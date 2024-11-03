Основатель Moon Studios: "Dragon Age: The Veilguard безвкусная политкорректная игра с ужасным сценарием"

Томас Малер, основатель Moon Studios и один из создателей дилогии Ori и No Wrest for the Wicked поделился своим мнением касательно Dragon Age: The Veilguard и современных игровых тенденций.
Разработчик рассказал о том, что уже с детства возненавидел максимально политкорректные и пресные проекты. Чаще всего они встречались в сериалах на ТВ:
Я рос в 80-х годах. Даже будучи тогда мальчишкой, я всегда считал, что телесериалы - это низкопробный мусор. Потому что тогда каждый сериал пытался быть максимально политкорректным. Каждый сериал был о счастливых семьях, нам всегда пытались нарисовать идеальную картину - обо всём говорилось очень осторожно чтобы это не показалось хоть немного спорным.
Затем вышли «Симпсоны» и «Принц из Беверли-Хиллз», и эти сериалы внезапно радикально отличались от предшественников, потому что время от времени сценаристы осмеливались затрагивать реальные темы. И всякий раз, когда они пытались это сделать, в результате получались запоминающиеся эпизоды - мне бы хотелось думать, что это потому, что сценаристам удавалось вложить в них часть собственного опыта.
Затем, в конце 90-х, вышел сериал «Клан Сопрано», и внезапно стало ясно, что сериалы на ТВ не обязательно должны быть мусором. Что эпизодический формат на самом деле может быть использован для того, чтобы дать еще больше понимания персонажей, их испытаний и невзгод и т.д.
Дальше происходило развитие этих идей - мы видели все больше и больше сериалов, в которых была отличная драма, например, «Прослушка», «Во все тяжкие» и т. д.
Малер посмотрел на ряд сценарных моментов из Dragon Age: The Veilguard и говорит, что это напомнило ему о тех временах, когда всё пыталось быть максимально политкорректным в попытке угодить всем:
Глядя на игры сейчас, становится ясно, что мы, по-видимому, возвращаемся в каменный век политкорректности. Я только что посмотрел прохождение Dragon Age, и это совершенно непостижимо, насколько инфантилен и ужасен сценарий. Все кажется обезличенным и бесчеловечным. Я не знаю, почему разработчики решили, что это нормально.
Ваша работа как писателя - писать о вещах искренне, интересно и правдиво, вовлекать людей в тот мир, который вы создали, и если это лучшее, что вы можете придумать, вам вообще не следует быть писателем.
Ненавижу звучать грубо, потому что уверен, что эти люди действовали из лучших побуждений, но именно так и происходит, когда искусство создают дилетанты, когда нам приходится ходить на цыпочках и не осмеливаться браться за сложные темы - в итоге вместо искусства получается безвкусный и плохой продукт. Всегда подходите к написанию текста в первую очередь с человеческой точки зрения, опирайтесь на собственный опыт и не бойтесь браться за темы, которые могут показаться рискованными, ведь часто волшебство происходит, когда мы не боимся ошибаться.
Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Базанул.
Но сейчас его начнут отменять и заставят убрать текст.
А если не отменят и не застявят убрать текст, то "база" сломается?
Как должен быть устроен ваш мозг, чтобы так думать? Считаете, что у нас "база" заключается в "бунтарстве", которое ДОЛЖНО удаляться и за которое ДОЛЖНЫ отменять? Ошибаетесь.
То будет означать, что он выдержал и ваша ересь слабеет.
К сожалению основной игроком производит условный " Запад", а там их взяли в заложники и уже много раз изнасиловали по факту и в законодательном плане представители " Педерастии духа" , всякие эти лгбт +- и разные буквы. За нормальную игру с идеями - можно иск в суде проиграть, за оскорбление различных " лгбт+-, негров или ещё чего". Период исторический такой... Но это пройдёт. Но жить в это прекрасное время, уже не придётся ни тебе и не мне.
Нормальные высокобюджетные игры на тоталитарном Западе уже не делаются. Запрещено. И что самое забавное, быдломасса послушно исполняет приказы господина. Оказались правы те, кто говорил, что на Западе народ туп, глуп и послушно выполняет то, что ему предписывают.
Полено в глазу не мешает?
Вы этой игре, трололо, "10 из 10" поставили.)))
GTA6 где делают?
Приказы рептилоидов?)
Самое правильно решение это игнорировать просто, даже негативное внимание это уже им плюс, нужно как с Concord чтоб игра сдохла и не родилась даже.
Может быть потому что Конкорд реально фигня? Поэтому в нее и не играли и закрыли вообще, тут другой случай. Потому что игра то на самом деле хорошая, но вы из за ненависти к повестке не замечаете остального, что в игре есть хорошего
Реально или не реально, плевать в сортах не разбираюсь, одно и тоже.
Можешь и дальше из за ненависти к повестке пропускать хорошие игры не видя в них другой хорошей стороны
Она не хорошая и не только из за повестки. Дизайн уг
Чел, ты либо троллишь, либо я уже не понимаю где мы свернули не туда
А самый сок будет, когда повесточники на всех "престижных" премиях награждения дадут этому каллу игру года. После этого можно окончательно хоронить игровую журналистику, да и индустрию в целом.
Ее похоронили после игры про последнего транса.
Я сам лично буду голосовать за эту игру тут на PG, но хотя сложно выбирать, для меня в этом году лучшие игры это новая Dragon Age, и ремейк Silent Hill 2, вот тут даже не знаю что выбрать
Тогда голосуй за каллодюти, точно не прогадаешь.))
В нее я не играл, не могу судить о игре не играя в нее
Вот из за таких как вы, которые накидывают за обе щёки всякое Г. мы и теряем действительно классные игры, которые превращают в соевый соус для всяких небинарных личностей, противно даже от таких людей.
Да дело даже не только в этом...боевка ужасна и анимирована хуже чем во второй части...Графика хуже чем в Инквизиции, вышедшей 10 лет назад...прокачка стала еще более примитивна...но да добивает все сюжет и облизывание повестки...как этого наверное не делал никто....сюжет словно был написан инфантильной блогершой из твиттера...
Но я не удивлюсь если этой игре надают недонаград в стиле "За вклад в развитие инклюзивности в игрострое"
Боевка хуже анимирована, а графика хуже инквизиции??? Чел , ты бы хоть поиграл для начала, прежде чем нести чушь
я поиграл в том то и дело
А ну-ка, ну-ка, признавайтесь, сколько среди них — вас:
Ахаха латентные гoвноеды
Толсто. Сколько из них дальше пролога пройдет.
Ну я скачал. И что? "Поиграл" в это творение пару часиков и снёс к чертям собачим эти выдиления жизнедеятельности небинарного боевого вертолёта. В чём проблема то? Руки и глаза помыл с мылом, сто грамм принял! Всё ок.
Хуже всего судить о предмете основываясь на чужом опыте и мнении, как бы он, как вам кажется, не совпадал с вашим "мировоззрением". Потому что играть в игры на ютубе или основываясь на чужом мнении это и есть "быть додиком". Тем более что даже покупать не нужно. Пару кликов, игра в portable виде, и вот оценивай себе сам как хочешь. А то получается одни додики начитаются кукареку от других додиков и довольны и потом бегут и пишут свои кукареку)). Смешно даже.
Ну а так да. Игра полный кал по всем статьям. Боевая система примитивная, однообразная и ни разу не RPG, скилл не нужен, тактика не нужна. Сюжет на сколько мог оценить обычное графоманство, скучно и безвкусно. Персонажи ожидаемо банальные до предела. Игра абсолютное ничто. И это мнение того кто поиграл сам, а не "репост" чужого кукарекууу. Не будьте додиками!))
Ты упустил голосовалку на раздаче на рутрекере: какого гендера ваш персонаж)
На Метакритик удалили мои оценки этой игры. Я специально зашёл проверить.
Сейчас снова оценю.
Так что, кто ценивал - Перепроверьте!
Там главное не ставить какие нибуть 0, и написать хоть пару причин слабой оценки по вашему мнению. А то залетают ставят 0 без комментариев и удивляются почему удаляют.
Подскажи, пожалуйста, где сов искать для открытия портала - на локе или во всем мире ? Я так понял, что вы уже прошли игру и можете дать совет.
Veilguard похожа на серию Dragon Age даже меньше, чем в своё время «Андромеда» на серию Mass Effect. Да, там была ужасная анимация, тупой сюжет, скучные диалоги, НО там не смели ещё ломать уже устоявшийся лор Вселенной, геймплей и боёвка не отличались от трилогии. Veilguard — это просто: «Мы всё сломаем, вообще всё, что было, и сделаем по-другому..... И никто вам не обещал, что это будет хотя бы нормально».
Это так идеология работала. Америка должна выглядеть ,как райское место на земле, где уютные домики, розовые сопельки и т.д.
Хорошо сказал. Респект.
Хорошо что BioWare исправились с Mass Effect 5
2 слова- соевая жвачка.Вот всё описание "игры".
Оригинальный текст ссылка в студию
Если бы в народе игру менее неоднозначно, он кричал «игра года, 10 из 10»?
Да он, тоже лукавит. Как по мне, выпускать игру в раннем доступе = тоже в своём роде "сериал" в основе. Что касается остального, то творчество(музыка, фильмы, художники, игры и тд и пр) в основном несут в себе псевдореализм, выделяющее лучшее и красивое в человеке и окружении.
Ха трейнер скачан 4847 раз. Что игра же овно.
То, что кто-то решился в это поиграть, не делает игру хорошей.
Но само решение поиграть в кал делает кого-то...
ну, кстати, рейтинги потихоньку падают (как и онлайн). Сравниваю вчера и сегодня
100 лайков этому мудрому человеку! Серию Ori прошёл до дыр. Первые впечатления от Ori and The Blind Forest до сих пор считаю одними из самых запоминающихся и сильных в своём геймерском опыте, хотя сама игра проходится максимум за 10 часов, эти часы гораздо ценнее, чем 100-200 часов в какой-нибудь современной игре с открытым миром, типа Ассассинов.
После Андромеды теперь полностью доверяю своей интуиции и уже не пробую играть во всякий мусор, который разум отсеивает по впечатлением от первых рекламных трейлеров. Ещё когда появились первые рекламные видео Андромеды я понял, что это мусор. Когда патчами исправили многие косяки я рискнул и прошёл эту игру для проверки - в итоге 40 часов впустую и в целом выводы, сформированные на основе впечатлений от рекламных видео ничуть не изменились после полного прохождения исправленной игры - Mass Effect Andromeda - это типичная западная пустышка, в которой практически нет никаких интересных идей, и которая нагло паразитирует на прошлом наследии от былых мастеров, единственный плюс там - графика, да и та не особо помогает на испорченном 3D дизайнерами потенциале артов, которые можно увидеть в артбуке (Серьёзно, это единственная хорошая вещь, связанная с MEA). Хвалёная многими здесь людьми боевая система меня не впечатлила - она попросту разрушает те различия в классах, которые свойственны были для нормальной трилогии ME - её сделали чисто для того, чтобы ты за 1 раз увидел всё и больше никогда не захотел перепроходить эту игру снова.
С Dragon Age: The Veilguard я уже полностью доверился своей интуиции от первого трейлера и не стал наступать на грабли, как с Андромедой. По честным обзорам нескольких ютуберов стало очевидно, что новая часть - это полнейший кошмар для тех, кто ценит в играх нарратив, сюжет и писательское мастерство. Повестка и уродливые персонажи меня нисколько не удивили, в Инквизиции это было всё то же самое, здесь просто довели до следующего уровня, разбавив всё мультяшностью, характерной современным соевым играм для снежинок:
Вот, пожалуйста, целый набор уродов из игры 2014 года, из которых нормальные только 1 и 3 лица сверху справа и то, 3 потому, что мы помним его со 2 части.
К счастью такие поделки быстро забываются и не оставляют никакого следа в истории. Пройдёт несколько недель, новая поделка от Bioware уйдёт из топа в Steam и спустя годы её никто не будет вспоминать, потому она не оставит никакой пищи для размышления. В неё играют сейчас только потому и только те, кому важно играть во что-то новое.
Пойду куплю его игру.
посмотрел гейплей на ютубе, ну такое, вроде сочно, но играть и не тянет в эту тягомотину
Ну а насчёт сценаристов - неудивительно в их несостоятельности. Дрю Карпишин и Дэвид Гейдер ушли, и на замену нашли дурачков. По итогу имеем что имеем.
Смело, так могут и отменить дядьку
Вот она, аргументированная и грамотная критика. Так и нужно боротся с этой напастью.
Правильно говорит. А проблема эта возникла потому. что набрали повесточковых по квотам, а не талантливых.
Да, ДА!, Да, О госпадя ДАААА! После этих слов я куплю его Wicked, хоть и не люблю ранний доступ к демо версии за фулл прайс. Если хоть кто то из разработчиков осмеливается сказать то что думает, то есть шанс что Игровая Индустрия целиком не скатится в "пресную толерастию" и средства пропаганды.
Базанул, получается.
У меня есть уникальное решение для всех студий, и издателей.
При заходе игры спрашивать, хотим ли мы видеть ЛГБТ+
Для разработчиков это 2х труда, за то пускай они сами со sweet baby inc маются как хотят. Для людей не из этого мира можно сделать по-человечески
Жиза, бро.
и не бойтесь браться за темы, которые могут показаться рискованными, ведь часто волшебство происходит, когда мы не боимся ошибаться.
Знаем мы таких рискованных ...А потом окажитесь на морозе. Потеряйте работу, зарекомендуйте себя - что бы в крупные студии не брали, и пилите как я индюшатину, No Rest for the Wicked была то прям ААА игрой с глубоким сюжетом) Ну не понравился ему сценарий игры - это его проблемы, что он там призывает говорить и рисковать о каких то там темах, будто Postal 2 пилил, что сами то не создают подобное, а делают какой то пародийный Diablo клон, да индюшатину на коленке... Времена уже давно другие, от каждого чиха бегут в суд с исками. "не прогнусь" "говорить открыто" "поднимать острые темы" - это все интернет геройство малолеток или людей которые никогда не работали НА КОГО ТО и не понимают как устроена система, и что такое начальство. Игра на данный момент незаслуженно топят боты которые даже сами не играли, и не имеют своего мнения. У меня больше доверия вызывают отзывы о игре от простых людей за 30+ чем смекуечки малолеток, или дегенератов которые намерено выбирают гендер - и потом лепят скриншотики - для провокации, дети. Еще появились уникумы которые покупают игру - пишут отзыв в стиме и делают возврат, вот делать нечего..реально стадо дегройдов. Игра далеко не шедевр, есть косяки, как и у любого продукта, но такой шквал грязи просто тупо не оправдан. И мусолить это будут еще недели...Кто ругает арт стиль игры - значит долбились в глаза в первом ролике по геймп плею, там уже отчетливо было видно какая стилистика будет у игры, что она больше напоминает WoW. Этот момент уже вкусовщина. Мой совет тем кто купил \ скачал и играет (тобишь не ботам) : не обращать внимания, если игра приносит удовольствие, завлекает - со своей задачей она спраляется, у каждого своя голова на плечах, ну не умеют эти люди думать своей головой, ну не разделяет причинно-следственные мотивационные паттерны, ну вот придумали они себе, что всё там повестка, авно игра и убедили себя в правоте, ну и пусть) Таким тяжело что то доказать, они неучи, поколение умственной отсталости, все ваши нормальные доводы будут парироваться банальными мемасами и интернет цитатками, потом не забываем на переход на личности, иначе свои мысли подобный био-мусор изложить не в состоянии. Тяжело критиковать продукт - когда мнение строится на стадном инстинкте, и на хейтежорстве.
Новый Dragon age пытается угодить всем и не задеть чьи-то там чувства и не затрагивает действительно важные темы, даже не дают тебе побыть полным га*нюком, что предполагает РПГ. Рафинированная пустышка, которая ничего не оставит после себя.
овно и овноеды, больше тут говорить не о чем
https://www.youtube.com/watch?v=qoSWr57G078
Не знаю на счёт второго (не смотрел), но первые 5 сезонов Симпсонов были хороши. Дальше уже слишком соево стало.
Ну че тут нового? А, опять местные додики все обосрали. Как обычно)
Хана ему. В цитадели "свободы и демократии" всякие фрики свободно и демократически испортят ему жизнь, ибо любое мнение которое разница с их агрессивной woke-культурой должно быть задавлено. Но это очевидно
О, светоч индустрии высказался. Он уже сделал стейтмент что украинцы не люди, чтобы побольше лайков с снг помоек собрать?
Жаль, что такой крутой чел (явно начитавшийся цитатников Стетхема) не в курсах - разраб делает то, что ему сказал манагер. Никаких "не боюсь, делаю что хочу" у ЕА и Биовар нету, это не инди студия из 8 друзей.
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Ну а мне не нравится Ori и No Wrest for the Wicked и что теперь?
Потому что она безвкусная не политкорректная игра.
Такие в сегодняшний день стыдно выпускать.
Вот точно. И с самого начала текста написано, что человек прям "возненавидел"
Да ничего, аргументируй свое мнение, как в статье, и, возможно, часть пользователей с тобой согласится :)
Иметь разные мнения, тем более в отношении художественных произведений, абсолютно нормально.
лучше бы своими играми занялся, выпустил в релиз, а то только знает обсуждает чужие
Ты не понимаешь - это другое)
Здесь специально постят провокационные новости, чтобы побольше срача и комментов набрать. А игра хорошая получилась, как по мне, сужу по первым 5 часам игры, лучше инквизиции.
Ха. Коммент в стиле фильмов Звёздных войн. Где катилось по наклонной, а в результате прикатилось в полнейшую го**внину)
Ну ты и терпила соевый.
лучше инквизиции не показатель, да2 кое как осилил.
Молодец ! Честно выразил свое мнение о игре. Подпишусь = не игра года, но интересна. За 18 часов прохождения, ни намека, ни упоминаний, ни навязываний, ни персонажей, в игре не нашёл. Пытался спросить "оценщиков" и подсказать где "это", что бы убедится воочию, либо по игре - где сов найти ? В ответ, как под копирку, словно заводная игрушка= ...я робот...я робот...я робот...
Всем нормальным людям понравилась четвертая Драгонага. 👍
Вы, наверное, состоите в партии "🤡Нормальных🌈" !
А вам кто право дал за всех говорить? Я уже не говорю что у каждого человека своя нормальность.
Игра нормальная сама по себе.
Побегать можно. Играйте без всяких ЛГБТ наклонностей и прохождение будет интересней. А если вы зациклены на этой поаестке, то мне вас жаль // Денис Цыбульский
Бесполезно зомбированным что то доказывать. Игра то классная, но вот это вот не играл но осуждаю, что с ними поделаешь. Один даун орёт бабу в редакторе красивую не сделать, не играл. Второй локации красиво нарисовать не могут , не играл. Третий боёва овно. Не играл. Комбо с напарниками, добивание я то в отличие от хейтеров играл. ПОВЕСТКА орут все. Я вот только нашел серого стража. Чай поставил. Повестки не видел, да страж черный, гм эльф ладно это вся повестка. Если WittyOrvilleton заигрывает с мужиками, это его проблема. Как я рад что не пошел на поводу у этого тупого стада. А ведь сам орал биоваров больше нет, пусть их распустят. Скача поиграл да игра на голову выше инквизиции и двойки. Да это не истоки, да их больше и не будет. Биовары постарались и ЭТО ВИДНО. Что касается небинарного пока не встретил, но над биоварами ЕА. А стадо настолько тупо, что не понимает еа то по фиг, а вот биоваров закроют. Потом благодаря этим дебилам закроют обсидианов и проджектов. Они ведь дебилы и новую игру обсидианов с грязью мешают и поляков уже в голубые записали. Будут играть в тупое гриндилово, но с сисястыми бабами. Мне этих овцейобов не жаль. Мне тебя и себя жаль. из за этих уродов последние три студии которые делают одиночные игры ААА класса закроют. Спасибо стадному инстинкту.
Молодец! Лучше и не скажешь.
Правильно сказал!Игра не без греха но вполне на высоком уровне сделана.Бабу сделала красивую,редактор позволяет, наверное кстати один из лучших редакторов персонажа.Повестку тоже особо не встретил пока за 6 часов игры кроме они при создании перса.Вцелом да это не полноценное рпг и не драгонэдж,отыгрывать дают очень редко .Но играется неплохо .
Это как ты просишь добавить в борщ сметаны, а тебе добавляют здоровый кусок gоvнa, а ты игноришь и хaвaeшь. Ведь все составное борща съедобное. Ты так тип предлагаешь фейлгард xaвaть? // Дима Мишима
Не это вас жаль, это же вы всякую каку в рот тащите, как дети.