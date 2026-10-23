Портал Polygon призвал всех признать, что Dragon Age: The Veilguard была потрясающей, и утонул в критике

22 октября издание Polygon опубликовало статью с провокационным заголовком: "Можем ли мы наконец согласиться, что Dragon Age: The Veilguard на самом деле была потрясающей?" В тексте издание расписало свои доводы:

Несмотря на хаотичную разработку, вмешательство EA, онлайн-хейт и очень конкурентный 2024 год, игра получилась действительно отличной.

Мир и сюжет доступны даже новичкам - опираются на классические фэнтезийные тропы.

Боевка плавная и приятная: построена на сборке билдов из трех способностей с кулдаунами, проще и динамичнее, чем в предыдущих частях.

Не открытый мир, а несколько плотных локаций в духе метроидваний - к ним постоянно возвращаешься, и они становятся "родными", что лучше огромных пустых карт.

Главное достоинство - компаньоны. Все семеро яркие, запоминающиеся, у каждого личная история с моральным выбором без "правильного" варианта. Главгерой тоже обладает характером.

Реакция сообщества оказалась предсказуемо бурной и преимущественно негативной. Многие пользователи прямо назвали игру "откровенным мусором", а сам пост - классическим кликбейтом. В ответах появились мемы, скриншоты и саркастические изображения, высмеивающие как саму игру, так и редакцию Polygon.

Dragon Age: The Veilguard вышла в конце 2024 года и сразу вызвала раскол среди фанатов серии. Часть игроков хвалила боевую систему, визуальный стиль и отдельные сюжетные линии, другие резко критиковали персонажей, диалоги, политические акценты и общее ощущение, что игра "не та Dragon Age". Спустя 2 года Polygon решил вернуться к теме с призывом "наконец признать" ее достоинства.

Статья Polygon вышла на фоне новостей о закрытии BioWare, объявленном EA, и представляет игру как "лебединую песню" студии. Однако сообщество явно не настроено на ностальгию - вскоре после новостей о закрытии студии игроки свалили вину за крах BioWare именно на провал The Veilguard. Призыв Polygon, судя по реакции сообщества, не нашел отклика.