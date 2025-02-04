По слухам, геймдиректор провалившейся Dragon Age: The Veilguard уже нашла работу и может поработать над Baldur's Gate 4

Коринна Буше, геймдиректор провалившейся Dragon Age: The Veilguard, недавно присоединилась к Wizards of the Coast в новую студию Skeleton Key Studios. Этой информацией поделился блогер Smash JT, поэтому к ней стоит относиться с долей недоверия, но этого хватило, чтобы вызвать беспокойство среди фанатов Baldur's Gate 3, поскольку именно эта студия может работать над продолжением культовой серии — Baldur's Gate 4. Larian Studios отказалась от этого проекта, что открывает путь для новой команды.
Коринна Буше получила негативную репутацию из-за своей работы над The Veilguard, которая была раскритикована фанатами за спорный подход к развитию серии Dragon Age. После её ухода из BioWare компания провела реструктуризации и сократила штат, сосредоточившись на Mass Effect. Некоторые из авторов The Veilguard теперь работают над проектом Ghost of Yotei.
Wizards of the Coast пока официально не подтвердили её переход в Skeleton Key Studios.
Не нашла, а нашел. Это мужик. Больной на голову мужик. Который изувечил себя.
Правильно! Вот тоже "не он, а она":
Это ведь российский паблик,зачем автор называет трансвестита женщиной? Квадроберов кошками называть будешь или это другое?) Даже если он кастрированный это не делает его женщиной нигде,кроме его больной головы.Потакаете извращенцам,занимаетесь пропагандой?)
Вахтеры за традиционные скрепы на PG как всегда не разочаровывают, я смотрю)
Дядь, тебе на яп - там сообщество пенсионеров.
какой же ты духотяра
Тебе ведь не нужно объяснять,что право быть женщиной это не прихоть сумасшедшего педераста?)
Право человека жить так, как он считает нужным. А вот тяга лезть в чужие трусы уже попахивает чем-то нехорошим)
Эти ски решили отомстить геймерам разбежавшись по топовым студиям, как троянский конь, сначала Призрак Ютей, теперь BG4, что дальше?
Они как чума, к чему бы не прикоснулись эти выпердыши - обречено на провал.
Меня больше интересует как этот полуфабрикат теперь себя позиционирует, после того как Трамп издал указ в том что в США теперь 2 пола, мужчина и женщина.
Я бы отнёс его к одному из разновидностей мусора, ибо после указа эти боевые вертолёты теперь являются по факту - никем :3 (͡° ͜ʖ ͡°)
Он скорее ещё до Трампа паспорт поменял
Удачи Хасбро с такими кадрами. Далеко пойдёте.
а сценаристы пошли в гост оф ётей, круговорот "овна в природе
Гоните это оттуда!!!!
Пошли Балдур Гейт портить? Ну трындец.
Теперь понятно почему Larian так внезапно и толком не назвав причины отказались от дальнейшей работы с Wizards of the Coast.
Надеюсь, это неправда.
Вся надежда на Трампа с Маском)) Может быть они этих дырявых задавят наконец...
бг3 - игра взяла первую гей премию 24. Причем тут Трамп - если сами лариан за лгбт.
Но новой игры от лариан нет еще. Он зрит в будущее ты зачем то говоришь про прошлое
Есть гейпремии в играх?
За какую нах*й лгбт лариан? Хочешь подставляй жопу, хочешь нет. Ладно бы в морду пихали мол еб*ся насильно, но такого нет
Но ведь в фейлгарде также никто не заставляет насильно быть лгбт)
Там насильно мозги промывают.
какой-то чудель отрезал (пришил?) пипинтру.
Народ в комментах: аааоооо ыыыы существо ааааа.
А то, что чел свою работу делать не может, ни кого не волнует. Главное, что там у него в трусах.
Как раз его шиза и отражает то, как он будет подходить к своей творческой работе.
Типичное бабское поведение: насрала в одном месте, побежала в другое срать. Никакой ответственности за свою работу и последствия не несет.
ну её уволили как бы
Нинада 😰
А можно маня тогда тоже нанять директором фирмы в Apple ? Я как бы в этом не шарю но щас то всем похер на резюме да ?
Мне просто интересно, что за иди0т взял его на работу? Он опозорился на всю индустрию, на что вы рассчитываете? Или это намеренная диверсия? Инвесторы в восторге от найма таких "ценных" кадров?
Ой нет! Свят-свят-свят!!!
Ну и ладно, третью уже не испортят. Хотя конечно после таких провалов надо понижать в должности, что бы поднабраться опыта и понять чего хочет целевая аудитория, а не горстка сумасшедших.
Не то чтобы я ее защищаю, но в Bioware ее поставили геймдиректором чтобы довести игру до релизного состояния и это получилось. До ее прихода там вообще был полный беспредел с разработкой.
Скорее всего именно это оно написало в своём резюме т.к. это единственный плюс работы этого существа.