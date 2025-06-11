Новое расследование Джейсона Шрейера проливает свет на хаотичную историю создания Dragon Age: The Veilguard

Новое расследование журналиста Bloomberg Джейсона Шрейера проливает свет на драматичную и противоречивую историю создания Dragon Age: The Veilguard. Игра, которая должна была стать долгожданным возвращением одной из величайших RPG-серий, по сути стала символом творческого хаоса, вызванного конфликтом между амбициями разработчиков и корпоративным видением издателя.
Официально The Veilguard вышла 31 октября 2024 года, но, несмотря на рекордный старт по количеству игроков в одиночной игре среди проектов EA, результат оказался далеко от ожидаемого: всего 1,5 миллиона игроков к январю. Критики отмечали неровный сюжет, вялые диалоги и нехватку действительно значимых решений — качества, которые раньше были визитной карточкой BioWare.
И как теперь выясняется, причина этого кроется в попытке EA насильно превратить BioWare в студию игр-сервисов. В середине разработки The Veilguard изначально планировалась как многопользовательская игра с постоянным обслуживанием. Именно это решение стало катализатором ухода креативного директора серии Майка Лэйдлоу — человека, стоявшего у истоков Dragon Age с 2003 года.
Проект несколько лет разрабатывался с расчетом на онлайн-механику, не предполагающую значимых сюжетных развилок, характерных для одиночных RPG. Лишь в 2021 году EA дала команду «вернуться к корням», но оставила на полную переработку игры менее года. Это решение, как признаются бывшие и нынешние сотрудники, сделало множество проблем необратимыми.
Диалоги пришлось срочно переписывать, чтобы избавиться от «язвительного» стиля, похожего на Forspoken, получившего шквал критики. Сюжетные выборы добавлялись наспех, чтобы хоть как-то имитировать глубину, к которой привыкли фанаты. Даже с учетом отсрочек релиза BioWare попросту не хватило времени, чтобы трансформировать онлайн-проект в полноценную одиночную RPG.
Игра вышла — и, по словам Шрейера, это само по себе «маленькое чудо». Но вместо триумфального возвращения студия получила волнообразную критику, массовые увольнения и снижение доверия со стороны аудитории. Более того, аналитики, такие как Дуг Кройц из TD Cowen, выражают опасения, что существование BioWare находится под угрозой: «Если они закроются завтра — я не буду удивлён. С тех пор как они сделали настоящий хит, прошло больше десяти лет».
Ситуация с The Veilguard — это тревожный сигнал для всей индустрии. Она показывает, к чему приводит стремление крупных издателей превратить каждую игру в бесконечный источник прибыли, игнорируя ДНК студий, стоящих за этими франшизами. Возможно, если бы EA с самого начала позволила BioWare делать то, что у неё получается лучше всего, Dragon Age: The Veilguard могла бы стать не поводом для расследований, а новой классикой жанра.
Честно говоря ничего нового. Они и Инквизицию изначально хотели делать как многопользовательскую игру, но потом отказались от этого. Уже тогда была критика по этому поводу (огромные пустые локации), но даже в Инквизиции не было такого треш-сюжета, тупых до маразма диалогов и неуважения к фанатам серии как в failguard. Все-таки в Инквизиции сохранялась более менее глубина проработки персонажей и пусть и короткий и местами банальный, но все-таки сюжет. О чудовищной Failguard даже думать больно и тошно. То что корпоративные боссы наступают на одни и те же грабли, меняя на ходу планы по РПГ игре, говорит об уровне компетентности и тупой жадности.
Вышла Mass Effect 5 и тоже провалилась
В каком там году машину времени изобретут? Из какого года прибыл?
Из года когда у него деменция начала прогрессировать )
Жаль, но скорее всего так и будет.
Можно подставить в текст вместо фейлгард: da2, инквизиция, анзем, андромеда, смысл будет тотже самый. Даже масс эффект новый склепают, обосруться по жидкому и тоже самое напишут.
"Критики отмечали неровный сюжет, вялые диалоги и нехватку действительно значимых решений — качества, которые раньше были визитной карточкой BioWare." критики и игрожуры облизали эту игру, включая самого шрайера. Но игроки вынесли свой праведный вердикт
Тоесть опять историю с инквизицией хотели повторить ? Некоторые ничему не учатся и учиться не хотят
я просто напомню
я конечно понимаю что в ЕА сидят жадные дебилы, которые дальше носа не видят, но давно пора было понять, что для создания онлайн проекта можно взять другую студию, с которой просто тупо легче будет работать над своими приоритетами
Целое расследование нужно для таких выводов.)
И так каждый год...
"Возможно, если бы EA с самого начала позволила BioWare делать то, что у неё получается лучше всего, Dragon Age: The Veilguard могла бы стать не поводом для расследований, а новой классикой жанра."
Вряд-ли Dragon Age: The Veilguard вообще бы появилась.