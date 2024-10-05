По слухам, в Dragon Age: The Veilguard появится важный персонаж из Inquisition

По слухам, в новой игре Dragon Age: The Veilguard вернется важный персонаж из Dragon Age: Inquisition. Источник этой информации — пользователь Twitter Линнердо, который является представителем BioWare Gear и стримером. Хотя он не предоставил прямого подтверждения, уверяет, что возвращение этого персонажа в игру — это факт.

В Dragon Age: The Veilguard нас ожидает новый основной состав персонажей, однако знакомые лица, такие как Варрик, Солас, Морриган и Хардинг, также появятся в игре. Возвращение Дориана Павуса, мага из Империи Тевинтер, может быть как в виде камео, так и в качестве более значимого участника истории. Напомним, что в Dragon Age: Inquisition Дориан был компаньоном и потенциальным романтическим партнером главного героя.

Возвращение Дориана логично связано с его важностью для вселенной Dragon Age. Персонаж не только активно участвовал в событиях «Инквизиции», но и появился в романе «Рыцари Тевинтера», где были представлены новые союзники игры The Veilguard, такие как Сноу, Эмрих и Лукканис.

Пока официального подтверждения от BioWare не поступало.