Похоже, что BioWare решила не рассылать ревью-копии Dragon Age: The Veilguard критикам игры

В преддверии выхода Dragon Age: The Veilguard, который запланирован на 31 октября, среди поклонников серии и игрового сообщества нарастает напряжение. Несмотря на высокие ожидания, игра, на данный момент, занимает лишь 19-е место в списке самых продаваемых проектов Steam, и, судя по всему, предзаказы на неё идут не столь активно, как могли бы.

Ожидается, что эмбарго на рецензии будет снято сегодня, 28 октября, но вызывает вопросы выбор рецензентов для раннего доступа. YouTube-блогер WolfheartFPS сообщил, что BioWare не предоставила ревью-копии тем авторам, которые проявляли к проекту более критичный подход. Помимо него, копий не получили и другие критически настроенные авторы, в числе которых популярный рецензент Люк Стивенс. Подобные действия со стороны разработчиков стали причиной обсуждений о возможной попытке контроля BioWare над первыми оценками.

WolfheartFPS, чей канал насчитывает более 220 тысяч подписчиков, выразил удивление:

Три автора, в том числе и я, были немного более критичны к игре, и ни один из нас не получил раннюю копию для рецензии.

Его опыт с ролевыми играми и репутация позволили ему завоевать доверие аудитории, поэтому отсутствие ревью-копии вызывает недоумение и подозрения в попытках BioWare избежать критики на ранних этапах продвижения.

Маркетинговая стратегия BioWare нацелена на создание положительного восприятия, но ограничения на доступ к обзорам могут дать обратный эффект. Недовольство среди рецензентов и фанатов может усилиться, особенно если больше авторов публично заявят о том, что их мнения были проигнорированы.