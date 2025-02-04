ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 602 оценки

По слухам, геймдиректор провалившейся Dragon Age: The Veilguard уже нашла работу и может поработать над Baldur's Gate 4

butcher69
Новости

Коринна Буше, геймдиректор провалившейся Dragon Age: The Veilguard, недавно присоединилась к Wizards of the Coast в новую студию Skeleton Key Studios. Этой информацией поделился блогер Smash JT, поэтому к ней стоит относиться с долей недоверия, но этого хватило, чтобы вызвать беспокойство среди фанатов Baldur's Gate 3, поскольку именно эта студия может работать над продолжением культовой серии — Baldur's Gate 4. Larian Studios отказалась от этого проекта, что открывает путь для новой команды.

EA объявила о реструктуризации BioWare: студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect

Коринна Буше получила негативную репутацию из-за своей работы над The Veilguard, которая была раскритикована фанатами за спорный подход к развитию серии Dragon Age. После её ухода из BioWare компания провела реструктуризации и сократила штат, сосредоточившись на Mass Effect. Некоторые из авторов The Veilguard теперь работают над проектом Ghost of Yotei.

Wizards of the Coast пока официально не подтвердили её переход в Skeleton Key Studios.

-40
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
DreamGothic

Не нашла, а нашел. Это мужик. Больной на голову мужик. Который изувечил себя.

21
ZAUSA

Правильно! Вот тоже "не он, а она":

-2
Serj77777

Это ведь российский паблик,зачем автор называет трансвестита женщиной? Квадроберов кошками называть будешь или это другое?) Даже если он кастрированный это не делает его женщиной нигде,кроме его больной головы.Потакаете извращенцам,занимаетесь пропагандой?)

9
MitgerN

Вахтеры за традиционные скрепы на PG как всегда не разочаровывают, я смотрю)

-4
Serpentrage

Дядь, тебе на яп - там сообщество пенсионеров.

-8
Anton Vasiljev

какой же ты духотяра

-4
Serj77777 MitgerN

Тебе ведь не нужно объяснять,что право быть женщиной это не прихоть сумасшедшего педераста?)

3
MitgerN Serj77777

Право человека жить так, как он считает нужным. А вот тяга лезть в чужие трусы уже попахивает чем-то нехорошим)

-1
Валерий Юриков

Эти ски решили отомстить геймерам разбежавшись по топовым студиям, как троянский конь, сначала Призрак Ютей, теперь BG4, что дальше?

7
Suntorych

Они как чума, к чему бы не прикоснулись эти выпердыши - обречено на провал.

Меня больше интересует как этот полуфабрикат теперь себя позиционирует, после того как Трамп издал указ в том что в США теперь 2 пола, мужчина и женщина.
Я бы отнёс его к одному из разновидностей мусора, ибо после указа эти боевые вертолёты теперь являются по факту - никем :3 (͡° ͜ʖ ͡°)

1
TheNikolay00 Suntorych

Он скорее ещё до Трампа паспорт поменял

-1
Victor_von_Ion

Удачи Хасбро с такими кадрами. Далеко пойдёте.

6
r23dom

а сценаристы пошли в гост оф ётей, круговорот "овна в природе

3
Север65

Гоните это оттуда!!!!

3
Larunn

Пошли Балдур Гейт портить? Ну трындец.

3
GoliafJx

Теперь понятно почему Larian так внезапно и толком не назвав причины отказались от дальнейшей работы с Wizards of the Coast.

2
Xndr DeKoz
1
MadPyramus
1
Tiger Goose

Надеюсь, это неправда.

1
HubertJFarnsworth

Вся надежда на Трампа с Маском)) Может быть они этих дырявых задавят наконец...

1
Serpentrage

бг3 - игра взяла первую гей премию 24. Причем тут Трамп - если сами лариан за лгбт.

-3
-zotik- Serpentrage

Но новой игры от лариан нет еще. Он зрит в будущее ты зачем то говоришь про прошлое

Есть гейпремии в играх?

2
IIIXV Serpentrage

За какую нах*й лгбт лариан? Хочешь подставляй жопу, хочешь нет. Ладно бы в морду пихали мол еб*ся насильно, но такого нет

3
AndralStormborn IIIXV

Но ведь в фейлгарде также никто не заставляет насильно быть лгбт)

0
Ceiv AndralStormborn

Там насильно мозги промывают.

0
FoxyRose

какой-то чудель отрезал (пришил?) пипинтру.

Народ в комментах: аааоооо ыыыы существо ааааа.

А то, что чел свою работу делать не может, ни кого не волнует. Главное, что там у него в трусах.

1
Balmont92

Как раз его шиза и отражает то, как он будет подходить к своей творческой работе.

3
Чебурешник

Типичное бабское поведение: насрала в одном месте, побежала в другое срать. Никакой ответственности за свою работу и последствия не несет.

0
Anton Vasiljev

ну её уволили как бы

-2
Хевель

Нинада 😰

0
SexualHarassmentPanda

А можно маня тогда тоже нанять директором фирмы в Apple ? Я как бы в этом не шарю но щас то всем похер на резюме да ?

0
Balmont92

Мне просто интересно, что за иди0т взял его на работу? Он опозорился на всю индустрию, на что вы рассчитываете? Или это намеренная диверсия? Инвесторы в восторге от найма таких "ценных" кадров?

0
Ceiv

Ой нет! Свят-свят-свят!!!

0
aka_poroh

Ну и ладно, третью уже не испортят. Хотя конечно после таких провалов надо понижать в должности, что бы поднабраться опыта и понять чего хочет целевая аудитория, а не горстка сумасшедших.

0
answerx32

Не то чтобы я ее защищаю, но в Bioware ее поставили геймдиректором чтобы довести игру до релизного состояния и это получилось. До ее прихода там вообще был полный беспредел с разработкой.

-9
Seifer1986

Скорее всего именно это оно написало в своём резюме т.к. это единственный плюс работы этого существа.

4