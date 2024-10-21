На полное прохождение Dragon Age: The Veilguard игроки потратят около 60 часов

В преддверии скорого выхода новой части популярной серии Dragon Age появилась более подробная информация о продолжительности игры. Это не абстрактные заявления разработчиков из студии BioWare или примерные подсчёты инсайдеров, а вполне конкретные данные на основе реального опыта. Судя по всему, самое полное исследование Dragon Age: The Veilguard с выполнением всех основных заданий и большей части побочных квестов займёт около 70 часов.

Около 70 часов на прохождение RPG — внушительная цифра, хотя по современным меркам для кого-то это может показаться недостаточно долгим. Точное время, необходимое для полного изучения Dragon Age: The Veilguard, удалось узнать благодаря порталу Exophase, который отслеживает базу данных PlayStation Network по достижениям пользователей. Согласно этим данным, один из рецензентов уже завершил прохождение игры, потратив на это 67 часов.

Судя по полученным достижениям, это время включает полное прохождение сюжетной кампании Dragon Age: The Veilguard, а также выполнение квестов спутников и многих других дополнительных заданий. Разработчики игры ранее заявляли, что на полное завершение может уйти до 90 часов. Отправиться в мир Dragon Age: The Veilguard можно будет уже 31 октября на ПК и консолях.