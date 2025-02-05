По мнению руководства EA, Dragon Age: The Veilguard провалилась из-за отсутствия многопользовательских функций

Руководитель EA официально признал Dragon Age: The Veilguard коммерческим разочарованием, хотя его мнение о том, почему игра не смогла привлечь достаточно большую аудиторию, может оставить фанатов разочарованными.

По словам Эндрю Уилсона, одной из причин низкого интереса стало отсутствие элементов общего мира и кооперативного взаимодействия. Он отметил, что современные игроки все чаще ищут подобные механики в ролевых играх, а The Veilguard, несмотря на высокие оценки критиков, не смогла завоевать достаточно широкую аудиторию.

Чтобы выйти за рамки основной аудитории, игры должны напрямую соответствовать меняющимся запросам игроков, которые всё чаще ищут функции общего мира и более глубокое вовлечение наряду с высококачественным повествованием. Dragon Age вышла на рынок с высоким качеством и получила хорошие отзывы критиков и тех, кто играл, однако она не нашла отклика у достаточно широкой аудитории на этом высококонкурентном рынке.

Ранее BioWare заявила, что сосредоточится на одиночных проектах, отказавшись от формата live-service. Однако неудача The Veilguard ставит под вопрос будущее серии и даже следующий Mass Effect, который пока остается одиночной игрой. EA может пересмотреть свои планы, но официальных заявлений на этот счет пока нет.