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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 602 оценки

По мнению руководства EA, Dragon Age: The Veilguard провалилась из-за отсутствия многопользовательских функций

butcher69
Новости

Руководитель EA официально признал Dragon Age: The Veilguard коммерческим разочарованием, хотя его мнение о том, почему игра не смогла привлечь достаточно большую аудиторию, может оставить фанатов разочарованными.

По словам Эндрю Уилсона, одной из причин низкого интереса стало отсутствие элементов общего мира и кооперативного взаимодействия. Он отметил, что современные игроки все чаще ищут подобные механики в ролевых играх, а The Veilguard, несмотря на высокие оценки критиков, не смогла завоевать достаточно широкую аудиторию.

Чтобы выйти за рамки основной аудитории, игры должны напрямую соответствовать меняющимся запросам игроков, которые всё чаще ищут функции общего мира и более глубокое вовлечение наряду с высококачественным повествованием. Dragon Age вышла на рынок с высоким качеством и получила хорошие отзывы критиков и тех, кто играл, однако она не нашла отклика у достаточно широкой аудитории на этом высококонкурентном рынке.

Ранее BioWare заявила, что сосредоточится на одиночных проектах, отказавшись от формата live-service. Однако неудача The Veilguard ставит под вопрос будущее серии и даже следующий Mass Effect, который пока остается одиночной игрой. EA может пересмотреть свои планы, но официальных заявлений на этот счет пока нет.

-7
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

😂Они неисправимы // Азат Гизатулин

9
My life is a game

какой то неверный вывод

игроки:мы не хотим слишком много повестки играх и не будем покупать
игра проваливается
разраб:скорее всего это из за отсутствия многопользовательских функций

как тут можно ошибиться

5
MunchkiN 616

там просто должна была быть новая аудитория из фортнайтов. а ее нет она не пришла.

0
вупсич пупсич

Это иdиоты законченные, живут в своём мире

5
AceTheKing

"Никак вы бл*ть не научитесь!"

2
Хевель

Ага, и я балерина, а все игроки дети малые, которые не знают что хотят *сарказм* Вроде все претензии к игре четко высказаны. Но даже если ЕА послать четкий список, они его даже не посмотрят, выкинут и скажут "Нам нужны многопользовательские функции".

0
Пользователь ВКонтакте

А когда они выпустят Mass Effect с сетевыми функциями, в котором к Шепарду сзади будет пристраиваться другой Шепард. И она опять провалиться, то в Биоваре решат что вся проблема в сетевых функциях. Мол де, пользователи устали от игр-сервисов и жаждют одиночных игр. Ведь вся проблема только в этом! // Петр Петров

0
Пользователь ВКонтакте

Ну так был уже 3й масс с сетевыми функциями. Они там только мешали, правда.. // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Вот и я про тоже, дружище! Дело не в сети. Просто игры и фильмы с задним приводом всех уже порядком достали. И если в кинематографе немного начали об этом догадываться, то игроделы пока ещё с шорами на глазах. // Петр Петров

0
Kasarkin

Да это главная проблема. Ведь когда хочешь поиграть в рпг, первое что тебя волнует это сетевые функции.

0
OPen man

ну а что нет? боссы иа-ослы-пей сделают лутбокс-сжв-помойку а потом закроют студию. иа-ослы-пей не вьиноваты. все плохая студия. а немамонты и дальше вливайте деньги в наш футбол. классика.

0
Дмитрий Российский

Вот что получается когда игру делают бизнесмены и аналитики, а не геймеры

0
Аристов--Черный

О какой "широкой аудитории" идёт речь, б$#дь, если игра посвящена меньшинствам НЕ ИГРАЮЩИМ В ИГРЫ!!! Вы основную аудиторию дерьмом облили, козлами обозвали и этого же дерьма пожрать предложили. Сколько уже проектов загнулось от того, что туда впихивали ненужный онлайн элемент, отнявший силы и время у авторов, не позволяя нормально работать над основной игрой?

Руководство ЕА за графиками уже реального мира не видит, а рядом нет смелых людей, показавших бы им их тупые решения. Просто мрак...

0
vertehwost

У меня чета злость ппц

-1
Пользователь ВКонтакте

Поехавший // Александр Ковалёв

-1
ZAUSA
Чтобы выйти за рамки основной аудитории,

Понятно. Что-то подсказывает, что в этом проблема, а не в отсутствии многопользовательских функций.

-1
dreamevil2067

Идеоты!

-1
Punisher1

🤣🤣🤣Андройд завис опять

-1
RedOwl

Что он несёт. Какие к чертям многопользовательские функции. Он совсем дурной?

-1
MunchkiN 616

может быть то и правы. для меня правда какие то постронние люди в моей игре крайне не желательны плюс ограничения котрые это будет накладывать. еще стоит отметить отсутсвие вменяемой защиты тоже сказалось не лучшим образом на продажах скрей всегоу.

-3
DopeyZeki

нет, игра очень понравилась, под конец только задушил финальный забег на босса, но я так понимаю это во всех играх биовар такое, хоть я и не проходил прошлые их игры кроме origins

-7