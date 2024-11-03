По словам бывшего сотрудника, компания Sweet Baby не принимала участие в создании Dragon Age: The Veilguard

Вокруг консалтинговой компании Sweet Baby Inc. вновь разгорелся скандал из-за предположений, что она навязывала игре Dragon Age: The Veilguard идеи DE&I (разнообразие, равенство и инклюзия). Многие фанаты обвинили компанию в ухудшении качества проекта, однако Грант Робертс, бывший директор по повествованию Sweet Baby, опроверг эти слухи, подчеркнув, что Sweet Baby не работала над данной игрой.
Робертс отметил, что компании обращаются к Sweet Baby по своей инициативе, а не наоборот. Он также заявил, что с удовольствием поработал бы над Dragon Age: The Veilguard, поскольку считает франшизу выдающейся.
Он также отмечает, что есть много игр, над которыми Sweet Baby не работала, но за которые её обвиняют. Он добавил, что если бы не Sweet Baby оказалась в центре этих споров, на её месте была бы другая компания, так как игровой мир часто ищет «виноватого» за перемены в индустрии.
Утверждения Робертса кажутся вполне логичными. Однако было много моментов, когда действия Sweet Baby становились причиной для таких действий со стороны пользователей, например, один из ее сотрудников заявил, что главная цель компании — сжечь игровую индустрию дотла.
вероятно и своих DEI юродивых хватило без sbi
Зато над игрой работал Корин Буше (трансформер), этого вполне хватило.
Это как если в семье уже есть хоты бы один компьютерщик, немного глупо звать себе "эникейщика" для переустановки винды по объявлению из почтового ящика 🤣
"Не надо винить других, мы сами обосрались"
У Биотварей и своих "сладких" хватает.
Молодцы, превратили все в цирк уродов своими силами, даже педофилы из свит бэби не потребовались.
Они ими сами были задолго до появления самих Свитов.
Они и сами справились
Потому что разрабы сами уже как sweet baby
Эта инфа не обязательна,достаточно логотипа ЛГБТК+
Какого логотипа? это игроки типа тебя поставили этот тег - что нормальных людей не отпугнуло от хорошей игры как ты видишь.
Да, всего 70к актива для релиза, когда у Монстер Хантера в 7-8 раз больше)
В мон хане 50к онлайн. А если ты про бесплатный бета тест - то в доте еще больше =)
Ну скрин то врет, нет? вчера вечером было 77к онлайн +) Да и тут больше половины игр - онлайн, вот ты дурачок =) Только макака сингл.
Карен буше искоренял токсичную атмосферу по отношению ко всем меньшинствам расизму и не бинарности по итогу вех выжил или уволил кто поддерживал традиционные ценности и заменял на тех кто согласен с его идеологией потому Sweet Baby и не нужна была так как они ее переплюнули .
С таким геймдиректором Свит Бейби Инк не нужны тащем-то
Кстати, народ, сорян за оффтоп, несколько вопросов по новому лору игры.
Кто такие "странники завесы", и откуда они взялись? Ведь на момент инквизиции про существовании рабочих эллювианов знали лишь избранные... И кунари. Неужели DA превращается в марвел, где в ранее недоступные мультивселенные можно ходить за хлебом?
Почему венатори (культ превосходства тевинтера) служат эльфам, которых их предки поработили? Сценаристы что, тупо взяли "плохишей" из прошлой части?
Почему в кодексе написано, что антаам откололся, и поэтому пошёл завоёвывать? Целая армия просто стала тал-васготами, как такое возможно?
Повелители фортуны- собачки той самой шJIюxи Изабеллы, которая развязала войну с кунари в Киркволле?
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И откуда у Рука столько денег?
В 1-2 части за 50 золотых можно было купить особняк. В третьей- вполне понятно, на содержание инквизции нужны десятки тысяч, а топоры по цене торгового соглашения- условность. Хотя я бы сделал по принципу "бюджет инквизиции отдельно, инквизитора- отдельно", если уж они не хотели дать возможность купить драконьи латы в первый день
Ну а в Вейлгарде игрок может просто залутать 7 золотых с трупа. В Тедасе часом не научились превращать серебрянные монеты в золотые?
Инфляция, брат)
Не вчитывайся в этот некрономикон, в который они превратили лор иначе можешь сойти с ума. Понять логику всех этих изменений также сложно как причину по которой главный геймдизайнер отрезал свой шланг. Но думаю причины большинства изменений в игре лежат в той же системе координат.... этого достаточно. дальше начинается зов Ктулху.
Насчет странников,прямо в игре говорится что это группа исследователей, которые изучают старую столицу эльфов Арлатан, которая находилась, далеко на севере и за его пределами эти товарищи не встречаются. Т.е. они тупо шляются эльфийским руинам в определенном регионе и изучают там все до чего дотягиваются.
Про венатори, ещё в инквизиции про них говорили что это группа радикальных тевинтерцев охочих до власти и силы. Вот они и пошли туда, где власть и сила. (коряво, учитывая что Корифей все таки был магистром, но определенный смысл имеет)
А что касается денег, то такое ощущение будто разрабы просто забили на систему валют из первых двух частей и оставили просто золото как основу.
Если в Арлатане остались рабочие эльфийские технологии, которые могли бы продвинуть прогресс цивилизации на тысячу лет вперёд, то почему мы их не видели в прошлых играх? При том, что люди их залутали, это видно по кристаллам в квесте с тюрьмой.
Венатори я бы приравнял именно к нaциkам, и это прямо говорилось в инквизции.
Ахаха. Ну и я так же подумал.
Так автор вселенной драгон аги открытый гей // Король Чуханов
Охотно верим. Они СЖВ в свои игры стали продвигать ещё в 2012 году, когда такого слово как "повестка" ещё даже не было.
Чел... Не путай вариативность отношений с повесточкой. Многим белым гетеро игрокам даже по приколу отыгрывать гея-негра. А я частенько играю за лезби, ради 18+ контента
Назови мне хоть одну игру до 2012 года, где герой Bioware сражается за всё хорошее, против "белых угнетателей"? Я помню такое только в 2014 году, в инквизиции, в личном квесте 3.14Дoриана.
Я ничего не путаю. В драгон эйдж 2 впервые появилось то, что сейчас принято называть повесточкой.
Ну это называют фанатичные гомофобы, которые за длинные волосы незнакомому мужику готовы "тёмную" устроить.
Конечно, я понимаю полезность гомофобной пропаганды для страны: прирост населения и всё такое. А вот они в эту пропаганду верят.
Чел, Андерс пристаёт со своей гомоеблей к мужскому Хоуку и при отказе ты получаешь очки соперничества. Не говоря уже про бисексуальность почти всех персонажей для романов. Конечно, это ни разу не повестка)
Если что, в первой части Андерс не был бисексуалом.
Ладно, хороший аргумент.
Система реально тупая. Видимо разрабы ориентировались на школьниц. Всё таки, игры биоваров у них популярнее, чем тот же дум.
А женщины в масс эффект ныли: "дайте нам романсить Тали! Дайте нам романсить Гарруса! Дайте нам романсить Рекса! Дайте нам романсить собаку подзаборную!"
Вот эти и отмахнулись (за год разработки), тупо дав романсить всё и вся.
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А вот Изабелла, не смотря на мpaзотное предательство во втором акте, на повесточного персонажа совсем не похожа.
Да не столь важно работала эта контора со студией или нет. Важно то, что как бы там ни было, инклюзивности в этой игре столько, что погружение в атмосферу игрового мира сломано напрочь. Играть в это г... просто невозможно. Скачал игру с торрента, пожалел что потратил на неё время, о покупке даже речи идти не может.
Ну как клик... слешерок на вечерок, игра норм. Правда, любой бой настолько лёгкий, что проходится буквально закрытыми глазами. На маге с аим-ассистом.
Пописо sbi есть еще куча контор // Алексей Яковенко
🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣
да биовари ещё до свитбеби с повесктй хорошо справлялись
Может быть самих работников и не было,но их идеология и философия видна невооруженным взглядом.
И без них хорошо постарались
Ну вот, значит игра отличная
Новое массовое поветрие у нас нынче - бешенство по поводу DEI :)))
Само по себе разнообразие может быть частью творчества, игру оно не испортит.
Но сейчас мы видим именно повесточку. То есть продвижение идей превосходства ниггеров с пробитым дном над нормальными людьми.
Тут уж два варианта. либо американцы всё это возьмут за щеку и схавают, либо маятник качнётся, и в играх 2040-го года негры будут только в цепях.