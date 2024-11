Основатель Moon Studios: "Dragon Age: The Veilguard безвкусная политкорректная игра с ужасным сценарием"

Томас Малер, основатель Moon Studios и один из создателей дилогии Ori и No Wrest for the Wicked поделился своим мнением касательно Dragon Age: The Veilguard и современных игровых тенденций.

Разработчик рассказал о том, что уже с детства возненавидел максимально политкорректные и пресные проекты. Чаще всего они встречались в сериалах на ТВ:

Я рос в 80-х годах. Даже будучи тогда мальчишкой, я всегда считал, что телесериалы - это низкопробный мусор. Потому что тогда каждый сериал пытался быть максимально политкорректным. Каждый сериал был о счастливых семьях, нам всегда пытались нарисовать идеальную картину - обо всём говорилось очень осторожно чтобы это не показалось хоть немного спорным.



Затем вышли «Симпсоны» и «Принц из Беверли-Хиллз», и эти сериалы внезапно радикально отличались от предшественников, потому что время от времени сценаристы осмеливались затрагивать реальные темы. И всякий раз, когда они пытались это сделать, в результате получались запоминающиеся эпизоды - мне бы хотелось думать, что это потому, что сценаристам удавалось вложить в них часть собственного опыта.



Затем, в конце 90-х, вышел сериал «Клан Сопрано», и внезапно стало ясно, что сериалы на ТВ не обязательно должны быть мусором. Что эпизодический формат на самом деле может быть использован для того, чтобы дать еще больше понимания персонажей, их испытаний и невзгод и т.д.



Дальше происходило развитие этих идей - мы видели все больше и больше сериалов, в которых была отличная драма, например, «Прослушка», «Во все тяжкие» и т. д.

Малер посмотрел на ряд сценарных моментов из Dragon Age: The Veilguard и говорит, что это напомнило ему о тех временах, когда всё пыталось быть максимально политкорректным в попытке угодить всем:

Глядя на игры сейчас, становится ясно, что мы, по-видимому, возвращаемся в каменный век политкорректности. Я только что посмотрел прохождение Dragon Age, и это совершенно непостижимо, насколько инфантилен и ужасен сценарий. Все кажется обезличенным и бесчеловечным. Я не знаю, почему разработчики решили, что это нормально.



Ваша работа как писателя - писать о вещах искренне, интересно и правдиво, вовлекать людей в тот мир, который вы создали, и если это лучшее, что вы можете придумать, вам вообще не следует быть писателем.



Ненавижу звучать грубо, потому что уверен, что эти люди действовали из лучших побуждений, но именно так и происходит, когда искусство создают дилетанты, когда нам приходится ходить на цыпочках и не осмеливаться браться за сложные темы - в итоге вместо искусства получается безвкусный и плохой продукт. Всегда подходите к написанию текста в первую очередь с человеческой точки зрения, опирайтесь на собственный опыт и не бойтесь браться за темы, которые могут показаться рискованными, ведь часто волшебство происходит, когда мы не боимся ошибаться.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.