По словам бывшего сотрудника BioWare, разработка Dragon Age: The Veilguard пострадала из-за Anthem

Бывший исполнительный продюсер серии Dragon Age Марк Дарра рассказал, как Electronic Arts фактически «загубила» разработку Dragon Age: The Veilguard, отдав приоритет провальному проекту Anthem. В видео на своём YouTube-канале он поделился подробностями кризисного периода в BioWare, назвав 2017 год самым важным и одновременно разрушительным в истории студии.

По словам Дарры, в конце 2016 года его перевели на помощь с завершением Mass Effect: Andromeda, оставив команду Dragon Age без лидера. После релиза Andromeda он надеялся на возвращение к прежнему курсу, но EA направила ресурсы на Anthem, который должен был стать флагманом среди игр-сервисов.

Дарра признался, что чувствовал — проект Dragon Age «брошен на произвол судьбы». Ситуацию усугубило возвращение Кейси Хадсона в BioWare без согласования с ним. Он увидел в этом акт «неуважения» и предсказал, что Anthem «высушит» всё, что нужно было Dragon Age. Увы, его опасения оказались пророческими.