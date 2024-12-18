Одна из сценаристок Dragon Age: The Veilguard покинула BioWare, проработав в студии 15 лет

Сценаристка Сильвия Фекетекути объявила, что решила покинуть студию BioWare. Она проработала в этой команде 15 лет. Фекетекути отвечала, среди прочего, за: персонажей Эммиха Волкарина в Dragon Age: The Veilguard и Жозефину Монтилье в Dragon Age: Inquisition. Она также работала над Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Она также участвовала в работе над сюжетом Anthem.
Сценаристка не намерена покидать игровую индустрию. После отдыха она хочет начать работать над другими проектами. Комментируя своё решение, Сильвия Фекетекути заявила:
Я действительно буду скучать по работе со всеми в BioWare. Но после 15 лет я чувствую, что сейчас самое время сделать перерыв.
Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября этого года для ПК, Xbox Series S, Xbox Series X и консолей PlayStation. 5. Игра доступна в версии с русскими субтитрами.
Мы не знаем точно, оправдала ли Dragon Age: The Veilguard надежды издателя, но довольно быстрая и значительная скидка может указывать на то, что она не сработала. В настоящее время BioWare в основном сосредоточена на Mass Effect 5 и вряд ли вернётся к своему фэнтезийной франшизе в ближайшее время.
Бегут с тонущего корабля. Главное успеть сделать ноги вовремя.
пегач такой печач =)))) а лет 10 назад был норм геймерский форум - сейчас какое дно обиженок и все засиралок) Ушла одна - завтра приняли другую(го).
Лет десят назад игровые компание и сотрудники трудились над играми и вкладывали в них Душу а сейчас про создание игр думают единицы а большенство думают как бы в массы выкатить побольше пи.......сни. А на форуме всё нормально,просто такое поколение сейчас растёт,по поводу обиженок всё как было так и осталось, кто-то нормальный а кто-то постоянно ноит и ты тому пример.
10 лет назад также кал ради бабла выпускали
да и 20 лет назад выпускали багованные лагованные куски кода, а не игры
но требовали за это всё тот же фуллпрайс
после якобы отмены повестки, повесточных поперли или мне кажется
Крысы бегут с тонущего корабля.)))
Ну уж теперь-то точно Гей Эффект 5 будет шедевром сценарной мысли, особенно, как журналисты вопят, после возвращения битварей в форму с драгонгей фейлгард.
А вот теперь как раз может и будут делать МЕ 5 через голову, а не через ж...
Ппц новость, я за 15 лет сменил 6 работ.
у нее видать кормушка была хорошая
Согласен +)
Пусть все бегут.А я поржу.
Над комментами -да !)
Первые ласточки полетели. Точнее, улетели.
// Максим Зырянов
Как там уборщики биотварей поживают? Костяк остался?
Да что у них там творится? Одна из немногих худо-бедно нормально писавших старых сценаристов, которые еще оставались; при этом всегда была максимально лояльна студии. Разве она не должна была гордиться успешной работой над игрой вместе с лучшей командой и с энтузиазмом ждать разработки следующей части? Что же пошло не так? Хотя, может, и не сама ушла, а выперли из-за каких-нибудь рабочих споров, как и многих других. Кто там теперь вообще остался из старых? Небинарное семейство Уиксов и Эплер, плюс Буше? Та еще компашка. А, ну и Джон Домброу еще как последний долгожитель. Что-то о нем ничего не слышно.
Да там много кто ушёл, от студии почти ничего не осталось.
Крысы прогрызли дно и теперь бегут с тонущего корабля?
Скатертью.
Скатертью дорога, дебилойдка!
что щас скажут чепухи-школьники, что по кд ноют "да там никого из старых не осталось, все новые по квотам взятые" ?
и так в каждой студии оказывается
обсираются в своих тупых высказываниях