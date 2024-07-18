По словам BioWare, Dragon Age: The Veilguard - это поиск семьи и спасение мира вместе с ней

В рамках ежемесячного освещения Game Informer BioWare более подробно обсудила свою направленность на компаньонов в Dragon Age: The Veilguard. Креативный директор Джон Эплер подчеркнул, что сюжетная линия игры будет ощущаться как поиск семьи людей и спасение мира вместе с ними.
Dragon Age всегда была о персонажах, но в какой-то степени кажется, что нам почти повезло с этим. Inquisition — это история, в которой в конечном итоге вы, главный герой, играете самую большую роль. На этот раз мы хотели рассказать историю, в которой вы буквально не сможете спасти мир без этих персонажей. Но помимо этого мы также хотели дать им собственные сюжетные линии, которые могли бы идти параллельно основной истории и дать им то глубокое повествование, которое действительно нравится нашим фанатам.
У них [компаньонов] есть свои дружеские отношения, у них есть свои соперничества, и они опираются на эту концепцию. Вы не просто собираете вместе группу людей, которые будут делать все, что вы скажете. Вы собираете семью, и это становится ядром того, что такое Veilguard. Речь идет о том, чтобы взять эту группу, эту найденную семью и спасти мир бок о бок с ними.
Бывший продюсер франшизы Марк Дарра, который вернулся в качестве консультанта Dragon Age: The Veilguard, поясняет:
Самое удивительное в Veilguard то, что это игра, в которой мы наконец-то громко заявили, что величайшая сила BioWare — рассказывать истории через персонажей. Если вернуться к Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, то эти игры рассказывают истории через персонажей, но за этим не стояло намерения. И в этой игре мы наконец-то ставим это намерение на первое место, ставим персонажей на первое место, строим игру вокруг этого, вокруг этих персонажей, что на самом деле является лучшим способом, потому что BioWare знает, как рассказывать истории.
Дарра также сказал, что команда разработчиков теперь гораздо лучше разбирается в движке Frostbite. Это, в сочетании со значительно улучшенными аппаратными возможностями, обеспечит уровень визуального качества, который был невозможен в предыдущих играх. Например, каждый персонаж теперь движется определенным образом, а не точно так же, как другие.
Релиз Dragon Age: The Veilguard запланирован на осень для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Только спиной лучше не поворачиваться к членам такой семьи
И не дай Бог, если что то уронил, лучше не наклоняться, пытаясь поднять )
Ну вообще DA2 буквально была про семью и спасение мира.
Современный биовар, только самоповторы и копирка других. Фантазия и талант ушли вместе с нормальными людьми. Остались только киборги и другие разнообразные живности.
назови того кто не повторяется
сейчас нет вообще ничего оригинального ни в играх, ни в кино, ни в музыке
всё уже давно придумано и всё новое берется со старого
Диско Элизиум.
Поговорка "В семье не без урода", обрела новый оттенок. Теперь "В семье не без уродов"
Я уже чисто из-за этих персонажей мир спасать не хочу. Наоборот, скорейшей гибели этому миру пожелать хочется.
Тем временем небывалая народная "любовь" первого трейлера в дизлайках....
Основателям Bioware неплохо бы подать в суд на этих "Bioware" за то, что они позорят имя славной компании.
С такой семьей надо титановые труханы носить С доп броней для задней части
Они строят игру вокруг персонажей, видимо поэтому там НОЛЬ персонажей, за которых хоть как-то хочется переживать.
Это то еще ладно, но здесь скрывается большее. В первую и главную очередь - отсутствие качественного сюжета, раз упор делается именно на спутников. В прошлых частях спутники дополняли сюжет, а тут сюжет будет дополнять спутников. Что по определению заставит игру сосать.
Да вы что? Правда? А вот по моим словам, Вульвагард - это про очередной провал Биоваре. Я, конечно, не эксперт, но тут и не нужно быть экспертом, чтобы понимать очевидное.
Семейка из фильма "поворот не туда"....
Как говорят в студии Bioware: брат за брата - очко разврата. Вот и вся "семья". Конечно, среднестатистической западной сжв-амебе хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, но мы, цисгендерные эльфы-республиканцы на такое не подписывались. Буду брать с собою в партию только деда-некроманта: он хоть и вонючий содомит, но из-за возраста там уже все давно отсохло, кунарийку - не подумайте, я не из этих, не по крупному рогатому скоту, кароч, - просто такую крепкую девушку рационально использовать как вьючное животное и, наконец, гномицу - также сугубо из практических соображений: женский детородный орган присутствует, места в багаже много не занимает - читайте, тот же карманный мастурбатор. Что произойдет с остальными спутниками, вы и сами хорошо понимаете, дорогие друзья. И пусть хоть одна заднеприводная афролесбочупакабра попробует подать на меня в суд! В тех же странах Скандинавии принудительная стерилизация ошибок природы существовала еще в 70-х. А история, как водится, циклична.
Ауф.
Семья - это союз мужчины и женщины. Все остальные персонажи за рамками этого союза для игрока могут быть, либо родственниками, либо товарищами. Если в новой Dragon Age под семьёй подразумевается что-то другое, тогда к семье оно не имеет никакого отношения.
А почему нельзя собрать отряд товарищей, соратников, друзей? Я не хочу собирать семью извращенцев из всяких там лгбт-монстров с отталкивающей внешностью. Если игра о семье, тогда и персонажи должны быть привлекательными, чтоб у игрока возникло желание создать с ними семью, пусть и виртуальную. Но вот я гляжу на этих персонажей и у меня возникает только один вопрос - какие условия необходимо выполнить, чтобы они все померли или хотя бы ушли из отряда? Лучше уж пусть мой герой останется холостяком девственником до конца своих дней, чем создаст семью вместе с этими извращенцами. Точка.
Вот ведь странное дело. Раньше перспектива получить в игре хорошо написанных компаньонов со своими характерами, отношениями, квестами меня бы очень порадовала - если что и может зацепить меня в игре, так это интересные персонажи и сюжет. И когда-то в играх BioWare действительно были неплохие спутники. Но сейчас чем больше читаю подобные новости, тем больше отторжения они вызывают. Такое чувство, что мне буквально навязывают отношения и симпатию к компаньонам, которые мне пока что не слишком нравятся: и семьей они станут, и игру без них не пройти... А что, если я хочу пройти игру, но не хочу такой "семьи" или, по крайней мере, некоторой ее части? Даже в Inquisition, насколько помню, такого навязывания не было: ну стояла у меня большая часть спутников, за исключением двух-трех, без дела вне отряда, есть не просила, вся игра вокруг них и их чудесного внутреннего мира не вертелась... Может, конечно, мы все здесь излишне предвзяты, а сценаристы сейчас кааак извернутся и кааак прыгнут выше головы, создав ну прямо суперинтересную по характерам команду. Но что-то берут сомнения.
в семье не без уродов
доминик торето одобряет
Вакариана вспомнил, таких напарников хочется
Нормандия ср2 - от это семья // Александр Ковалёв
Масс эффект 2 - ну да, ну да, пошёл я на xep // Александр Ковалёв
Уже складывается ощущение, что создание игр и фильмов, отданное на откуп радужным имбецилам, которые заведомо будут провальными есть ни что иное, как какие-то махинации с "оптимизацией" налогообложения или легализацией средств, добытых преступным путем...
Идеальная схема снижения облагаемого дохода за счет "увеличения" расходов. "У нас сто программистов с з/п у каждого по 1 млн/месяц", игру разрабатываем 5 год, поди проверь, это ж не дом построить.