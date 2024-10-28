Похоже, что BioWare решила не рассылать ревью-копии Dragon Age: The Veilguard критикам игры

В преддверии выхода Dragon Age: The Veilguard, который запланирован на 31 октября, среди поклонников серии и игрового сообщества нарастает напряжение. Несмотря на высокие ожидания, игра, на данный момент, занимает лишь 19-е место в списке самых продаваемых проектов Steam, и, судя по всему, предзаказы на неё идут не столь активно, как могли бы.
Ожидается, что эмбарго на рецензии будет снято сегодня, 28 октября, но вызывает вопросы выбор рецензентов для раннего доступа. YouTube-блогер WolfheartFPS сообщил, что BioWare не предоставила ревью-копии тем авторам, которые проявляли к проекту более критичный подход. Помимо него, копий не получили и другие критически настроенные авторы, в числе которых популярный рецензент Люк Стивенс. Подобные действия со стороны разработчиков стали причиной обсуждений о возможной попытке контроля BioWare над первыми оценками.
WolfheartFPS, чей канал насчитывает более 220 тысяч подписчиков, выразил удивление:
Три автора, в том числе и я, были немного более критичны к игре, и ни один из нас не получил раннюю копию для рецензии.
Его опыт с ролевыми играми и репутация позволили ему завоевать доверие аудитории, поэтому отсутствие ревью-копии вызывает недоумение и подозрения в попытках BioWare избежать критики на ранних этапах продвижения.
Маркетинговая стратегия BioWare нацелена на создание положительного восприятия, но ограничения на доступ к обзорам могут дать обратный эффект. Недовольство среди рецензентов и фанатов может усилиться, особенно если больше авторов публично заявят о том, что их мнения были проигнорированы.
да мы уже всё знаем об этой игре,какая гадость эта ваша заливная рыба))
хотят оттянуть неизбежное
Опасаются поджогов и битья стекол ?
Я не питаю особых надежд на игру, но как вариант, возможно они боятся, что негативно настроенные могут слить игру до релиза, ведь в ней нет защиты. // Андрей Абрамов
Здравая мысль
Да какое нафиг может быть "высокое ожидание"?
У меня лично лишь одно "высокое ожидание" что бы это повесточное омно провалилось как можно громче и что бы биотвари разорились посильнее. // Иван Марков
Не нужно так про студию Bioware. Там уже нет тех людей, которые создавали Dragon Age Origins. Если кого и ругать, то EA, которые до этого довели.
Они знают о провале! Это хорошо. Стадия принятия.
никогда такого не было и вот опять, ждем от IGN -9, а пользовательские оценки на уровне 3/10, ничего нового.
Так и думала что либо заплатят критикам любо дадут ''правильным критикам'' для кого самое главное чтобы черные, геи и небинарные личности были в игре
Все всё прекрасно понимают. Вайбы Cyberpunk 2077. CD Project Red тоже не высылали ревью-копии. Полагаю, что техническая часть тоже полный шлак, не говоря уже о стилистике. Только вот киберпанк более менее исправили, а вот Dragon Age...
Это п****ж. Некоторые которые критиковали игру тоже получили ключи. Они просто не всем разослали, вот и кипишуют.
Видимо ни один (если они еще не вымерли) уважаемый себя критик, не найдет и 10 вещей за что игру хвалить, а тут ну раз не разослали, то автоматом хейты пойдут... хотя этому куску дерьма уже никакая критика не поможет , все уже было сказано на первых показах.
1000% в Steam будут негативные отзывы // Артемий Дородных
Ну они только хуже делают. Хренею вообще от этой тяги с самоуничтожению.
А это много что ли?)