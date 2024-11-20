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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 071 оценка

Мод месяца: энтузиасты превратили Соласа из DA: The Veilguard в клоуна

Simple Jack
Новости

Энтузиаст под никнеймом queenschadenfreude превратил эльфа Соласа из Dragon Age: The Veilguard в клоуна. Bioware добавила в RPG инструментарий, который позволяет создавать новые текстуры, и геймеры тут же принялись изменять костюмы и лица культовых персонажей.

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Игроки по достоинству оценили работу энтузиаста и считают, что обновленный облик Соласа «соответствует лору персонажа»:

«Ах, да, это же эльфийский бог клоунов», — dustinEchoes7;
«Наконец-то я могу смотреть на его лицо без кринжа», — Himsen;
«Спасибо за точное соблюдение лора Соласа», — FadeSpiritz;
«Мод месяца!», — gingerscoundrel.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Теперь осталось дождаться мода, который местным женщинам-компаньонам закроет лицо пакетом. И как бонус - мод, который перекрасит всех чёрных эльфов в белых, тоже лишним не будет.))

11
Roman Ivanov 778

лучше бы баб сделали красивыми

1
Аристов--Черный

Авторы сделали это раньше мододелов, причём со всеми:)

0
retorter

Цегорах?

0
SOLUS5678

Мод который заслужила игра.))))

0
Dugran

Новости, которые вы заслужили 🤣🤣🤣

-2
MunchkiN 616

типа жирного геральта и побитой енифер моды. прокольно ржака.

-3
Константин335

Ммм, как смешно, интеллектуальный юмор прям

-4