочее.

В беседе со СМИ представитель Fandom назвал площадку Metacritic «местом, где объединяются все поклонники».

"Мы серьезно относимся к онлайн-доверию и безопасности на всех наших сайтах, включая Metacritic. На Metacritic существует система модерации для отслеживания нарушений наших условий использования. Наша команда рассматривает каждое сообщение о злоупотреблениях (включая, но не ограничиваясь, расистскими, сексистскими и гомофобными комментариями, оскорблениями других пользователей и т. д.), и в случае нарушений отзывы удаляются."

Metacritic сталкивается с подобной ситуацией не первый раз. Похожий инцидент произошел весной 2023 года после выхода дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West. DLC подверглось критике геймеров из-за ориентации главной героини Элой.

Пользователи Metacritic разгромили Dragon Age: The Veilguard, назвав новую игру «оскорблением давних фанатов». Также игроки раскритиковали RPG за пестрый визуальный стиль, продвижение социальной повестки, плохие диалоги, отсутствие свободы, неинтересных персонажей и низкое качество лицевых анимаций.

На момент написания заметки пользовательский рейтинг новой RPG от BioWare составляет от 2,3 до 3,9 баллов в зависимости от платформы. Сам Metacritic давно заблокирован на территории РФ.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S и получила высокие оценки критиков.

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-40
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
Саша Борцов

Чудовищная цензура, навязывание всей этой фигни и превращение извращенцев в привилегированное сословие, только потому что они используют свои половые органы не по назначению рано или поздно приведет к тому что называется backflash, и тогда всех этих лгбт начнут просто по столбам развешивать и снова на кострах сжигать. И никто сочувствия проявлять не будет.

21
HerzokSCP

Моя мечта😏

5
Rograx

Слишком хорошо звучит. Скорее всё будет наоборот. Устоят лишь странны где все подобное уже запрещено, и порицается, а не наоборот как в штатах.

0
Инcайдер

свобода слова в чистом проявлении

11
ZAUSA

А что такое? Не дают вам объективно ставить "1" и "10" играм (даже если они не вышли)?))

-15
Rograx ZAUSA

Но зато дают ставить 10 из 10 еще до выхода. Но при этом удаляют только нигатив. А обоЗе 10 из 10 лучшая рпг на свете! Такое почему то не удаляют. Двуличие давно стало нормой.

10
ZAUSA Rograx

Я не знаю, почему ваши оценки "10 из 10" не удаляют. Возможно вы там ещё накидываете полотно текста о том, какая та или иная игра замечательная.

-9
Инcайдер ZAUSA

водолазный костюм не забыл? любитель тонуть в 💩 🚽

2
ZAUSA Инcайдер

Если у вас и других такие оценки (кал), то я тут не виноват.

-1
Сережаа
Мы серьезно относимся к онлайн-доверию

И доверять вам после этого будут только гомики гнусные

10
B e s i k

Лучше бы перед запуском игры негра удалили хотя и это конечно тоже бы не спасло.Игра по сути ванильная дребедень.

7
Well-to-doAelinor

Как ты посмел?! Обосать его дружно...пиу-пиу-пиу

-8
Dark1994

Доходят слухи, что и в стиме стали грешить удалением отрицательных отзывов)

7
Buccaneer

Удаляются только отзывы тех, кто игру рефанднул

-1
Антон Шуршинов

Пид..ры защищают других пид..ров, ничего удивительного)

7
Aellie

Типичное заблуждение. Есть просто неравнодушные люди (и их много), кто просто не любит, когда обижают слабых. Ты, увидев на улице, как толпа скинов гнобит несчастного мальчика в очках гейского вида, пройдешь мимо, и еще и порадуешься. Что не тебя. Ведь ты же похож на такого, как все. Правда ведь?

-4
Сережаа Aellie

Ну так ты же сама призналась что лезбиянка, в своих комментариях, цитирую:

Я недавно перепроходила за женского персонажа
Я просто пойду сейчас досмотрю Росомаху, включу любимые песни и закончу вечер общением с девушкой, которую обожаю.

Так что ты прямое подтверждение его слов. ;)

0
SOLUS5678

Вот они честные оценки. А по итогу будут говорить что игра не оправдала ожидания хотя поют дифирамбы. Правда рано или поздно станет известна.

5
ZAUSA

Вы ей "1 из 10" поставили, а Mass effect 5, которая ещё не вышла, аж "9 из 10".

-5
SOLUS5678 ZAUSA

И?

0
Ceiv

А у меня вопрос: в конце Инквизиции, когда Солас уходит, он забирает ВСЕХ эльфов. Что собирает свою армию, так где они - армия? Почему Тедас кишит ими? Говорилось же, эльфы пропали. Или только с эльфинажей пропали, а долийцы остались? Но долийцы стали неграми и азиатами. Может поэтому Солас их не забрал, аномальные они. Или об этом потом в игре будет говориться?

2
Margosis

Как мне кажется, от изначально придуманного сюжета, там остался только Солас как персонаж и все, за год до выхода игра еще называлась dragon age dreadwolf, а потом они вдруг решили назвать ее DAV.

Видимо прошлый вариант сценария не вписывался в нынешние реалии (или повесткой в изначальном варианте не обмазывали твое лицо, а проходила по касательной как с Дорианом в инквизиции) и они его перекроили под "разнообразие" в угоду радуге и назвали стражами завесы, ибо кто, если не они будут нас "защищать" от белых гетеро мужчин и красивых женщин.

1
Ceiv Margosis

Ну, у меня только одно определение для них - уроды. Пусть грубо, но правда.

1
Margosis

+ судя по диалогам и сюжету, они на коленке написанные, опять же в угоду современным проблемам радужников, сюжету и лору Dragon Age было уделено минимум внимания.

Надеюсь что они выпустят какой ни будь инструментарий как cd projekt red для Ведьмака, чтобы ФАНАТЫ сделали все сами, ибо в ЭТО играть невозможно, по крайней мере людям которым нравилась эта серия игр...

1
FlyRazer

как бы я негативно не относился к блокировкам, но правильно сделали что эту профинансированную помойку

0
nikvik jm

Как же это честно,аж скулы сводит.

0
ZAUSA
Как же это честно,аж скулы сводит.

А ревью-бомбинг?

-6
Сережаа ZAUSA

Так он заслуженный. Людям насрали в душу вот они и выражают свое мнение. Почему хорошие игры от этого не страдают? Вот лично для меня, лучшей игрой года стала Цусима изданная на пк. Почему по цусиме нет ревю бомбинга?

5
ZAUSA Сережаа
Так он заслуженный. 

Так вас заслуженно банят за это.)))

-9
ДаДжи

как и с колесами власти.закрыть всем рот и говорить что ты успешен и тогда будешь успешным

0
Alex40001

а че удивляться вк также трет их

-4
Aellie

Правильно, если уж начинаешь высказываться об игре, то не стоит свои расовые, поведенческие, сексуальные и прочие предрассудки в это вмешивать. "Обзоры", замешанные онли на ксенофобии, следует удалять незамедлительно, респект.

-4
Сережаа

Как думаешь сколько обзоров на феилгард от прессы, удалили за то что его написал представитель лгбт(там их много и они прямо в своих обзорах это пишут что они лгбт)?

0
Skorskis

Я ненавижу повестку, геев, полугеев, фемок, лгбт, лгбт+, воок культуру, нигеров которые заменяют белых, натуралов которые лижут меньшинству думая что так они выглядят прогресивнее.

Давай попробуй удали меня

2
Aellie Skorskis

Зачем?) Ничто не истинно, все дозволено. Я просто пойду сейчас досмотрю Росомаху, включу любимые песни и закончу вечер общением с девушкой, которую обожаю. Так будет. А ты останешься здесь, вечно обиженный и униженный тем, что люди, которые не такие, как вся остальная масса, могут быть счастливее тебя. И через 19 секунд я забуду о тебе.

0
Aellie Skorskis

18

0
Aellie

Тем более, что серия DA с самой первой части была максимально толерантной и LGBT-friendly. Как и серия Mass Effect.

-4
Buccaneer

Большинство тех, кто тут ноет на повестку, первые же дали медведю в BG3)

-3
Aellie Buccaneer

Просто чтобы посмотреть, что же будет) Чисто по приколу)

0
Сережаа

В первой ДА есть один гомосек, это Зевран. При этом ты можешь убить Зеврана на месте, когда он предлагает влупить ему в очко. Что там еще лгбт френдли? А где в первом МЕ гомосексуализм?

0
Skorskis Aellie

и что будет?

0
Aellie Skorskis
0
ZAUSA

Но там написано:

Metacritic responds after Dragon Age: The Veilguard review bombing

Борются с ревью-бомбингом.

-6
Инcайдер
Бояться с ревью-бомбингом

здесь ведь даже ошибки нет. они именно что - боятся ревью бомбинга... а вот хорошие игры, почему-то не боятся.. тому же black myth wukong пофиг на вшивые отзывы повесточников

p.s. зря исправили. правильно же написано было...

7
Buccaneer

Неудивительно, когда на сайт набегает толпа ботов, которые даже не купив игру ставят ей 1 из 10 с криками: так этой повестке. Их борьба. В Стиме оценка объективнее. Да и на Метакритике всего 2к отзывов, а в стиме больше 10к, но вы не упоминайте это, иначе игру сложнее загадить будет на волне хайпа.

-7
Сережаа

А к тому что компания покупает журналистов и ботов, для завышение оценок претензий нет? Вот тут журнашлюхам чисто случайно, одновременно, пришла идея написать что биовар возвращается в форму?

3
Buccaneer Сережаа

Да, разрабы в Стиме купили ботов, а на Метакритике, где даже игру не надо покупать, поленились видимо. Логично.

-4
Buccaneer Сережаа

Что подкуп журналюг, что ревью-бомбинг одно дерьмо. И те и те люди гоoвнoeды. В Стиме отзывы настоящие люди пишут, на журналистов и хейтеров смысла смотреть нет.

-3
Сережаа Buccaneer

Ну вот же новость что оценки в метакритике подчистят, ты 2+2 сложить не способен?

1
Сережаа Buccaneer
+ ещё 1 картинка

Настоящие да?

0