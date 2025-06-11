Новое расследование Джейсона Шрейера проливает свет на хаотичную историю создания Dragon Age: The Veilguard

Новое расследование журналиста Bloomberg Джейсона Шрейера проливает свет на драматичную и противоречивую историю создания Dragon Age: The Veilguard. Игра, которая должна была стать долгожданным возвращением одной из величайших RPG-серий, по сути стала символом творческого хаоса, вызванного конфликтом между амбициями разработчиков и корпоративным видением издателя.

Официально The Veilguard вышла 31 октября 2024 года, но, несмотря на рекордный старт по количеству игроков в одиночной игре среди проектов EA, результат оказался далеко от ожидаемого: всего 1,5 миллиона игроков к январю. Критики отмечали неровный сюжет, вялые диалоги и нехватку действительно значимых решений — качества, которые раньше были визитной карточкой BioWare.

И как теперь выясняется, причина этого кроется в попытке EA насильно превратить BioWare в студию игр-сервисов. В середине разработки The Veilguard изначально планировалась как многопользовательская игра с постоянным обслуживанием. Именно это решение стало катализатором ухода креативного директора серии Майка Лэйдлоу — человека, стоявшего у истоков Dragon Age с 2003 года.

Проект несколько лет разрабатывался с расчетом на онлайн-механику, не предполагающую значимых сюжетных развилок, характерных для одиночных RPG. Лишь в 2021 году EA дала команду «вернуться к корням», но оставила на полную переработку игры менее года. Это решение, как признаются бывшие и нынешние сотрудники, сделало множество проблем необратимыми.

Диалоги пришлось срочно переписывать, чтобы избавиться от «язвительного» стиля, похожего на Forspoken, получившего шквал критики. Сюжетные выборы добавлялись наспех, чтобы хоть как-то имитировать глубину, к которой привыкли фанаты. Даже с учетом отсрочек релиза BioWare попросту не хватило времени, чтобы трансформировать онлайн-проект в полноценную одиночную RPG.

Игра вышла — и, по словам Шрейера, это само по себе «маленькое чудо». Но вместо триумфального возвращения студия получила волнообразную критику, массовые увольнения и снижение доверия со стороны аудитории. Более того, аналитики, такие как Дуг Кройц из TD Cowen, выражают опасения, что существование BioWare находится под угрозой: «Если они закроются завтра — я не буду удивлён. С тех пор как они сделали настоящий хит, прошло больше десяти лет».

Ситуация с The Veilguard — это тревожный сигнал для всей индустрии. Она показывает, к чему приводит стремление крупных издателей превратить каждую игру в бесконечный источник прибыли, игнорируя ДНК студий, стоящих за этими франшизами. Возможно, если бы EA с самого начала позволила BioWare делать то, что у неё получается лучше всего, Dragon Age: The Veilguard могла бы стать не поводом для расследований, а новой классикой жанра.