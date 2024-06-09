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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.5 368 оценок

Нет, это не MOBA: новый кинематографический трейлер Dragon Age: The Veilguard

Gutsz
Новости

На презентации Xbox Games Showcase 2024 неожиданно представили долгожданную игру от BioWare и Electronic Arts. Разработчики наконец-то запускают масштабную кампанию по продвижению следующей части Dragon Age с подзаголовком The Veilguard. Начало пути фэнтезийной RPG ознаменовалось кинематографическим трейлером, который вызвал неоднозначные отзывы.

В представленном ролике Dragon Age: The Veilguard игроки познакомились с ключевыми персонажами игры, которые могут стать верными спутниками в вашем путешествии. В команду можно будет взять следующих героев:

  • Хардинг: разведчик
  • Нив: детектив
  • Эммрих: некромант
  • Тааш: охотник на драконов
  • Даврин: страж
  • Беллара: прыгун с вуалью
  • Луканис: убийца магов

Каждый из них отличается уникальным стилем игры и собственной предысторией. Узнать подробнее о них мы сможем уже 11 июня, когда ожидается первая демонстрация игрового процесса Dragon Age: The Veilguard.

А спорным трейлер вышел из-за его стиля. Многие пользователи уже во время прямой трансляции отметили, что трейлер Dragon Age: The Veilguard можно легко спутать с анонсом нового сезона для любой MOBA. Пока фанаты явно не очень давно выбраным визуальным стилем, который получился слишком контрастным.

-43
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
ZackSnyder

ужасно....выглядит как мобилка повесточная. прямо расстроили.

31
Newworld_DESTROYER

В каком месте мобилка? Это стиль такой, дефолтный фентезийный для ДА

опять придирки на ровном месте, хотя тут очевидный готи на горизонте

-21
luVol Newworld_DESTROYER

15 лет прогресса на лицо

10
Rain of Tears Newworld_DESTROYER

Готи на горизонте.. Большей шизы я не читал

1
Flimpten

10 лет ждать это...

Спойлер
23
2BLaraSex

Позорище какое-то. И все женские персонажи как обычно уродливые.

19
Maxthon80

Так самое худшее только начинается часть персов обмазались в саже, а остальные из азитаских стран приехали. Очеродные похороных Биотварей.

5
Desepy

Что за сжв мусор минусует комменты))))

Трейлер ужасен, повестка видна на лицо, графика мультяшная

Инквизиция выглядит прекрасно, чем это

17
Юрец Одесса

Я могу еще забыть про повесточку.. Ну сам смысл игры непонятный и мусорный. Что они там наворотили, ужас. (Это не я ставил :D)

1
andrey6699

Божей мой! Как же это плохо! Абсолютно ничего в этом трейлере не говорит нам, что это драгон эйдж. Где дарк фентези? Где эпик? Где Солас? Это какой-то трейлер к овервотчу для детей 6-ти лет. 10 лет ожидания и это то, что мы получили. Были опасения, разумеется, но это просто катастрофа.

13
Maxthon80

Воооо, такие же мысли возникают. Причём они не показали половину того, что обещали.

2
Simple Jack

Ахах, что это было, и зачем они эльфа из Ведьмака туда засунули?

12
Maxthon80

Эльфы обмазались в саже, а некоторые аж из Китая приехали.

Спойлер
1
Alex40001 Maxthon80

из японии все по канону

1
0ncnjqybr

10 лет делали Dragon Age...

А высрали фэнтезийный хуенас.

8
H-DS

))) говорите, Инквизиция была плохой игрой?)) Bioware выпустили трейлер новой игры, чтобы вы полюбили Инквизицию)))

7
Лобо

Зная современные игры ставлю что тут будет премиальный магазин

0
H-DS Лобо

чтобы эльфов перекрашивать в белый за деньги можно было?)

1
Лобо H-DS

Очень сомнительно думаю всякие костюмчики к и укорители опыта и т.д.

0
Челодой моловек 94 H-DS

Фанат всей серии, но инквизиция была вообще уг, оригинс прошел 3 раза 4 не полностью, 2 часть 2 раза 3 раз не полностью, инквизицию 1 раз, начинал во 2 и 3 раз но не осилил даже начало, игра ощушалась как ммо, сбор эльфийского корня мне приелась на две жизни да и хваленый фросбайт в игре было реализовано плохо, не понравились слишком блестящие доспехи и эпилептические эффекты в бою

0
H-DS Челодой моловек 94

прекрасно понимаю, сам несколько раз начинал в Инквизицию, дико бесила свистопляска со спецэффектами... но потом у меня получилось играть на геймпаде - игра очень понраивлась в части сюжета, прям вообще

0
Skessa

Либо я пропустила кучу новостей, либо ничего не понимаю. Почему персонажи стала такими мультипликационными? Я, конечно, уже не рассчитывала на уровень DAO, но рассчитывала хотя бы на фэнтези-приключение по возможности в мрачном антураже, а не на Фортнайт какой-то. Я не спрашиваю, когда эльфы и кунари успели превратиться в сплошных латиносов, азиатов и африканцев. Я даже не комментирую супермодного охотника на драконов по имени Трэш или как там его. Костюмчик у него словно перекочевал из соседней презентации GreedFall 2. Но, черт побери, почему они все такие стремные?! Ниже жалуются, что женские персонажи уродливые - да ведь и мужские не лучше. В Инквизиции девушкой хоть наркомана Каллена можно было заромансить, ну и лысого Соласа на худой конец, а здесь кого - Блэкволла 2.0 и старичка-некромансера? Черноэльфа даже не предлагайте. А Варрика - это ведь Варрик, да? - когда и где успела так потрепать жизнь, что он из рыжего гнома превратился в чернявого жителя Северного Кавказа? Короче, где там Солас, дайте возможность играть на его стороне. Пусть разносит этот мирок к чертям собачьим.

6
RPG fan of games

Как будто трейлер бордерлендс посмотрел.

5
Alan 4umak

Какой то коричневый ад

5
Lunersun

Слишком много фиолетового, а это значит что? Правильно, выйдет мусор.

3
Лобо

.......Я думал в DAI были страшные персонажи.....Как же я ошибался.

3
Синий Кот

мне показалось или не показалось в конце видео coming fail 2024?

3
Reivren

Первое впечатление - ужасно.

3
Капитан Баттхерт

Хоспаде это же пи*дец, я хуже и вообразить не мог. Как будто марвеловского дерьма навернул.

2
RASTA PAHAN

Стиль херня, персы херня, графон херня.....спасибо за столько лет ожидания

2
romero52

И тут чёрные эльфы и бабы героини. Короче понятно. Ждёшь ждёшь и на выходе фэйл. Что-то типа суисайд сквод будет. И все опять будут удивляться почему нет продаж...

2
Maxthon80

Выглядит отвратительно. Особенно я в шоке что эльфы вымазались в саже и стали Неграми. Худшее ещё и то что спутники многие персонажи явно выглядят как повесточное убожество и никакой изюминки мы не видим. Вот так новая DA снова вернулась в повесточную инквизицию. В спутниках много мужиков и одна баба, всё. Биовары давно дно пробили и доказали что игры делать не умеем. Кстати, а с каких пор Эльфы стали китайцами ?

Спойлер
1
Elsa Abbess Gethwine

Дела плохи, когда невозможно определить гендер персонажа по его лицу) Это женщина с щетиной или мужик?

1
RASTA PAHAN

оно явно гей

0
Kenn1y

Что у них с дизайном женских персонажей?

1
Vurdalak

Просто мурашки по коже от лютого пи3деца.

Вспомнил трейлер от 1-й dragon age, выпущеный надцать лет назад. Небо и земля, и в плане графики, зрелищности, атмосферности, представления героев и фентезийности в конце концов.

Для сравнения:

1
wdymBro

Ну хотя бы трейлер на движке был, ожидаю что графика будет радовать глаз пока весь рот в дерьме 🥲.

1
Alex play 98

Все таки хорошо что Origins стоит особняком от всей серии Dragon Age. Посмотрим что у BioWare в итоге выйдет, но наверное от них уже точно не стоит ждать шедевры.

1
Константин Жангереев

Музыка огонь, всё как мы любим. Ви лов э хиииииироооо )
серые стражи у костра молчаливо потирают ладошки, песнь Лилианы звучит в сердцах каждого*

1
AnusLive

дважды переваренный калл

1
RavinSakara

Негр, негр и... ещё негр эльф (бл$...). «Nigga Age: The Veilguard». Собственно, как я ранее и говорил: от Dragon Age тут только название и осталось. Простите – но, ешьте-ка вы это сами, разработчики. Надеюсь, они уже собрали чемоданы, ибо после провала можно ждать очередное сокращение.

1
Amsix

А теперь вспоминаем трейлеры первой Dragon Age

1
Юрец Одесса

Это САМАЯ худшая часть!! Что это они показали?! Как такое можно сделать было...

0
luVol

Почему-то она воспринимается визуально так, что вышла до драгон эдж инквизишн. В бг3 куда приятнее арт дизайн и студия не имеем за своей спиной такого крупного издателя, как ЕА..

0
kakp

Сюжетно ориентированная ОДИНОЧНАЯ игра, кто не понял ахаха))

0
Пользователь ВКонтакте

Никто не понял. Даже разрабы // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

Вспомнился немедленно фалаут 76, где на ядерной помойке тоже все были такие весёлые и жизнерадостные. И все такое цветастенькое, мультяшненькое. Блeвoтuнa // Александр Ковалёв

0
AndrewSolt

Это точно не мобилка какая-то?
Просто ужас.

0
Kaburagi

Дерьмо

0
kotasha

Понятно очередной проходняк от EA.

0
Лобо

В отряде даже магов крови нет.....Это уже не нормально.В стране где живут маги крови в отряде нет мага крови

0
Пользователь ВКонтакте

Почему мультяшная графика? // Кейт Фостер

0
nemsis94

И это продолжение этой игры??

https://www.youtube.com/watch?v=q71Gkw8PJbA

0
Prestоn

Я не понял, это точно Драгон Эйдж? Стилистика полностью другая, тут вообще какой-то полуваркрафт получается.

0
Lazy Mutton

Bioware, вообще не знаю, что вы должны сделать с сюжетом и геймплеем, чтобы после такой стилистики игру приняли хорошо.
Нынешним разработчикам драгонаги стоило бы поиграть в предыдущие игры, потому что новая часть выглядит

Даже если оценки под видео не видно, то всё равно сходите поставьте дженерик-игре заслуженную оценку.
https://www.youtube.com/watch?v=4F3N4Lxw4_Y

0
Alex40001

эмммм... \то все розовое дерьмо там плывущие слова "мы вместе" "единство" и прочее все это дерьмо. видишь в игре розовый сразу выкидывайте ее нафик слышишь музыку зацикленную выкидывай игру нафик

0
GMNPSH

Ощущения как от худшей игры десятилетия

0
Пользователь ВКонтакте

Я ОДИН УВИДЕЛ ОВЕРВОЧ ОТВРАТ ЕБАНЫЙ // Игорь Климов

-1
Пользователь ВКонтакте

ПРОСТО ЗАХОТЕЛОСЬ БЛЕВАНУТЬ // Игорь Климов

-1