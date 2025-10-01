По сообщениям, EA пыталась продать BioWare после провала Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard стала одним из крупнейших провалов EA в прошлом году. Игра также стала третьим подряд провалом BioWare, несмотря на богатую историю студии, создающей культовые ролевые игры.
После этого студия столкнулась с сокращениями, и многие опытные разработчики ушли навсегда. Однако, согласно последним сообщениям, EA даже пыталась продать команду вскоре после выхода Dragon Age: The Veilguard.
Эта информация получена от Insider Gaming, который недавно обсудил ситуацию в BioWare с несколькими анонимными разработчиками. По данным студии, EA вела переговоры о продаже студии. Эти переговоры в конечном итоге провалились, и студия продолжила работу над Mass Effect 5.
Для тех, кто не в курсе: EA рассчитывала продать миллионы копий Dragon Age: The Veilguard, вложив в проект значительное количество времени. Игра пережила масштабный перезапуск и несколько лет разработки, поэтому расходы, вероятно, быстро выросли. В конечном итоге издатель остался разочарован результатами Dragon Age: The Veilguard. Теперь сотрудники BioWare опасаются новых увольнений.
Поскольку EA уже рассматривала возможность продажи команды в прошлом году, BioWare может стать первой компанией, которая столкнётся с изменениями и увольнениями, если новое руководство изменит состав разработчиков EA.
Компания EA недавно была приобретена группой инвесторов, включая Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Разработчики BioWare опасаются, что эта сделка не отвечает их интересам, и многие из них даже готовятся к новой работе на момент написания статьи.
Сейчас прохожу, мне нрав, классная игра. Воспринимается, как финал саги, все тайны раскрыты, все, что не давали покоя с первой части. А то, что там что-то провалилось, ваще пофиг, даже и хорошо: помойки вроде еа не должны получать доход. Сами разрабы, которые трудились над ней, свою зп получили.
Согласен, обычная игра, просто от неё ждали что-то более РПГ-эшное, чем вышло) Ну а насчёт повестки, так то да, бабы партийцы там стрёмненькие, но не более того. Про Тааш лучше помолчу, давайте сделаем вид, что её там не было)
А давайте сделаем вид что фейлгарда не было?
А мне Тааш понравилась. Очень трогательная и милая. Мы же не рассматриваем внешность отдельно от характера и происхождения....Игрушка нормальная.
Да кому они нужны, тех людей что подарили нам Baldur's Gate 2, KOTOR, Mass Effect 1-3, Jade Empire и Dragon Age Origins там давно нет, осталась только вывеска, но она уже и гроша ломаного не стоит.
Так они сами виноваты лол, кого они взяли кого то транса, которое быстро сбежало с тонущего корабля, сами обули франшизу своими действиями.
за 1000 рублей куплю, больше жалко. А так ребятам хоть на хотдог с кофе хватит.. делаю, что могу.
Лучше себе купите хотдог с кофе.
зачем
Обычно их покупают, чтобы съесть.
Но в твоем случае... я не знаю что ты с ними делаешь.
Интересно даже почему?🤣
У них маркетологи живут в каком то параллельном мире где летают феи с косяком в руке. А что говорят тысячи фанатов это фоновый шум...
Франшизы нужно покупать а не паршивую студию которая ничего не умеет делать.))))
которая загнулась после Mass Effect 3
После 3х провалов они ещё и надеялись слить этих бездарей.
Продавать BioWare нужно было сразу после МЕ 3, чтобы ьдялб франшизу выпустил другой нормальный разработчик, а не ЕА.