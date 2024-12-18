Одна из сценаристок Dragon Age: The Veilguard покинула BioWare, проработав в студии 15 лет

Сценаристка Сильвия Фекетекути объявила, что решила покинуть студию BioWare. Она проработала в этой команде 15 лет. Фекетекути отвечала, среди прочего, за: персонажей Эммиха Волкарина в Dragon Age: The Veilguard и Жозефину Монтилье в Dragon Age: Inquisition. Она также работала над Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Она также участвовала в работе над сюжетом Anthem.

Сценаристка не намерена покидать игровую индустрию. После отдыха она хочет начать работать над другими проектами. Комментируя своё решение, Сильвия Фекетекути заявила:

Я действительно буду скучать по работе со всеми в BioWare. Но после 15 лет я чувствую, что сейчас самое время сделать перерыв.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября этого года для ПК, Xbox Series S, Xbox Series X и консолей PlayStation. 5. Игра доступна в версии с русскими субтитрами.

Мы не знаем точно, оправдала ли Dragon Age: The Veilguard надежды издателя, но довольно быстрая и значительная скидка может указывать на то, что она не сработала. В настоящее время BioWare в основном сосредоточена на Mass Effect 5 и вряд ли вернётся к своему фэнтезийной франшизе в ближайшее время.