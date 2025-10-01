По сообщениям, EA пыталась продать BioWare после провала Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard стала одним из крупнейших провалов EA в прошлом году. Игра также стала третьим подряд провалом BioWare, несмотря на богатую историю студии, создающей культовые ролевые игры.

После этого студия столкнулась с сокращениями, и многие опытные разработчики ушли навсегда. Однако, согласно последним сообщениям, EA даже пыталась продать команду вскоре после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Эта информация получена от Insider Gaming, который недавно обсудил ситуацию в BioWare с несколькими анонимными разработчиками. По данным студии, EA вела переговоры о продаже студии. Эти переговоры в конечном итоге провалились, и студия продолжила работу над Mass Effect 5.

Для тех, кто не в курсе: EA рассчитывала продать миллионы копий Dragon Age: The Veilguard, вложив в проект значительное количество времени. Игра пережила масштабный перезапуск и несколько лет разработки, поэтому расходы, вероятно, быстро выросли. В конечном итоге издатель остался разочарован результатами Dragon Age: The Veilguard. Теперь сотрудники BioWare опасаются новых увольнений.

Поскольку EA уже рассматривала возможность продажи команды в прошлом году, BioWare может стать первой компанией, которая столкнётся с изменениями и увольнениями, если новое руководство изменит состав разработчиков EA.

Компания EA недавно была приобретена группой инвесторов, включая Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Разработчики BioWare опасаются, что эта сделка не отвечает их интересам, и многие из них даже готовятся к новой работе на момент написания статьи.