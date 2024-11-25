По мнению бывшего руководителя Xbox, разработчики крупных AAA-проектов не хотят прислушиваться к мнению игроков

Игровая индустрия переживает противоречивые времена. С одной стороны, впечатляющие проекты вроде Black Myth: Wukong и Palworld показывают, что у индустрии есть потенциал. С другой — провалы крупных AAA-игр, таких как Redfall и Star Wars: Outlaws, подрывают доверие игроков.

Бывший исполнительный директор Xbox Лора Фрайер высказалась о том, что разработчики перестали прислушиваться к мнению фанатов. Она считает, что индустрия погрузилась в «пузырь», в котором медиа и студии поддерживают друг друга, игнорируя критику.

Фрайер привела примеры, когда журналисты писали положительные рецензии, чтобы угодить разработчикам, иногда даже используя заранее оговоренные фразы, как будто из специальной методички. В результате студии теряют связь с реальными желаниями игроков, что приводит к провалам.

Такой подход, по мнению Фрайер, объясняет провальные проекты последних лет. Ubisoft признала, что уже не понимает, как стабильно привлекать аудиторию, а игры вроде Dragon Age: The Veilguard и Redfall стали яркими примерами того, как студии выпускают контент, игнорируя ожидания геймеров.

Лора Фрайер считает, что для выхода из кризиса индустрии необходимо разрушить этот «пузырь» и восстановить связь с аудиторией. Без этого даже крупные проекты могут продолжать терпеть неудачи.