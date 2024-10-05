По слухам, в Dragon Age: The Veilguard появится важный персонаж из Inquisition

По слухам, в новой игре Dragon Age: The Veilguard вернется важный персонаж из Dragon Age: Inquisition. Источник этой информации — пользователь Twitter Линнердо, который является представителем BioWare Gear и стримером. Хотя он не предоставил прямого подтверждения, уверяет, что возвращение этого персонажа в игру — это факт.
В Dragon Age: The Veilguard нас ожидает новый основной состав персонажей, однако знакомые лица, такие как Варрик, Солас, Морриган и Хардинг, также появятся в игре. Возвращение Дориана Павуса, мага из Империи Тевинтер, может быть как в виде камео, так и в качестве более значимого участника истории. Напомним, что в Dragon Age: Inquisition Дориан был компаньоном и потенциальным романтическим партнером главного героя.
Возвращение Дориана логично связано с его важностью для вселенной Dragon Age. Персонаж не только активно участвовал в событиях «Инквизиции», но и появился в романе «Рыцари Тевинтера», где были представлены новые союзники игры The Veilguard, такие как Сноу, Эмрих и Лукканис.
Пока официального подтверждения от BioWare не поступало.
Еще бы, маг-гей, личная линия которого в ДАИ была завязана на конфликте с родителями на почве неприятия его ориентации и последующем смирением родителей с этим. Более важной фигуры для всего Тедаса и представить сложно...
А ничего, что он как бы главный союзник Инквизиции на севере, да еще и занял место папаши? Кроме ориентации еще разные другие вещи существуют вообще-то.
Некоторые парни увидев женскую грудь больше уже ничего не замечают. Наверное и латентные гомосексуалисты узнав что кто-то гей, перестают замечать что либо ещё:)))
Да, похоже на то)
Но не для создателей новых
Это вы плохо смотрите
Логично, учитывая место действия, что тевинтерец-реформатор будет участвовать в кризисе Тевинтера.
Кстати, среди гомиков-сопартийцев - самый нормальный чувак был, как по мне. Не навязывался, не трындел без повода о своей сексуальности(как это обычно сейчас принято) и обладал своим характером. Не заводя с ним романов, он неплохо раскрывается как друг и источник информации о Тевинтере. Сэра, к слову, только бесила своими тупыми выходками и дебильной речью.
Зевран и Бык тоже и без романов хорошие персонажи. Веселые.
Согласен. Пример подачи персонажей, который, видимо, упустили сегодня.
Добавьте к сопартийцам этих персонажей. Выручка от продаж увеличится раз в 10.
В риале из этих "Легионеров" в казарме не вынимали бы 24/7/365)
угу и сделают из них Легион фемок, что будут чморить мужского персонажа, но хвалить женского.)))))
Тут уже инквизицию начали называть хорошей игрой на фоне этой подделки.
Инквизиция и есть отличная, просто в другом ключе
Как была не каноническим мусором, тау м осталась
Ну так всё познаётся в сравнении. Если ты сделал всё плохо, тогда тебе скажут, что твой продукт плохой. Но если кто-то сделает в 100 раз хуже, чем сделал ты. Тогда твой плохой продукт автоматически становится хорошим.
Инквизиция очень плохая игра в сравнении с двумя предыдущими играми серии. Но Инквизиция также может быть очень хорошей достойной игрой в сравнении с радужной Dragon Age: The Veilguard. Что плохо, а что хорошо, повторяю, познаётся в сравнении. Что вполне логично.
Фаллаут 4 тоже стал хорошей игрой таким способом. Я понимаю о чем ты.
Я, например, считаю ДАИ лучше, чем ДА2.
Ну логично же, как же без Дорьки? Еще и в Тевинтере.
Единственная причина по которой я все еще играю в эту серию это то, что я до жути хочу попасть в Черный город и узнать что там есть
там армяне сидят и в нарды играют.
А некоторые, между прочим, выдвигали теорию, что мы УЖЕ побывали в Черном городе)))
Которого обмажут дерьмом, как и всех остальных.
п..доросятник гарантирован
а Хардинг разве была раньше, кто играл, подскажите?
Разведчица Инквизиции. Она не была сопартийцем, но часто фигурировала в заданиях, докладывала об обстановке в регионах и пр.
Конечно была. Она давала сводку при первом посещении новых локаций.
Увидим.
Отлично, молодцы. ждем
100% рогатый голубец который хотел трахнуть ГГ в анал.
Помимо этого, Дориан -- один из самых темпераментных\харизматичных персонажей Инквизиции. Возможно, один из самых интересных персонажей (не путать с камэо героев прошлых частей), наряду с эльфийкой-лучницей (Сэра), бородатым Блэкволлом и Быком.
А если ГГ с ними не мутит, то можно наблюдать как они сойдутся. Эдакий куколд-мод.
Бык? Думаю, если не помер в Чужаке - то будет.. И, кстати, он не пристает сам, только если гг долго и нудно подкатывает.