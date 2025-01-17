На фоне провала Dragon Age: The Veilguard студию BioWare Edmonton могут закрыть уже в феврале

Марк Керн, экс-глава разработки World of Warcraft, сообщает о том, что в скором времени студия BioWare Edmonton может быть закрыта.

Студию уже покинула глава разработки Dragon Age: The Veilguard - транс-женщина Корин Буше, которая решила "сфокусироваться на новых проектах и испытаниях". При этом она перевела свой аккаунт в соцсетях в приватный режим.

Сообщается, что на фоне слабых продаж Dragon Age: The Veilguard руководство Electronic Arts рассматривает возможность закрытия BioWare Edmonton, которая была ответственна за разработку игры. О закрытии студии могут объявить уже в феврале - перед грядущим финансовым отчетом Electronic Arts, в рамках которого издателю все-таки придется раскрыть данные о продажах игры.

Марк Керн высказался касательно возможного закрытия студии BioWare Edmonton:

Печально, что после полного уничтожения игры транс-шрамами DEI, ужасными персонажами и сценарием, геймдиректор, ответственный за все это, уходит и оставляет всех остальных с носом.



Эти люди часто терпят неудачу из-за того, что woke-студии направлены на продвижение активистов, а не великих разработчиков. Грустно.