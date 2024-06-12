Новые подробности и свежие скриншоты Dragon Age: The Veilguard

По грядущей Dragon Age: The Veilguard, выход которой состоится этой осенью, появились новые подробности.

Как уже известно, на выбор будет доступны 4 расы для создания персонажа: человек, эльф, кунари или гном, 6 фракций, а также 3 основных класса: воин, маг и разбойник. Однако у основных классов будет множество подклассов. Также можно выбрать предысторию своего персонажа, которая повлияет на варианты диалогов и отношения с фракциями.

В игре будет подробный редактор персонажа уровня Dragon's Dogma 2, а у длинных волос будет полноценная физика. В редакторе можно будет менять освещение и пропорции тела, чтобы лучше понять, как персонаж будет выглядеть непосредственно в игре. Броня и одежда персонажей будут масштабироваться и подстраиваться под любую расу и выбранный тип тела.

Миссии в игре будут в духе Mass Effect 2, где могут погибнуть ключевые персонажи. Как уже было показано на геймплейном видео - боевая система стала более активной, по сути игра перешла из партийной ролевой игры в настоящий экшен. Однако тактическая пауза все еще остается и появится колесо способностей. Вернётся магия лечения — её убирали в «Инквизиции», сделав вместо этого систему щитов.

Сама игра будет более линейной - в ней станет меньше побочных квестов. Их качество возрастёт, и побочные квесты будут оказывать серьёзное влияние на мир игры. Персонажи будут запоминать многие решения игрока. Система диалогов позволяет выбирать при ответе тон: агрессивный, шутливый или дипломатичный.

Уже известно, что всех 7 компаньонов можно будет романсить, ориентация больше не ограничивает. Некоторые игроки уже высказали решение отказаться от романов в игре - вероятно разработчики подозревали о таком. Теперь компаньоны могут начать встречаться с кем-то другим по мере прохождения, если игрок не будет заводить с ними романы. Откровенные сцены будут, в том числе и с наготой, сцены секса будут различаться в зависимости от характера спутника и его предпочтений.

Ключевые решения из прошлых частей серии можно будет выбрать самостоятельно, без стороннего сайта или переноса сохранений. Инквизитор из предыдущей части появится в игре.

Игра получит поддержку 60 FPS на консолях, на PS5 и Xbox Series X|S будут режимы производительности и качества, подробности о них появятся позже.