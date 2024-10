По слухам, предварительные заказы на Dragon Age: The Veilguard в розничных магазинах показывают крайне низкие результаты

По последним слухам, предварительные заказы на Dragon Age: The Veilguard в рознице показывают крайне низкие результаты, несмотря десять лет ожидания продолжения. Однако, по мере выхода новых деталей об игре, ажиотаж, похоже, стал утихать.

Сейчас, всего за две недели до релиза, Dragon Age: The Veilguard не демонстрирует роста популярности в чартах Steam, а отчеты показывают, что розничные предзаказы значительно ниже, чем ожидалось. Согласно информации, предоставленной владельцем подкаста Side Scrollers Podcast Заикающимся Крейгом, общее количество предзаказов в крупной сети магазинов составляет всего 1957 копий. Эта цифра включает как PS5 (1552 копии), так и Xbox (405 копий).

Он также отметил, что предзаказы на Dragon Age: The Veilguard в три раза ниже, чем на другие крупные релизы, такие как Star Wars Outlaws и Dragon Ball: Sparking Zero. Для сравнения, по его словам Star Wars Outlaws достигла показателя в 6469 предзаказов в той же розничной сети, что в несколько раз превышает показатели The Veilguard.

Ubisoft, разработчик Star Wars Outlaws, уже признала, что продажи их игры оказались ниже прогнозируемых, что заставляет задуматься о будущем продаж Dragon Age: The Veilguard. Однако игра будет доступна на платформе Steam, популярной среди поклонников, что может улучшить общие продажи после релиза.