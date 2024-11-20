Мод месяца: энтузиасты превратили Соласа из DA: The Veilguard в клоуна

Энтузиаст под никнеймом queenschadenfreude превратил эльфа Соласа из Dragon Age: The Veilguard в клоуна. Bioware добавила в RPG инструментарий, который позволяет создавать новые текстуры, и геймеры тут же принялись изменять костюмы и лица культовых персонажей.
Игроки по достоинству оценили работу энтузиаста и считают, что обновленный облик Соласа «соответствует лору персонажа»:
«Ах, да, это же эльфийский бог клоунов», — dustinEchoes7;
«Наконец-то я могу смотреть на его лицо без кринжа», — Himsen;
«Спасибо за точное соблюдение лора Соласа», — FadeSpiritz;
«Мод месяца!», — gingerscoundrel.
Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Теперь осталось дождаться мода, который местным женщинам-компаньонам закроет лицо пакетом. И как бонус - мод, который перекрасит всех чёрных эльфов в белых, тоже лишним не будет.))
лучше бы баб сделали красивыми
Авторы сделали это раньше мододелов, причём со всеми:)
Цегорах?
Мод который заслужила игра.))))
Новости, которые вы заслужили 🤣🤣🤣
типа жирного геральта и побитой енифер моды. прокольно ржака.
Ммм, как смешно, интеллектуальный юмор прям