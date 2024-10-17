По слухам, предварительные заказы на Dragon Age: The Veilguard в розничных магазинах показывают крайне низкие результаты

По последним слухам, предварительные заказы на Dragon Age: The Veilguard в рознице показывают крайне низкие результаты, несмотря десять лет ожидания продолжения. Однако, по мере выхода новых деталей об игре, ажиотаж, похоже, стал утихать.
Сейчас, всего за две недели до релиза, Dragon Age: The Veilguard не демонстрирует роста популярности в чартах Steam, а отчеты показывают, что розничные предзаказы значительно ниже, чем ожидалось. Согласно информации, предоставленной владельцем подкаста Side Scrollers Podcast Заикающимся Крейгом, общее количество предзаказов в крупной сети магазинов составляет всего 1957 копий. Эта цифра включает как PS5 (1552 копии), так и Xbox (405 копий).
Он также отметил, что предзаказы на Dragon Age: The Veilguard в три раза ниже, чем на другие крупные релизы, такие как Star Wars Outlaws и Dragon Ball: Sparking Zero. Для сравнения, по его словам Star Wars Outlaws достигла показателя в 6469 предзаказов в той же розничной сети, что в несколько раз превышает показатели The Veilguard.
Ubisoft, разработчик Star Wars Outlaws, уже признала, что продажи их игры оказались ниже прогнозируемых, что заставляет задуматься о будущем продаж Dragon Age: The Veilguard. Однако игра будет доступна на платформе Steam, популярной среди поклонников, что может улучшить общие продажи после релиза.
И это здорово, Корин Буше и её команда супер разработчиков на низком старте с чемоданами уже должны быть
Корин- это он, она или оно?
Вообще студию могут закрыть, так что я бы сильно не радовался. Если это произойдет, то скорее всего новый Масс Эффект мы никогда не увидим.
Андромеды было мало ?
Я думаю, ты понимаешь, какой масс эффект после Андромеды мы бы увидели)
И слава богу. От современных биотварей я масыч не хочу 🤢 Андромеды хватило.
Ну что, жирафы++ не покупают игры оказывается, зато одобрили вашего черного педо мага в тизере игры.... вот и жрите парашу рядом с Отрядом Самоубийц, Concord и Assassin's Creed Shadows
Не ну че сказать, молодцы ребята, ху@йню сделать тоже не каждый сможет.
Чем меньше денег получат био*вари за этот отрыг в виде "игры" - тем лучше, может хоть на момент задумаются, что они эволюционировали в обратном направлении...
EA*
EA вроде издатель, а разрабы биотвари.
Давай уточним.
Есть старые Bioware, где работали талантливые люди. Создатели Mass Effect и DA Origins. А есть новые биотвари, где работают трансы по квотам, набранные по указке ЕА.
Поэтому новых я называю "канадский отдел EA", чтобы не порочить память великих гениев.
DA Origins тоже была повестка-----зевран
Успех за успехом // Александр Ковалёв
А фанаты Dragon Age: Inquisition почему не купили?
Напомню:
Для вас же делали продолжение...
Визуал не понравился и явная садомия в игре. Ну и не хочу спонсировать трансформеров.
Ну так в инквизиции то же самое. Даже гей-маг из тевинтера имеется.
В этом и вопрос: "А чем визуал и садомия в этой игре отличается от той?"
точно, как начнут покупать....
У меня такое чувство, что это будет одна из тех игр, которые пресса достаточно высоко оценит, но игроки просто уничтожат.
звездная поляна 2.0 короче)