Мод месяца: энтузиасты превратили Соласа из DA: The Veilguard в клоуна

Энтузиаст под никнеймом queenschadenfreude превратил эльфа Соласа из Dragon Age: The Veilguard в клоуна. Bioware добавила в RPG инструментарий, который позволяет создавать новые текстуры, и геймеры тут же принялись изменять костюмы и лица культовых персонажей.

Игроки по достоинству оценили работу энтузиаста и считают, что обновленный облик Соласа «соответствует лору персонажа»:

«Ах, да, это же эльфийский бог клоунов», — dustinEchoes7;

«Наконец-то я могу смотреть на его лицо без кринжа», — Himsen;

«Спасибо за точное соблюдение лора Соласа», — FadeSpiritz;

«Мод месяца!», — gingerscoundrel.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.