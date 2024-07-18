По словам BioWare, Dragon Age: The Veilguard - это поиск семьи и спасение мира вместе с ней

В рамках ежемесячного освещения Game Informer BioWare более подробно обсудила свою направленность на компаньонов в Dragon Age: The Veilguard. Креативный директор Джон Эплер подчеркнул, что сюжетная линия игры будет ощущаться как поиск семьи людей и спасение мира вместе с ними.

Dragon Age всегда была о персонажах, но в какой-то степени кажется, что нам почти повезло с этим. Inquisition — это история, в которой в конечном итоге вы, главный герой, играете самую большую роль. На этот раз мы хотели рассказать историю, в которой вы буквально не сможете спасти мир без этих персонажей. Но помимо этого мы также хотели дать им собственные сюжетные линии, которые могли бы идти параллельно основной истории и дать им то глубокое повествование, которое действительно нравится нашим фанатам.



У них [компаньонов] есть свои дружеские отношения, у них есть свои соперничества, и они опираются на эту концепцию. Вы не просто собираете вместе группу людей, которые будут делать все, что вы скажете. Вы собираете семью, и это становится ядром того, что такое Veilguard. Речь идет о том, чтобы взять эту группу, эту найденную семью и спасти мир бок о бок с ними.

Бывший продюсер франшизы Марк Дарра, который вернулся в качестве консультанта Dragon Age: The Veilguard, поясняет:

Самое удивительное в Veilguard то, что это игра, в которой мы наконец-то громко заявили, что величайшая сила BioWare — рассказывать истории через персонажей. Если вернуться к Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, то эти игры рассказывают истории через персонажей, но за этим не стояло намерения. И в этой игре мы наконец-то ставим это намерение на первое место, ставим персонажей на первое место, строим игру вокруг этого, вокруг этих персонажей, что на самом деле является лучшим способом, потому что BioWare знает, как рассказывать истории.

Дарра также сказал, что команда разработчиков теперь гораздо лучше разбирается в движке Frostbite. Это, в сочетании со значительно улучшенными аппаратными возможностями, обеспечит уровень визуального качества, который был невозможен в предыдущих играх. Например, каждый персонаж теперь движется определенным образом, а не точно так же, как другие.

Релиз Dragon Age: The Veilguard запланирован на осень для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.