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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.2 388 оценок

Не все потеряно? BioWare показала небольшой геймплейный тизер Dragon Age: The Veilguard

butcher69
Новости

Дебютный трейлер новой части Dragon Age вызвал бурную реакцию. Многие фанаты серии были в ужасе от показанного, заявляя о смерти франшизы. В противовес этому, разнообразные инсайдеры и журналисты призывали дождаться полноценного геймплейного трейлера, который развеет все сомнения и вернет доверие игроков.

BioWare, подогревая интерес, за день до релиза полного ролика, опубликовали короткий его фрагмент. В нем игрокам показывают прибытие в столицу империи Тевинтер - город Минратос.

11 июня в 18:00 по московскому времени состоится премьера 15-минутного геймплейного трейлера. Сможет ли он убедить скептиков и возродить надежду на будущее Dragon Age? Узнаем совсем скоро.

5
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
RavinSakara

И что он показал? Это какой-то Hogwarts Legacy. Картинка в целом даже хорошая; только Dragon Age я в этой игре не вижу.

10
ViscousNetharion

У меня возникла та же ассоциация - с Хогвартс Легаси (одна из причин, по которой я на неё клал. Хотя покупал диск за 70 долларов, как толлько вышла)

Роботизированная цветастая стилистика(

1
Челодой моловек 94

Судить по 20 секундному думаю рано. Hlegasy плохая разве? она как я помню получила много наград

0
shurasick876

Это называется - слили пиарщики, ибо предыдущий трейлер мягко говоря утонул в дизах, а не "в сеть попал".

7
Oscilograf
4
Гемор

ну, в приципе за 24 секунды весь геймплей и показали, всем всё понятно))

3
Lis-tyan

Кстати да... Я не почувствовала того что было в слитом билде как в соулсах. Хотя возможно это потому что тут не в бою. Кто знает. Напомнило больше инквизицию.

1
Пользователь ВКонтакте

Вот так должна была выглядеть Fable, а не DA. В итоге обе игры испоганили стилистически. // Roman Romanov

3
Ms_M

тоже про это подумал)

0
Акулий Плавник

Это выглядит в 100 раз лучше трейлера

3
SOLUS5678

Пусть удивят. И эти слова " журналисты призывают дождаться полноценного геймплея " я уже о какой то игре слышал. Вспомнил!!!!! Сайлент хилл 2 ремейк!!!! Так же говорили после первого показа.

2
A.Fourth

Подсмотрено сегодня случайно на просторах тырнета...

2
Hadyko

Слишком мало, чтобы делать выводы. Посмотрим чего там в тех 15 минутах, тогда и будет понятно

2
Talendor3

стиль тот же что и в трейлере

1
ViscousNetharion

Просто не так ярко

0
Artery Kaulitz

Намного лучше, чем последний трейлер. По крайней мере, больше похоже на первый тизер игры, который выглядел хорошо

1
Челодой моловек 94

нормас

1
DeniMersers

почему такая убогая походка у персонажа?

1
ZackSnyder

выглядит излишне цветасто. это не да, что угодно, но не она(

1
Offn

это буквально столица империи магов, тут все должно быть цветасто

0
vald11

На удивление вроде бы никакой фортнайт-параши в стилистике не просматривается. И нафигачить спрашивается не в тот трейлер запихнули?

0
ViscousNetharion

На самом деле - просматривается. Ты не видишь стилистику персонажей, окружения, цветовой палитры?

Но выглядит не так печально, как было в трейлере...

-4
RavinSakara

Так это в данной локации. Кто знает, как выглядит игра в целом: другие места, сеттинг и лор – именно по ним вопросы. А то это может оказаться единственным таким местом, а в других -- мультяшное нечто.

0
JustA_NiceGuy

Видос недоступен. Быстро удалили.

0
Lis-tyan

Только что просмотрела - все есть

0
AndralStormborn

Весьма малоинформативный фрагмент

0
Lis-tyan

Не совсем... На слитый билд не похоже а это уже что то :)

0
canteexnik

Нууу, надежда есть

0
UbiSergei

батя батяна батяна

0
Raphtallia

Варрика всё же изуродовали. Когда он успел волосы покрасить? 😅

0
Lis-tyan

Мододелы исправят 😏

0
Grognac

да не братва это прогресс и это видно.......намного лучше чем инквизиция (и это видно сразу же неворуженым взглядом)а тому кто сидит уже 10 лет дома и играет во все игры которые выходят как я это видно прямо сразу же....надеюсь что точно не обосруться в этот раз

0
shurasick876

Писать сплошным сарказмом - сильно)

0
Mad IVIax

Стилистика мультяшная с трейлера всё равно прослеживается в этом коротком отрывке. Это не Dragon Age, и никаким дождём это не скрыть.

0
Imelstorn

Как говорит товарищ Куплинов

0
r23dom

это не потеряно, это бездарно просрано

-1
Lis-tyan

Ээээээ... Стоп... Посмотрела и... Такое чувство будто время суток будет снова статичным? Нууу если игра будет корридорной... То... Наверное это правильно?..

-1
вупсич пупсич

буэээ буэээ

-2
Offn

объективно

2
ViscousNetharion Offn

опционально

-1
Пользователь ВКонтакте

Всё потеряно это провал. // Алексей Пустовалов

-2
Alex40001

что услышал "поверь" так вот не верьте что все будет хорошо

-3