Новая порция деталей о Dragon Age: The Veilguard

Появились новые детали по Dragon Age: The Veilguard после сессии вопросов и ответов с разработчиками.

События игры разворачиваются спустя 10 лет после последнего дополнения для Dragon Age Inquisition.

Решение кого отправить в Тень в Inquisition не играет роли в The Veilguard, но может отразиться в будущих проектах по вселенной.

В игре будет хаб-локация под названием Маяк. Решения игрока могут повлиять на внешний вид локаций. Перемещения по локациям на лошадях не будет.

Во время прохождения игроки увидят молодого Соласа ещё с волосами.

Компаньоны могут покинуть отряд из-за противроечий с выборами игрока, но они продолжат защищать Тедас. Спутники во время путешествия будут вести диалоги, но если их прервать, то продолжат их позже.

В редакторе персонажа есть возможность выбрать размер полового органа, ягодиц и груди, демонстрация редактора будет ближе к релизу. В редакторе можно раздельно выбрать пол персонажа и местоимения (включая они/их);

В игре не будет заданий на сбор или доставку предметов в духе Inquisition - все дополнительные задания созданы вручную.

Фамилия главного героя зависит от выбранной в редакторе фракции. Прошлое главного героя можно сочинять по ходу игры. Некоторые персонажи будут интересоваться прошлым и на выбор будут даны различные ответы

Будет возможность носить любую одежду без привязки к характеристикам. В игре будет система трансмогрификации и крафта. В крафте герою будет помогать некая сущность, которую разработчики не стали спойлерить.

Авторы пока не могут точно сказать будут ли разрабатывать дополнения для игры. Фоторежим видимо не появится на релизе. Разработчики не дали чёткого ответа касаемо его доступности.

Появится функция скрыть врагов-пауков.

Можно играть без подключения к интернету.

Можно погладить и обнять детёныша грифона.

Песни в тавернах из Inquisition вернутся.

Древо навыков будет огромным и индивидуальным для каждого класса. Магии крови не будет в игре. Максимальный уровень персонажа будет ограничен 50. У каждого компаньона есть 5 основных способностей, каждая из которых имеет свои собственные древа навыков, которые игроки могут настраивать.