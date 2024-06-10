Не все потеряно? BioWare показала небольшой геймплейный тизер Dragon Age: The Veilguard

Дебютный трейлер новой части Dragon Age вызвал бурную реакцию. Многие фанаты серии были в ужасе от показанного, заявляя о смерти франшизы. В противовес этому, разнообразные инсайдеры и журналисты призывали дождаться полноценного геймплейного трейлера, который развеет все сомнения и вернет доверие игроков.
BioWare, подогревая интерес, за день до релиза полного ролика, опубликовали короткий его фрагмент. В нем игрокам показывают прибытие в столицу империи Тевинтер - город Минратос.
11 июня в 18:00 по московскому времени состоится премьера 15-минутного геймплейного трейлера. Сможет ли он убедить скептиков и возродить надежду на будущее Dragon Age? Узнаем совсем скоро.
И что он показал? Это какой-то Hogwarts Legacy. Картинка в целом даже хорошая; только Dragon Age я в этой игре не вижу.
У меня возникла та же ассоциация - с Хогвартс Легаси (одна из причин, по которой я на неё клал. Хотя покупал диск за 70 долларов, как толлько вышла)
Роботизированная цветастая стилистика(
Судить по 20 секундному думаю рано. Hlegasy плохая разве? она как я помню получила много наград
Это называется - слили пиарщики, ибо предыдущий трейлер мягко говоря утонул в дизах, а не "в сеть попал".
ну, в приципе за 24 секунды весь геймплей и показали, всем всё понятно))
Кстати да... Я не почувствовала того что было в слитом билде как в соулсах. Хотя возможно это потому что тут не в бою. Кто знает. Напомнило больше инквизицию.
Вот так должна была выглядеть Fable, а не DA. В итоге обе игры испоганили стилистически. // Roman Romanov
тоже про это подумал)
Это выглядит в 100 раз лучше трейлера
Пусть удивят. И эти слова " журналисты призывают дождаться полноценного геймплея " я уже о какой то игре слышал. Вспомнил!!!!! Сайлент хилл 2 ремейк!!!! Так же говорили после первого показа.
Подсмотрено сегодня случайно на просторах тырнета...
Слишком мало, чтобы делать выводы. Посмотрим чего там в тех 15 минутах, тогда и будет понятно
стиль тот же что и в трейлере
Просто не так ярко
Намного лучше, чем последний трейлер. По крайней мере, больше похоже на первый тизер игры, который выглядел хорошо
нормас
почему такая убогая походка у персонажа?
выглядит излишне цветасто. это не да, что угодно, но не она(
это буквально столица империи магов, тут все должно быть цветасто
На удивление вроде бы никакой фортнайт-параши в стилистике не просматривается. И нафигачить спрашивается не в тот трейлер запихнули?
На самом деле - просматривается. Ты не видишь стилистику персонажей, окружения, цветовой палитры?
Но выглядит не так печально, как было в трейлере...
Так это в данной локации. Кто знает, как выглядит игра в целом: другие места, сеттинг и лор – именно по ним вопросы. А то это может оказаться единственным таким местом, а в других -- мультяшное нечто.
Видос недоступен. Быстро удалили.
Только что просмотрела - все есть
Весьма малоинформативный фрагмент
Не совсем... На слитый билд не похоже а это уже что то :)
Нууу, надежда есть
батя батяна батяна
Варрика всё же изуродовали. Когда он успел волосы покрасить? 😅
Мододелы исправят 😏
да не братва это прогресс и это видно.......намного лучше чем инквизиция (и это видно сразу же неворуженым взглядом)а тому кто сидит уже 10 лет дома и играет во все игры которые выходят как я это видно прямо сразу же....надеюсь что точно не обосруться в этот раз
Писать сплошным сарказмом - сильно)
Стилистика мультяшная с трейлера всё равно прослеживается в этом коротком отрывке. Это не Dragon Age, и никаким дождём это не скрыть.
Как говорит товарищ Куплинов
это не потеряно, это бездарно просрано
Ээээээ... Стоп... Посмотрела и... Такое чувство будто время суток будет снова статичным? Нууу если игра будет корридорной... То... Наверное это правильно?..
буэээ буэээ
объективно
опционально
Всё потеряно это провал. // Алексей Пустовалов
что услышал "поверь" так вот не верьте что все будет хорошо