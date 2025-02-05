По мнению руководства EA, Dragon Age: The Veilguard провалилась из-за отсутствия многопользовательских функций

Руководитель EA официально признал Dragon Age: The Veilguard коммерческим разочарованием, хотя его мнение о том, почему игра не смогла привлечь достаточно большую аудиторию, может оставить фанатов разочарованными.
По словам Эндрю Уилсона, одной из причин низкого интереса стало отсутствие элементов общего мира и кооперативного взаимодействия. Он отметил, что современные игроки все чаще ищут подобные механики в ролевых играх, а The Veilguard, несмотря на высокие оценки критиков, не смогла завоевать достаточно широкую аудиторию.
Чтобы выйти за рамки основной аудитории, игры должны напрямую соответствовать меняющимся запросам игроков, которые всё чаще ищут функции общего мира и более глубокое вовлечение наряду с высококачественным повествованием. Dragon Age вышла на рынок с высоким качеством и получила хорошие отзывы критиков и тех, кто играл, однако она не нашла отклика у достаточно широкой аудитории на этом высококонкурентном рынке.
Ранее BioWare заявила, что сосредоточится на одиночных проектах, отказавшись от формата live-service. Однако неудача The Veilguard ставит под вопрос будущее серии и даже следующий Mass Effect, который пока остается одиночной игрой. EA может пересмотреть свои планы, но официальных заявлений на этот счет пока нет.
😂Они неисправимы // Азат Гизатулин
какой то неверный вывод
игроки:мы не хотим слишком много повестки играх и не будем покупать
игра проваливается
разраб:скорее всего это из за отсутствия многопользовательских функций
как тут можно ошибиться
там просто должна была быть новая аудитория из фортнайтов. а ее нет она не пришла.
Это иdиоты законченные, живут в своём мире
"Никак вы бл*ть не научитесь!"
Ага, и я балерина, а все игроки дети малые, которые не знают что хотят *сарказм* Вроде все претензии к игре четко высказаны. Но даже если ЕА послать четкий список, они его даже не посмотрят, выкинут и скажут "Нам нужны многопользовательские функции".
А когда они выпустят Mass Effect с сетевыми функциями, в котором к Шепарду сзади будет пристраиваться другой Шепард. И она опять провалиться, то в Биоваре решат что вся проблема в сетевых функциях. Мол де, пользователи устали от игр-сервисов и жаждют одиночных игр. Ведь вся проблема только в этом! // Петр Петров
Ну так был уже 3й масс с сетевыми функциями. Они там только мешали, правда.. // Александр Ковалёв
Вот и я про тоже, дружище! Дело не в сети. Просто игры и фильмы с задним приводом всех уже порядком достали. И если в кинематографе немного начали об этом догадываться, то игроделы пока ещё с шорами на глазах. // Петр Петров
Да это главная проблема. Ведь когда хочешь поиграть в рпг, первое что тебя волнует это сетевые функции.
ну а что нет? боссы иа-ослы-пей сделают лутбокс-сжв-помойку а потом закроют студию. иа-ослы-пей не вьиноваты. все плохая студия. а немамонты и дальше вливайте деньги в наш футбол. классика.
Вот что получается когда игру делают бизнесмены и аналитики, а не геймеры
О какой "широкой аудитории" идёт речь, б$#дь, если игра посвящена меньшинствам НЕ ИГРАЮЩИМ В ИГРЫ!!! Вы основную аудиторию дерьмом облили, козлами обозвали и этого же дерьма пожрать предложили. Сколько уже проектов загнулось от того, что туда впихивали ненужный онлайн элемент, отнявший силы и время у авторов, не позволяя нормально работать над основной игрой?
Руководство ЕА за графиками уже реального мира не видит, а рядом нет смелых людей, показавших бы им их тупые решения. Просто мрак...
У меня чета злость ппц
Поехавший // Александр Ковалёв
Понятно. Что-то подсказывает, что в этом проблема, а не в отсутствии многопользовательских функций.
Идеоты!
🤣🤣🤣Андройд завис опять
Что он несёт. Какие к чертям многопользовательские функции. Он совсем дурной?
может быть то и правы. для меня правда какие то постронние люди в моей игре крайне не желательны плюс ограничения котрые это будет накладывать. еще стоит отметить отсутсвие вменяемой защиты тоже сказалось не лучшим образом на продажах скрей всегоу.
нет, игра очень понравилась, под конец только задушил финальный забег на босса, но я так понимаю это во всех играх биовар такое, хоть я и не проходил прошлые их игры кроме origins