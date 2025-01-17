На фоне провала Dragon Age: The Veilguard студию BioWare Edmonton могут закрыть уже в феврале

Марк Керн, экс-глава разработки World of Warcraft, сообщает о том, что в скором времени студия BioWare Edmonton может быть закрыта.
Студию уже покинула глава разработки Dragon Age: The Veilguard - транс-женщина Корин Буше, которая решила "сфокусироваться на новых проектах и испытаниях". При этом она перевела свой аккаунт в соцсетях в приватный режим.
Сообщается, что на фоне слабых продаж Dragon Age: The Veilguard руководство Electronic Arts рассматривает возможность закрытия BioWare Edmonton, которая была ответственна за разработку игры. О закрытии студии могут объявить уже в феврале - перед грядущим финансовым отчетом Electronic Arts, в рамках которого издателю все-таки придется раскрыть данные о продажах игры.
Марк Керн высказался касательно возможного закрытия студии BioWare Edmonton:
Печально, что после полного уничтожения игры транс-шрамами DEI, ужасными персонажами и сценарием, геймдиректор, ответственный за все это, уходит и оставляет всех остальных с носом.
Эти люди часто терпят неудачу из-за того, что woke-студии направлены на продвижение активистов, а не великих разработчиков. Грустно.
)))
Если не одумается
Тут нужна фотка Буше XD
Да хоть сейчас пускай закрывают, хоть чуть чуть амна станет меньше))))
Быстрей закрывайте, дайте уже умереть bioware ....
Жаль что она умирает на такой ужасной ноте. 🥲
Короче этот транс поступил как типичный маскулинный мужик - поматросил и бросил)
А вообще и это и суисайд и Конкорд и то что щас творится с ассасином новым это просто замечательно - наказание звонкой монетой самое действенное.
Ура
Надеюсь индустрия очистится от этого рака окончательно и обратно таких существ уже никто брать не будет.
Молодцы! Они принесли себя в жертву ради меньшинств. ЛГБТ сообщество должно гордиться ими!..
Может быть лучше погнать всех "радужных" из нее? Я уверен что там есть нормальные и компетентные разработчики
Я когда-то пообещала самой себе, что станцую радостный танец и буду ржать как лошадь, если это произойдёт, так вот... кхм-кхм... ПХА!!!!! XDDDDDDDDDDDDD
Марк Керн? Этого шиза попущенного тут еще постят?
Тогда уж лучше бы Асмонгольда бы цитировали, лол
Кремируйте её быстрее.
Разогнать все черту...
А шо так? Кричали же что игра топчик, удалась, и мы ничего не понимаем? 😅 // Алексей Лютиков
Пидарасина развалило то, что до нее создавали годами и свалило с корабля. Мра зь, за драгонагу чтоб у нее дом сгорел к херам.
Причем ведь чует, что натворила, иначе бы как приватным не делало
Я на таких бы в суд подал за ЛГБТ пропаганду, пришла сделала игру для себя, потратила козённые деньги и свалила дальше творить новую дресню, бабки возвращай
Сомневаюсь что она закроется, в других странах её отлично приняли.
С каких пор критики стали целыми странами?)
ДА без Гейдера это как ЗВ без Лукаса. И вок тут не при чем. Еще первая была вокнутая во всю голову, но это не мешает ей быть одной из лучших рпг всех времен. Или взять ту же BG3. Как бы ни было обидно всяким борцам за традиции, игры убивает не "повестка", а стремные разрабы, это научный факт.
Прошел бг3 два раза. Ни разу не встретил воук контента или ЛГБТ контента без возможности отказаться и выбрать иной путь.
Я уже молчу о том, что в бг3 любого персонажа можно на кусочки порезать, если он тебе не нравится. Даже сюжетного. Даже сопартийцев. Любого. Как в жизни.
Можно так сделать с Таш той же? Или с Ясуке из нового ассасина?
Рабинович,вы либо трусы наденьте,либо крестик снимите. Повестка это и есть стремные разрабы, которые живут в своем маня мирке и никогда не слышали,как обычные люди разговаривают. Которые не могут вступить в спор и создать конфликт даже на бумаге. И поэтому у них все разговаривают, словно из твиттера. Соглашаются друг с другом во всем источая позитивную токсичность. Которые не могут придумать интересных персонажей и развить их характеры Поэтому добавляют к ним приписку "черный","гей","транс" думая что персонаж автоматически стал интересным. Это вот и есть "воукнутые". Разве первый Драгон Эдж был таким?
Закрыть вообще всех надо. Не делать больше богопротивные видеоигры. А школьников приучить, я не знаю, в лапту играть.
Зашёл на реддит - вселенский плач да истерика из-за закрытия женских туалетов для посещения трансгендеров. Угарнул, подразнил убогих мемасиками с Трампом. Был мгновенно забанен. Психически больной биомусор все ещё силен, повестка никуда не уходила, мой брат по релокации Гоша даёт деньги своему 14-летнему сыну на свидания в кафе как с мальчиками, так и с девочками, хотя дальше дружеских поцелуев пока дело не идет.
Конечно, религиозность моей Великой Америки крайне велика до сих пор: в отличие от всяких коммуниздий, грязных извращенцев здесь лечили током ещё каких-то пятьдесят лет назад, а инклюзивных нахлебников не пускали к нормальным белым англосаксам даже в общественный транспорт - зато в тюремных фермах им было отведено подходящее место. Все это можно вернуть, запрос миллионов здоровых людей есть. В том числе на игры здорового человека без воканутых уродцев. Но с зумерами и частью миллениалов, у которых уже поломана система ценностей, возникнут определенные проблемы. Они больше не представляют себе мир, где балом правили первый Ведьмак, ДАО и Масс Эффект, и боятся его.
Как говорил глава простой американской семьи, в которой я гостил во время учебы по обмену, пастор Джебедайя: наша молодежь настолько привыкла слизывать непотребство, что уже не понимает, где задница честного транса, а где раскаленная сковорода дьявола. Они кричат об угнетении, но сами первые угнетатели. Они требуют больших свобод, но отказывают в этом большинству. Они считают себя приверженцами всего нового, но новизна и право человека на выбор их пугает - в древнем, как сам мир, Содоме нет ни новизны, ни выбора - только радужный концлагерь.