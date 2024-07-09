Новый скриншот Dragon Age: The Veilguard знакомит игроков с Доктауном

В ожидаемом продолжении культовой серии фэнтезийных RPG Dragon Age игроков ждет живописный мир с уникальными локациями. Одним из ключевых мест следующей части с подзаголовком The Veilguard обещает стать большой город Доктаун. Подробнее оценить его масштабы можно на свежем скриншоте, которым поделились разработчики из BioWare.
Как отмечается, на опубликованной иллюстрации представлена лишь небольшая часть крупного города, расположенного на территории Минратоса. Здесь изображена портовая часть, которая выходит к рынку и главной гильдии торговцев, управляющей экономикой города.
По словам авторов Dragon Age: The Veilguard, в Доктауне игроки смогут стать свидетелями или участниками противостояния двух крупных фракций: Венатори и Теневых драконов. Каждая из них борется за контроль над городом, чтобы управлять им из тени.
Венатори — культ магов крови. Теневые драконы — группа сопротивления, которая борется против коррумпированных правителей города.
Отправиться исследовать мир Dragon Age: The Veilguard можно будет в этом году. Ролевой экшен обещает выйти осенью на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Не они случаем?
прямо Русь)