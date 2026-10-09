По словам Марка Дарры, провал Dragon Age: The Veilguard связан с требованием EA к студии BioWare выпускать игры ежегодно

Коммерческий провал Dragon Age: The Veilguard, по всей видимости, отчасти связан с давлением со стороны Electronic Arts, требовавшей от BioWare выпускать игры каждый год, а также с переводом ключевых руководителей на другие проекты. Об этом заявил Марк Дарра, который в течение многих лет был ведущим разработчиком серии и курировал создание каждой её части, прежде чем покинуть студию в конце 2020 года. В новом видео на YouTube он объясняет, как и почему игра вышла с такими разочаровывающими результатами — результатами настолько плачевными, что они фактически погубили серию.

Первая проблема, которую выделяет Дарра, касается руководства.

Проект развивался без своих самых опытных лидеров, пока я работал над Anthem в период с 2017 по 2019 год.

В результате в этот период игре не хватало наставничества тех, кто лучше всего знал серию, что сказалось на ходе её разработки.

Ситуацию усугубляли постоянные переносы сроков. По словам Дарры, даты выхода менялись неоднократно, но никогда не сдвигались достаточно далеко, чтобы команда могла довести игру до состояния, пригодного для выпуска.

Игра долгое время словно зависала вблизи предполагаемой даты релиза, — вспоминал он. Дата менялась много раз, и в итоге команда постоянно оказывалась в ситуации, когда до очередного дедлайна оставалось совсем мало времени.

Хотя график существенно сдвигался, переносы осуществлялись «малыми шагами», а не с более значительным и разумным запасом времени. В результате команда была лишена возможности взглянуть на картину в целом:

Не было такого момента, когда до дедлайна оставалось бы ещё много времени, что позволило бы пересмотреть сделанное, внести правки, отбросить лишнее или взглянуть на проект под совершенно иным углом.

Как отмечает бывший руководитель, эти трудности усугублялись необходимостью для BioWare подстраиваться под стратегию EA, предполагавшую ежегодный выпуск игр. По сути, издатель хотел получать от студии по одному проекту в год — цель, которую крайне сложно совместить с разработкой масштабных ролевых игр. В какой-то момент, вспоминает Дарра, график BioWare предусматривал ежегодные релизы, начиная с 2013 года: Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda, Anthem и игра, которая тогда именовалась просто Dragon Age 4. Однако всё пошло иначе: задержки, накапливавшиеся у каждого из проектов, вызвали эффект домино, что, по крайней мере отчасти, привело к тому, что The Veilguard вышла лишь в конце 2024 года и была встречена весьма прохладно.