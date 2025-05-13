По словам бывшего сотрудника BioWare, разработка Dragon Age: The Veilguard пострадала из-за Anthem

Бывший исполнительный продюсер серии Dragon Age Марк Дарра рассказал, как Electronic Arts фактически «загубила» разработку Dragon Age: The Veilguard, отдав приоритет провальному проекту Anthem. В видео на своём YouTube-канале он поделился подробностями кризисного периода в BioWare, назвав 2017 год самым важным и одновременно разрушительным в истории студии.
По словам Дарры, в конце 2016 года его перевели на помощь с завершением Mass Effect: Andromeda, оставив команду Dragon Age без лидера. После релиза Andromeda он надеялся на возвращение к прежнему курсу, но EA направила ресурсы на Anthem, который должен был стать флагманом среди игр-сервисов.
Дарра признался, что чувствовал — проект Dragon Age «брошен на произвол судьбы». Ситуацию усугубило возвращение Кейси Хадсона в BioWare без согласования с ним. Он увидел в этом акт «неуважения» и предсказал, что Anthem «высушит» всё, что нужно было Dragon Age. Увы, его опасения оказались пророческими.
ну теперь то можно что угодно говорить и на кого угодно верать ярлыки про провал. и то и сё и не виноватые мы...
ну в целом схема распила денег примерно ясна.
ну и конечно виноваты и разработчики anthem, dead space, battlefield, medal of honor, sims, a way out, it takes two, spilt fiction, FC - они пожрали бюджеты электроников и нам денек не хватило делать игру. Тем временем Larian с меньшим бюджетом делают легендарную БГ3 за 100 лямов, когда у Веилгарда был бюджет 250+ лямов. Дело может все-таки не в деньгах ?
Чокнутые дебилы в ЕА работают. С такой "прозорливостью", странно как компания вообще достигает каких-то успехов. Видимо имеет место метод перебора - 1 успех на 10 неудач(популярен у телефонных мошенников, к слову).
За их тупые решения расплачиваются не те, кто их принимал, а вынужденные исполнять эти решения - вот настоящая проблема игровой индустрии, а не количество пидpил и баб цветных в коллективе.
Даже Anthem виноват, но никак не леволиберальные разноцветные/всебинарные нетакусики.
Anthem вышла в 2019. Andromeda в 2017. Сколько им еще нужно было времени? 20 лет что ли? Вы за 5-7 лет не смогли сделать хорошую игру, зато смоли напихать всякой хрени повесточной. И визуал превратить в радужное фентези. И опять кто то виноват в этом кроме вас. Диалоги кто мешал написать хорошие вместо плохих? Почему то первой DA не помешала разработка ME? И обе игры получились великолепные, а тут три игры делали и все гов..о полное. Может дело в вас самих?
Если б не напихали в нее куеву тучу повестки думаю все было бы ни так печально...
В итоге все 3 куска кода хлебнули кала и канули в небытие
Anthem прошёл в своё время, я бы не сказал что игруха плохая, там разве что в эндгейме туговато, не особо что интересное есть и как-то плохо работает коннект с рандомами. А в одиночку там некоторые миссии со средним уровнем шмота вообще выполнить нереально. Как экшон игрушка в принципе неплохая и не могу сказать что последняя ДА прямо уж таки дно
Как лутер шутер Антем очень даже ничего. Они его просто ее вывезли в первую очередь технически, Фростбайт с большим открытым миром, постоянными обновлениями и онлайном для них оказался не по зубам.
Так сколько лет после Антема делали Вейлград? Двести раз могли бы уже сделать все хорошо, блядь. Ладно еще ДА2 была недоделана, но то, что ДАИ и ДАВ сделаны не ахти - это уже обидненько, ведь времени на их создание было дохера.