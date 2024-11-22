Новый патч для Dragon Age: The Veilguard добавляет улучшения качества жизни игроков и багофиксы

Компания BioWare выпустила примечания к патчу 3 для Dragon Age: The Veilguard. Есть в их курьёзности что-то, что отсылает к патчноутам для Baldur's Gate 3.
EA сообщает, что патч включает "множество улучшений качества жизни игрока и исправлений ошибок". Игроки на ПК теперь могут управлять персонажами клавишами со стрелками (клавишами управления курсором). Добавлены фильтры в фото-режим. А ещё теперь легче определить, применено ли зачарование на снаряжении спутника. Ещё и новые кольца теперь можно сравнивать с кольцами в слотах.
Самые забавные строки патча 3 скрыты среди длинного списка исправлений ошибок. Полный список можно прочитать здесь, но я бы хотел выделить несколько забавных, которые обязаны повеселить вас:
- "Форма тела Рука больше не меняется неожиданно после катсцены с Эммриком"
- "Исправлено странное выражение лица, когда Рук впервые встречает Эммрика"
- "Рук Маг больше не смещается странным образом вправо после выполнения усиленного уклонения"
- "'Простая туника рекрута' Серых Стражей больше не застревает в шее Рука"
- "Мэр Д’Метас-Кроссинга больше не появляется одновременно в двух местах во время квеста 'Спасённые жизни'"
- "Исправлена локация в Лесах Арлатана, где Рук мог застрять в бесконечном цикле утопления"
- "Исправлены случаи, когда Рук забывал, что у него уже есть лириумный кинжал, и не мог взаимодействовать с сундуками и алтарями"
размер груди и попы не поправили же... )))
800мб на плойке, маловато
Может мне дико повезло, но за все прохождение (52 часа) не встретил ни одного бага или вылета.