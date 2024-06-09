Нет, это не MOBA: новый кинематографический трейлер Dragon Age: The Veilguard

На презентации Xbox Games Showcase 2024 неожиданно представили долгожданную игру от BioWare и Electronic Arts. Разработчики наконец-то запускают масштабную кампанию по продвижению следующей части Dragon Age с подзаголовком The Veilguard. Начало пути фэнтезийной RPG ознаменовалось кинематографическим трейлером, который вызвал неоднозначные отзывы.
В представленном ролике Dragon Age: The Veilguard игроки познакомились с ключевыми персонажами игры, которые могут стать верными спутниками в вашем путешествии. В команду можно будет взять следующих героев:
- Хардинг: разведчик
- Нив: детектив
- Эммрих: некромант
- Тааш: охотник на драконов
- Даврин: страж
- Беллара: прыгун с вуалью
- Луканис: убийца магов
Каждый из них отличается уникальным стилем игры и собственной предысторией. Узнать подробнее о них мы сможем уже 11 июня, когда ожидается первая демонстрация игрового процесса Dragon Age: The Veilguard.
А спорным трейлер вышел из-за его стиля. Многие пользователи уже во время прямой трансляции отметили, что трейлер Dragon Age: The Veilguard можно легко спутать с анонсом нового сезона для любой MOBA. Пока фанаты явно не очень давно выбраным визуальным стилем, который получился слишком контрастным.
ужасно....выглядит как мобилка повесточная. прямо расстроили.
В каком месте мобилка? Это стиль такой, дефолтный фентезийный для ДА
опять придирки на ровном месте, хотя тут очевидный готи на горизонте
15 лет прогресса на лицо
Готи на горизонте.. Большей шизы я не читал
10 лет ждать это...
Позорище какое-то. И все женские персонажи как обычно уродливые.
Так самое худшее только начинается часть персов обмазались в саже, а остальные из азитаских стран приехали. Очеродные похороных Биотварей.
Что за сжв мусор минусует комменты))))
Трейлер ужасен, повестка видна на лицо, графика мультяшная
Инквизиция выглядит прекрасно, чем это
Я могу еще забыть про повесточку.. Ну сам смысл игры непонятный и мусорный. Что они там наворотили, ужас. (Это не я ставил :D)
Божей мой! Как же это плохо! Абсолютно ничего в этом трейлере не говорит нам, что это драгон эйдж. Где дарк фентези? Где эпик? Где Солас? Это какой-то трейлер к овервотчу для детей 6-ти лет. 10 лет ожидания и это то, что мы получили. Были опасения, разумеется, но это просто катастрофа.
Воооо, такие же мысли возникают. Причём они не показали половину того, что обещали.
Ахах, что это было, и зачем они эльфа из Ведьмака туда засунули?
Эльфы обмазались в саже, а некоторые аж из Китая приехали.
из японии все по канону
10 лет делали Dragon Age...
А высрали фэнтезийный хуенас.
))) говорите, Инквизиция была плохой игрой?)) Bioware выпустили трейлер новой игры, чтобы вы полюбили Инквизицию)))
Зная современные игры ставлю что тут будет премиальный магазин
чтобы эльфов перекрашивать в белый за деньги можно было?)
Очень сомнительно думаю всякие костюмчики к и укорители опыта и т.д.
Фанат всей серии, но инквизиция была вообще уг, оригинс прошел 3 раза 4 не полностью, 2 часть 2 раза 3 раз не полностью, инквизицию 1 раз, начинал во 2 и 3 раз но не осилил даже начало, игра ощушалась как ммо, сбор эльфийского корня мне приелась на две жизни да и хваленый фросбайт в игре было реализовано плохо, не понравились слишком блестящие доспехи и эпилептические эффекты в бою
прекрасно понимаю, сам несколько раз начинал в Инквизицию, дико бесила свистопляска со спецэффектами... но потом у меня получилось играть на геймпаде - игра очень понраивлась в части сюжета, прям вообще
Либо я пропустила кучу новостей, либо ничего не понимаю. Почему персонажи стала такими мультипликационными? Я, конечно, уже не рассчитывала на уровень DAO, но рассчитывала хотя бы на фэнтези-приключение по возможности в мрачном антураже, а не на Фортнайт какой-то. Я не спрашиваю, когда эльфы и кунари успели превратиться в сплошных латиносов, азиатов и африканцев. Я даже не комментирую супермодного охотника на драконов по имени Трэш или как там его. Костюмчик у него словно перекочевал из соседней презентации GreedFall 2. Но, черт побери, почему они все такие стремные?! Ниже жалуются, что женские персонажи уродливые - да ведь и мужские не лучше. В Инквизиции девушкой хоть наркомана Каллена можно было заромансить, ну и лысого Соласа на худой конец, а здесь кого - Блэкволла 2.0 и старичка-некромансера? Черноэльфа даже не предлагайте. А Варрика - это ведь Варрик, да? - когда и где успела так потрепать жизнь, что он из рыжего гнома превратился в чернявого жителя Северного Кавказа? Короче, где там Солас, дайте возможность играть на его стороне. Пусть разносит этот мирок к чертям собачьим.
Как будто трейлер бордерлендс посмотрел.
Какой то коричневый ад
Слишком много фиолетового, а это значит что? Правильно, выйдет мусор.
.......Я думал в DAI были страшные персонажи.....Как же я ошибался.
мне показалось или не показалось в конце видео coming fail 2024?
Первое впечатление - ужасно.
Хоспаде это же пи*дец, я хуже и вообразить не мог. Как будто марвеловского дерьма навернул.
Стиль херня, персы херня, графон херня.....спасибо за столько лет ожидания
И тут чёрные эльфы и бабы героини. Короче понятно. Ждёшь ждёшь и на выходе фэйл. Что-то типа суисайд сквод будет. И все опять будут удивляться почему нет продаж...
Выглядит отвратительно. Особенно я в шоке что эльфы вымазались в саже и стали Неграми. Худшее ещё и то что спутники многие персонажи явно выглядят как повесточное убожество и никакой изюминки мы не видим. Вот так новая DA снова вернулась в повесточную инквизицию. В спутниках много мужиков и одна баба, всё. Биовары давно дно пробили и доказали что игры делать не умеем. Кстати, а с каких пор Эльфы стали китайцами ?
Дела плохи, когда невозможно определить гендер персонажа по его лицу) Это женщина с щетиной или мужик?
оно явно гей
Что у них с дизайном женских персонажей?
Просто мурашки по коже от лютого пи3деца.
Вспомнил трейлер от 1-й dragon age, выпущеный надцать лет назад. Небо и земля, и в плане графики, зрелищности, атмосферности, представления героев и фентезийности в конце концов.
Для сравнения:
Ну хотя бы трейлер на движке был, ожидаю что графика будет радовать глаз пока весь рот в дерьме 🥲.
Все таки хорошо что Origins стоит особняком от всей серии Dragon Age. Посмотрим что у BioWare в итоге выйдет, но наверное от них уже точно не стоит ждать шедевры.
Музыка огонь, всё как мы любим. Ви лов э хиииииироооо )
серые стражи у костра молчаливо потирают ладошки, песнь Лилианы звучит в сердцах каждого*
дважды переваренный калл
Негр, негр и... ещё негр эльф (бл$...). «Nigga Age: The Veilguard». Собственно, как я ранее и говорил: от Dragon Age тут только название и осталось. Простите – но, ешьте-ка вы это сами, разработчики. Надеюсь, они уже собрали чемоданы, ибо после провала можно ждать очередное сокращение.
А теперь вспоминаем трейлеры первой Dragon Age
Это САМАЯ худшая часть!! Что это они показали?! Как такое можно сделать было...
Почему-то она воспринимается визуально так, что вышла до драгон эдж инквизишн. В бг3 куда приятнее арт дизайн и студия не имеем за своей спиной такого крупного издателя, как ЕА..
Сюжетно ориентированная ОДИНОЧНАЯ игра, кто не понял ахаха))
Никто не понял. Даже разрабы // Александр Ковалёв
Вспомнился немедленно фалаут 76, где на ядерной помойке тоже все были такие весёлые и жизнерадостные. И все такое цветастенькое, мультяшненькое. Блeвoтuнa // Александр Ковалёв
Это точно не мобилка какая-то?
Просто ужас.
Дерьмо
Понятно очередной проходняк от EA.
В отряде даже магов крови нет.....Это уже не нормально.В стране где живут маги крови в отряде нет мага крови
Почему мультяшная графика? // Кейт Фостер
И это продолжение этой игры??
https://www.youtube.com/watch?v=q71Gkw8PJbA
Я не понял, это точно Драгон Эйдж? Стилистика полностью другая, тут вообще какой-то полуваркрафт получается.
Bioware, вообще не знаю, что вы должны сделать с сюжетом и геймплеем, чтобы после такой стилистики игру приняли хорошо.
Нынешним разработчикам драгонаги стоило бы поиграть в предыдущие игры, потому что новая часть выглядит
Даже если оценки под видео не видно, то всё равно сходите поставьте дженерик-игре заслуженную оценку.
https://www.youtube.com/watch?v=4F3N4Lxw4_Y
эмммм... \то все розовое дерьмо там плывущие слова "мы вместе" "единство" и прочее все это дерьмо. видишь в игре розовый сразу выкидывайте ее нафик слышишь музыку зацикленную выкидывай игру нафик
Ощущения как от худшей игры десятилетия
Я ОДИН УВИДЕЛ ОВЕРВОЧ ОТВРАТ ЕБАНЫЙ // Игорь Климов
ПРОСТО ЗАХОТЕЛОСЬ БЛЕВАНУТЬ // Игорь Климов