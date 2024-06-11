По слухам, разработчики Dragon Age: The Veilguard отказались от открытого мира из-за критики Inquisition

Недавний трейлер ожидаемой ролевой игры Dragon Age: The Veilguard вызвал немало споров среди игрового сообщества. Фанатов серии и обычных игроков беспокоит выбор визуального стиля, который, по их мнению, не совсем соответствует масштабной современной RPG. Тем не менее у проекта есть шанс проявить себя в других аспектах, например, в плане внутриигрового мира. Согласно последним данным от инсайдера с ником Shinobi602, мир Dragon Age: The Veilguard будет учтен с учетом отзывов игроков на прошлые игры.
Автор утечки заверяет, что в Dragon Age: The Veilguard не будет открытого мира, к которому привыкли современные геймеры. Разработчики решили отказаться от его реализации в пользу более разнообразных локаций разного размера. На это решение повлияла критика Dragon Age: Inquisition, поэтому в новой игре команда решила сосредоточиться на детальной проработке уровней.
В Dragon Age: The Veilguard игрокам не придется тратить время на скучное исследование пустых масштабных локаций. Разработчики постарались сделать их увлекательными для прохождения. Напомним, ранее авторы опубликовали скриншоты со всеми спутниками из игры.
Новая Dragon Age создается для ПК и консолей.
Да они и от персонажей нормальных отказались, и от сюжета интересного. Проще сразу от поделки бы этой отказались и закрылись.
Ну завязка сюжета выглядит интересно, так что он пока 50 на 50, а вот персы да убожество
в игру не играл, трейлер одним оком посмотрел и вот уже есть мнение, что игра дерьмецо. Откуда вы только вылазите?
Хейт ради хейта) такие бывают чтобы набирать классы
проблема не в открытом мире, а в раздутом и пустом открытом мире. инквизиция от этого сильно страдала. при этом в игре было много удачных решений и классных сюжетных моментов. лучше как в доа - не слишком большие локации хабы. пс: фиолетовый у меня только с сейнтс роу и трэш-угаром ассоциируется. не удачный цветовой выбор.
объективности ради - открытый мир в инквизиции был весьма слабым, пустым и местами однотипным, единственное что вызывало интерес - бои с драконами.
Из персонажей же тех что можно было с собою брать - Кассандра единственной интересной показалась
Кто вообще назвал это открытым миром? Просто слишком большие и пустые локации по которым заставляют много бегать
Так в инквизиции и не было открытого мира.Только несколько просторных локаций.Красивых,но пустых просторных локаций
А где в инквизиции отрытый мир?
А от всего, за что полюбил Dragon Age, они зачем отказались?
В ютубе истерика, щас геймплей покажут
А вот это очень правильно.
так ее же не за открытый мир критиковали
так стоп, в инквизиции был открытый мир?
"Открытый мир им не зашел", ага, как же. Скорее всего, просто движок не тянет, вот и пилят коридорчики под видом "уникальных локаций". Помяните мое слово, опять будут одни болванчики с тремя репликами на всю игру, а сюжет сольют в унитаз к середине. Хайп поутихнет, и все сами увидят.
Разве в инквизиции был открытый мир?
А по факту - просто не смогли сделать, потому что рукожопы. За то, как верные подстилки либеральных ценностей - напихали в игру обезьян и петушье. На это время нашлось.
в ж*пу открытый мир. Даёшь копипасты подземелий из DA2
2ая часть мусор редкостный
конечно) на фоне dao, ты такой "what the fff". Один плюс был - сюжетка протянутая через большое кол-во лет, в духе "прошло 10 лет", это было интересно.