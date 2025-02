По слухам, геймдиректор провалившейся Dragon Age: The Veilguard уже нашла работу и может поработать над Baldur's Gate 4

Коринна Буше, геймдиректор провалившейся Dragon Age: The Veilguard, недавно присоединилась к Wizards of the Coast в новую студию Skeleton Key Studios. Этой информацией поделился блогер Smash JT, поэтому к ней стоит относиться с долей недоверия, но этого хватило, чтобы вызвать беспокойство среди фанатов Baldur's Gate 3, поскольку именно эта студия может работать над продолжением культовой серии — Baldur's Gate 4. Larian Studios отказалась от этого проекта, что открывает путь для новой команды.

Коринна Буше получила негативную репутацию из-за своей работы над The Veilguard, которая была раскритикована фанатами за спорный подход к развитию серии Dragon Age. После её ухода из BioWare компания провела реструктуризации и сократила штат, сосредоточившись на Mass Effect. Некоторые из авторов The Veilguard теперь работают над проектом Ghost of Yotei.

Wizards of the Coast пока официально не подтвердили её переход в Skeleton Key Studios.