Вокруг консалтинговой компании Sweet Baby Inc. вновь разгорелся скандал из-за предположений, что она навязывала игре Dragon Age: The Veilguard идеи DE&I (разнообразие, равенство и инклюзия). Многие фанаты обвинили компанию в ухудшении качества проекта, однако Грант Робертс, бывший директор по повествованию Sweet Baby, опроверг эти слухи, подчеркнув, что Sweet Baby не работала над данной игрой.

Робертс отметил, что компании обращаются к Sweet Baby по своей инициативе, а не наоборот. Он также заявил, что с удовольствием поработал бы над Dragon Age: The Veilguard, поскольку считает франшизу выдающейся.

Он также отмечает, что есть много игр, над которыми Sweet Baby не работала, но за которые её обвиняют. Он добавил, что если бы не Sweet Baby оказалась в центре этих споров, на её месте была бы другая компания, так как игровой мир часто ищет «виноватого» за перемены в индустрии.

Утверждения Робертса кажутся вполне логичными. Однако было много моментов, когда действия Sweet Baby становились причиной для таких действий со стороны пользователей, например, один из ее сотрудников заявил, что главная цель компании — сжечь игровую индустрию дотла.