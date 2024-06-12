Новые подробности и свежие скриншоты Dragon Age: The Veilguard

По грядущей Dragon Age: The Veilguard, выход которой состоится этой осенью, появились новые подробности.
Как уже известно, на выбор будет доступны 4 расы для создания персонажа: человек, эльф, кунари или гном, 6 фракций, а также 3 основных класса: воин, маг и разбойник. Однако у основных классов будет множество подклассов. Также можно выбрать предысторию своего персонажа, которая повлияет на варианты диалогов и отношения с фракциями.
В игре будет подробный редактор персонажа уровня Dragon's Dogma 2, а у длинных волос будет полноценная физика. В редакторе можно будет менять освещение и пропорции тела, чтобы лучше понять, как персонаж будет выглядеть непосредственно в игре. Броня и одежда персонажей будут масштабироваться и подстраиваться под любую расу и выбранный тип тела.
Миссии в игре будут в духе Mass Effect 2, где могут погибнуть ключевые персонажи. Как уже было показано на геймплейном видео - боевая система стала более активной, по сути игра перешла из партийной ролевой игры в настоящий экшен. Однако тактическая пауза все еще остается и появится колесо способностей. Вернётся магия лечения — её убирали в «Инквизиции», сделав вместо этого систему щитов.
Сама игра будет более линейной - в ней станет меньше побочных квестов. Их качество возрастёт, и побочные квесты будут оказывать серьёзное влияние на мир игры. Персонажи будут запоминать многие решения игрока. Система диалогов позволяет выбирать при ответе тон: агрессивный, шутливый или дипломатичный.
Уже известно, что всех 7 компаньонов можно будет романсить, ориентация больше не ограничивает. Некоторые игроки уже высказали решение отказаться от романов в игре - вероятно разработчики подозревали о таком. Теперь компаньоны могут начать встречаться с кем-то другим по мере прохождения, если игрок не будет заводить с ними романы. Откровенные сцены будут, в том числе и с наготой, сцены секса будут различаться в зависимости от характера спутника и его предпочтений.
Ключевые решения из прошлых частей серии можно будет выбрать самостоятельно, без стороннего сайта или переноса сохранений. Инквизитор из предыдущей части появится в игре.
Игра получит поддержку 60 FPS на консолях, на PS5 и Xbox Series X|S будут режимы производительности и качества, подробности о них появятся позже.
Думаю такой постер подойдет больше.
Думаю, моды на изменение внешности сопартийцев, будут пользоваться популярностью...
Их не будет)
Nexus не даст такое сделать и скорее всего в игре не будет поддержки модов.
Ну, лупоглазое чудо-юдо в Star Wars Fallen Order вполне можно было заменить на Шаак-Ти. И ничё, все живы-здоровы, моды не удалены.
Так это было давно, когда эта срань не началась, тогда Нексус был сайтом, где каждый мог выложить мод с красивым дизайном персов. К тому же в 2019 году не было прям такой активности от СЖВ.
Какие же уродливые сопартийцы..
Судя по 15 минутному геймплею нас ждет полукоридорный кал с локациями «кишками», боевка с двумя орудиями похожа на клоунаду с прыжками, мобы спаунятся на пятачке…
Посмотрим что будет но сейчас это больше похоже на современную JRPG с убогой цветовой гаммой и педолесбонеграми на каждом шагу…
мода на красивых героев игр прошла? Морриган смотрит на это всё как на дерьмо.
Именно по мнению левых движений и прочих заднеприводных организаций, таких как Sweet Baby Inc, причём под раздачу попал популярный сайт Nexus Mod.
Судя потому что нам показали в трейлере по недо-игре "FemAge: FailGuard", можно сказать что игра мертва и от неё осталось только название. Всё какое-то цветастое, радужное и всратое. От Биотварей не осталось ничего кроме самого названия. В игру решили добавить эльфов, которые обмазались нутеллой и при этом умудриться упасть в сажу. Всё что нам показали это лишь обман зрения, так как на релизе будет ужас. Сама игра по стилю стала напоминать цветастые ММО игру для детишек, да и сценарий к игре пишет бездарь из SBI, достаточно почитать её пост в твитере. Я надеюсь что компания схлопнется, заставив задуматься куда двигается игровая индустрия, в которой играть практически не во что. Аминь, а вот кстати те бездари кто портит вашу любимую франшизу. Печально что ныне жанр rpg, погибает не оставляя нам хороших игр. Самое худшее что игру решили сделать полностью линейной в отличии от ME и DA, где было много интересных и побочных квестов, которые довольно смачно влияли на сюжет и от одной ошибки ты мог случайно стать изгоем. Пусть вас не обманывают такие красивые арты, ибо это лишь замануха и не более того. Печально что играть сейчас не во что, интересных игр станоится во много раз меньше, тоже самое с кинематографом и аниме индустрией. Когда нибудь вся это сжв помойка помрёт от всего и репутация их будет на глубине этой планеты.. Как так можно было опозорить франшизу наняв заднеприводных ноунеймов, которые ничего не умеют. Вот те кто испоганил новую игру в серии DA.
Также рассказывали про Инквизицию, где обещали показать Серого Стража, но его я так понимаю вырезали, однако нам показали Хоука (правда мужского и то на 5 минут). То есть прошлые части не учитывают и это плачевно.
Клоуны которым только фури/футанари треш клепать
позорища
Красивые-красивые локации, но только что ты там будешь делать? Чисть их от стандартных фиолетово-розовых монстров?
Грфика убогая.
Вариик анимирован через Миджорни, общий цветокор напоминает,что яиграю в Королевства Амалура 2, а не Драгон Эйдж...
Эта игра не должна быть сказачной, это темное фентези по сути.
про темное фэнтэзи было забыто еще в инквизиции
Woke Age: The Failguy
Я правильно понимаю что если не романсить компаньонов они сами себе кого то найдут? А вот это интересно... 🤔
Ха, а вот и обещания пошли. Опять.
А всего-то надо было с самого начала делать хотя бы не вырвиглазно.