ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 131 оценка

По мнению бывшего руководителя Xbox, разработчики крупных AAA-проектов не хотят прислушиваться к мнению игроков

butcher69
Новости

Игровая индустрия переживает противоречивые времена. С одной стороны, впечатляющие проекты вроде Black Myth: Wukong и Palworld показывают, что у индустрии есть потенциал. С другой — провалы крупных AAA-игр, таких как Redfall и Star Wars: Outlaws, подрывают доверие игроков.

Бывший исполнительный директор Xbox Лора Фрайер высказалась о том, что разработчики перестали прислушиваться к мнению фанатов. Она считает, что индустрия погрузилась в «пузырь», в котором медиа и студии поддерживают друг друга, игнорируя критику.

Фрайер привела примеры, когда журналисты писали положительные рецензии, чтобы угодить разработчикам, иногда даже используя заранее оговоренные фразы, как будто из специальной методички. В результате студии теряют связь с реальными желаниями игроков, что приводит к провалам.

Такой подход, по мнению Фрайер, объясняет провальные проекты последних лет. Ubisoft признала, что уже не понимает, как стабильно привлекать аудиторию, а игры вроде Dragon Age: The Veilguard и Redfall стали яркими примерами того, как студии выпускают контент, игнорируя ожидания геймеров.

Лора Фрайер считает, что для выхода из кризиса индустрии необходимо разрушить этот «пузырь» и восстановить связь с аудиторией. Без этого даже крупные проекты могут продолжать терпеть неудачи.

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
6363

Базу выдала. Ну пусть разработчики и издатели пожинают плоды своих действий.

13
Yoshemitsu
бывшего руководителя Xbox

О да, руководители Xbox всегда прислушывались к игрокам шо делает их несомненными икспердами в данном вопросе.

3
digitalkid

Да пусть проваливаются хоть по 20 в год, как раз естественный отбор в действии. До кого первым дойдет, тот и выживет.

3
Чизбургер

Студия - мы не будем прислушиваться, нам плевать на ваше мнение. Игроки - ок ладно и хрен с вами, не будем тогда покупать вашу игру. Акции студии/издателя летят вниз и начинаются массовые увольнения.

2
Lyс

Апогеем будет AC shadow - с первых новостей все против гг негра самурая

2
Рука Летудзика

значит они будут терять аудиторию и деньги

2
Wolfenstein

у калворлд какой потенциал то 🤣 натыреть контента и выдать свой гвномульт за игру ? 🤌

0
Dugran

Местный ботовод бдит! Ну накидай еще минусов, не жмотничай 🤣🤣🤣

0
Dugran

Разработчики Героев 3 не прислушивались к мнению стада, разработчики Диабло 2 тоже... да и много, кто еще. Бывшие любят из себя изображать экспертов и философов, на то они и бывшие.

-9