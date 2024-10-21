На полное прохождение Dragon Age: The Veilguard игроки потратят около 60 часов

В преддверии скорого выхода новой части популярной серии Dragon Age появилась более подробная информация о продолжительности игры. Это не абстрактные заявления разработчиков из студии BioWare или примерные подсчёты инсайдеров, а вполне конкретные данные на основе реального опыта. Судя по всему, самое полное исследование Dragon Age: The Veilguard с выполнением всех основных заданий и большей части побочных квестов займёт около 70 часов.
Около 70 часов на прохождение RPG — внушительная цифра, хотя по современным меркам для кого-то это может показаться недостаточно долгим. Точное время, необходимое для полного изучения Dragon Age: The Veilguard, удалось узнать благодаря порталу Exophase, который отслеживает базу данных PlayStation Network по достижениям пользователей. Согласно этим данным, один из рецензентов уже завершил прохождение игры, потратив на это 67 часов.
Судя по полученным достижениям, это время включает полное прохождение сюжетной кампании Dragon Age: The Veilguard, а также выполнение квестов спутников и многих других дополнительных заданий. Разработчики игры ранее заявляли, что на полное завершение может уйти до 90 часов. Отправиться в мир Dragon Age: The Veilguard можно будет уже 31 октября на ПК и консолях.
1 мин. запустил игру, увидел редактор персонажей, вышел и удалил.
Правильный ответ: 0 часов. // Koufor King
60 часов смотреть на кислотно моб ильное нечто это надо быть кем . От одних трейлер даже в рекламе тошнит
За много лет собираюсь посмотреть обзор игры до ее прохождения т.к. не хочу сравнивать мнение, а хочу понять, в игре все же будет, что-то такое ради чего стоит терпеть соевый раф.
Учитывая как испоганили ДА4. Представляю что будет ждать игроков в МЕ4...
Да скорее всего если будет провал, то еа ее закроет в хренам и все
Нет. Они наоборот расширять студию и вольют туда сотни миллионов доляров.
Не потрачу
лучше потратить это время на то что зовется видеоигрой, а не на этот DEI скам.
Можно просто и мимо пройти, 0 секунд
Нет.