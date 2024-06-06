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Dragon Age: The Veilguard 2024 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.5 358 оценок

Появились новые детали о грядущей Dragon Age: The Veilguard

Talendor3
Новости

Издание IGN поделилось интервью с генеральным директором BioWare Гэри Маккеем, в котором он рассказал подробности о грядущей Dragon Age: The Veilguard:

  • Одновременно в отряде может находиться только двое напарников - BioWare считают, что подобное изменение лучше подходит для повествования.
  • Каждый из компаньонов будет представлять собственную фракцию - по словам генерального директора, протагонист сможет вступить в отношения с любым из них.
  • Проходя персональные квесты NPC, игроки посетят больше регионов и биомов Тедаса, чем в предыдущих играх франшизы.
  • Помимо эльфа Соласа, известного под псевдонимом «Ужасный Волк», в игре появится ещё один антагонист - его личность держится в тайне.
  • Впервые в истории серии появится колесо умений. Оно поставит игру на паузу, открыв «огромное количество стратегических возможностей, давая возможность контролировать ход боя и применять мощные комбинации способностей, которые смогут переломить ход боя».

Помимо этого совсем недавно стало известно о том, что игра получит русскую локализацию, а также официально получила русское название «На страже Завесы». У других предыдущих проектов от EA, Dead Space Remake и Star Wars Jedi Survivor, русской локализации не было. Это первая игра с переводом после ухода EA с российского рынка.

На презентации новой Dragon Age: The Veilguard 11 июня, авторы собираются показать 15 минут геймплея. BioWare опубликуют на своём YouTube-канале первый ролик с демонстрацией игры, премьера состоится в 18:00 по московскому времени.

24
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Grognac

хоть бы не обосрались

хоть бы не обосрались

хоть бы не обосрались

хоть бы не обосрались

хоть бы не обосрались

12
samosan

Идея этой игры еще со второй части идет,шедевра может и не будет,но обосраться не должны.

-4
cuckold

Вероятность мала.

-6
Janekste

С инквизицией обосрались однозначно, а значит и тут вполне могут с очень высокой долей вероятности. Но пока что это лишь вероятность. Я думаю с боёвкой всё будет хорошо, но в диалоги и сюжет напихают много повесточки - это сделает игру слишком стерильной. Но повторюсь, пока что это только вероятность. Игру пока не видели, всё-таки. Судить рано. Вполне могут и годноту сделать. Поживём увидим.

2
r23dom

-BioWare не обсирается

-ЕА срет в штаны BioWare, микро транзакциями и повесткой от свитбейби

5
The Great Troll

оставь надежду, всяк сюда входящий!

После БГ3 - это будет такой себе посредственный экшен на 6 из 10 с меткой - проходняк. Скринь.

0
Гемор

Главное чтобы эти "компаньоны" не отпёхали тебя в анус, пока ты спишь

4
Spillik

Не волнуйся. Спать в это время не будешь.

6
Мелинар

Пффф, 2024 на дворе, отпёхают и не только в анус, и ещё вопрос, чем отпёхают, эротический бордельный массаж один из компаньонов предлагал ГГ, в независимости от пола, ещё в первой части 2007 года.

2
Случайный Игрок

Чую бг3 будет переплюнут в разы. Не зря же писали, что "все довольны"

0
Пользователь ВКонтакте

Так и не осилил инквизицию, три попытки было
Наверное, ниче не понятно будет // Александр Муравьедов

1
Мелинар

Будет. Каждая новая часть практически не связана с прошлой, новая часть, новый ГГ и т. д.

0
kiriti0605 Мелинар

но тут эльф Солас как раз из Инквизиции

0
Мелинар kiriti0605

Который будет где-то на фоне и к тому же будет делить время с ещё каким-то высокопарным злодеем. Если бы ГГ был из Инквизиции, ещё да, а так что? Будет новому ГГ по ушам ездить, как он это делает ради своего народа и т. д., хотя самим эльфам это на@рен не упало, и они его вышвырнули, о чём он говорит в концовке Инквизиции.

0
RandySavage
Одновременно в отряде может находиться только двое напарников

Мало.

1
Мелинар

Единственное, на что я надеюсь, что они не провернут снова финт с обрубанием половины концовки и наглой продажи второй половины под видом DLC, как они это сделали в «Инквизиции».

0
Talendor3

Ходят слухи что это последняя часть серии, поэтому врятли так сделают.

0
Мелинар Talendor3

Ну дай-то бог, а насчёт последней части я сомневаюсь, они вон новую Mass Effect делают, несмотря на грохот провала Andromeda, так и с Dragon Age будет. Вон Юбисофт своих «Отсосинов» не просто продолжает клепать, несмотря ни на что, а прямо-таки на конвеер их создание поставила.

1
Aellie Мелинар
грохот провала Andromeda

Где провал-то? Ох уж эти фантазеры

-4
Мелинар Aellie

Что мне циферки? Ты мнение людей почитай/поспрашивай. Я сам обожаю трилогию, даже когда-то обзавёлся одеждой и кружкой с эмблемой N7, но «Андромеду» я прошёл на четверть, после чего захлопнул крышку своего ноута и пообещал себе больше никогда эту гадость не запускать: мусорные диалоги с просто тоннами воды, эти кринжовые взгляды куда-то сквозь, ВСЕ азари имеют одно лицо, просто это попытались скрыть разными татуировками, пятнами и т. д. ГГ настолько тусклый/тусклая, особенно на фоне Шепарда, что это просто.... Маты и молитвы и т. д., и т. п.

1
antonborisov198 Aellie
Где провал-то?

Например там, где отменили сюжетное DLC про ковчег с остальными расами Млечного Пути, а также расформировали студию-разработчика? Ой, я даже и не знаю.

1
Аристов--Черный
Одновременно в отряде может находиться только двое напарников - BioWare считают, что подобное изменение лучше подходит для повествования.

Не вижу проблемы. Шепард всюду с собой тоже по две попки брал и нормалёк:)

игроки посетят больше регионов и биомов Тедаса, чем в предыдущих играх франшизы.

Если это не гониво, то я пожму руки и ноги авторам, рассыпаясь в комплиментах. Тедас большой, его очень хочется исследовать.

0
Бенедикт Вольфрамович
Одновременно в отряде может находиться только двое напарников - BioWare считают, что подобное изменение лучше подходит для повествования.

Скорее для геймплея и в частности боевки.

С другой стороны, это по идее означает, что каждый персонаж в пати из трех будет индивидуально сильнее, чем если бы в пати из четырех.

Помимо эльфа Соласа, известного под псевдонимом «Ужасный Волк», в игре появится ещё один антагонист - его личность держится в тайне.

Либо одна из тех тварей из трейлера.

Либо Мередит.

Либо один из Эванурис/Забытых, что маловероятно, ведь если апокалипсис пока не наступил, то и эльфийский пантеон не вернулся. Разве что Солас разорвал завесу локально в небольшом участке, и в мир ворвался лишь один из богов, что в принципе объясняло бы почему второй антагонист всего лишь один.

0
AndralStormborn

А можно будет поддержать Соласа?

Мне в ДА, и тем более в ДАИ эльфы не особо понравились - ущемленные и несчастные. А этот Солас вообще стремного вида лысый. Но, как личность он мне очень понравился, с ним были очень интересные беседы и его мотивы как Фенхарела тоже понятны.

А еще надеюсь что косситы будут по прежнему доступны как играбельная раса, очень уж понравилось играть за этого здоровенного качка-мага

0
gildemar

Чего это они расщедрились на контакты с русским языком? Они же нас во всех смертных грехах до сих пор обвиняют)

Хотелось бы поменьше обещаний и побольше свободы выбора в самой игре на самом деле. Хотелось бы нелинейности - чтоб можно было не только идти по линии спасителя всех и вся (даже за чужой счет), но и перейти на сторону, так называемого "зла", или самим стать еще большим злом для всех, чтоб само "зло" ужаснулось и пришло к твоим бывшим сопартийцам со словами: "Ребята! Я-то ладно, мы еще способны договориться, но вот он!.. А давайте-ка совместно его завалим, а?!". Ну или иметь возможность просто забить на всех и заниматься своими делами, или вообще рыбку ловить, а мир чтоб жил без тебя и кто-нибудь другой успевал совершать подвиги. Ну или не успевал - чтоб это не было заранее предначертано скриптами.

0
Мелинар

"Каждый из компаньонов будет представлять собственную фракцию — по словам генерального директора, протагонист сможет вступить в отношения с любым из них. «Мне было прям интересно, возьмут ли они лайфхак Larian, которые причесали всех компаньонов под би, умело избежав и нападок со стороны двинутых ЛГБТшников и не менее двинутых натуралов».

-1
Brados970

Несколько некорректно называть двинутыми тех кому не нравится когда им на голову льют фекальные воды.

1
Мелинар Brados970

Радикалы есть что с одной стороны, что с другой. По-хорошему, их бы следовало периодически и вывозить куда-нибудь на необитаемый остров. Потому что в той же BG3 я не видел прям выпяченных ЛГБТ-штучек, ну кроме лесби-дочери Селунэ и её жрицы. А вот воплей в самом разном виде, что BG3 мега-голубая и т. д., я видел огромное количество и зачастую без каких-либо фактов.

-1
Aellie Мелинар

Вот-вот. Мне непонятно, почему на русских форумах такая радужная истерика.
У тебя в пати вообще нет никакого ЛГБТ, пока ты сам не начнешь его устраивать. То-есть, они сами подкатывают к мужикам, а потом бегут на форумы жаловаться, что их отмедведосили 😂

0
Случайный Игрок

Уже говорили, что "все довольны". Видимо эта игра переплюнет бг3 по всем внедрениям.

1
PerspicaciousMorgathus

пока что все ОК. честно достали игры с кучей человек в отряде, я бы вообще лучше в соло проходил, чем давать команды и управлять другим персом. Помощники интересны только при совместном прохождении

-5
Talendor3

вероятно будет как в масс эффект - управляешь только своим персом, двое других сопровождают и помогают

0
PerspicaciousMorgathus Talendor3

В масс эффект все таки пиу пиу, а тут мечи, спутники без управления либо будут бесполезными, либо имбой

0
Talendor3 PerspicaciousMorgathus

в масс эффекте можно сражаться и в ближнем бою

0
Мелинар PerspicaciousMorgathus

В «Драгон Эйдж» есть магия и маги, которые тоже исключительно пиу-пиу из посохов на расстоянии, они там не Гендальфы, с мечом в дополнение к посоху не бегают.

0
PerspicaciousMorgathus Мелинар

то есть предлагаешь ограничить союзников магами, а остальные классы забыть?

0