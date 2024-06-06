Появились новые детали о грядущей Dragon Age: The Veilguard

Издание IGN поделилось интервью с генеральным директором BioWare Гэри Маккеем, в котором он рассказал подробности о грядущей Dragon Age: The Veilguard:
- Одновременно в отряде может находиться только двое напарников - BioWare считают, что подобное изменение лучше подходит для повествования.
- Каждый из компаньонов будет представлять собственную фракцию - по словам генерального директора, протагонист сможет вступить в отношения с любым из них.
- Проходя персональные квесты NPC, игроки посетят больше регионов и биомов Тедаса, чем в предыдущих играх франшизы.
- Помимо эльфа Соласа, известного под псевдонимом «Ужасный Волк», в игре появится ещё один антагонист - его личность держится в тайне.
- Впервые в истории серии появится колесо умений. Оно поставит игру на паузу, открыв «огромное количество стратегических возможностей, давая возможность контролировать ход боя и применять мощные комбинации способностей, которые смогут переломить ход боя».
Помимо этого совсем недавно стало известно о том, что игра получит русскую локализацию, а также официально получила русское название «На страже Завесы». У других предыдущих проектов от EA, Dead Space Remake и Star Wars Jedi Survivor, русской локализации не было. Это первая игра с переводом после ухода EA с российского рынка.
На презентации новой Dragon Age: The Veilguard 11 июня, авторы собираются показать 15 минут геймплея. BioWare опубликуют на своём YouTube-канале первый ролик с демонстрацией игры, премьера состоится в 18:00 по московскому времени.
хоть бы не обосрались
хоть бы не обосрались
хоть бы не обосрались
хоть бы не обосрались
хоть бы не обосрались
Идея этой игры еще со второй части идет,шедевра может и не будет,но обосраться не должны.
Вероятность мала.
С инквизицией обосрались однозначно, а значит и тут вполне могут с очень высокой долей вероятности. Но пока что это лишь вероятность. Я думаю с боёвкой всё будет хорошо, но в диалоги и сюжет напихают много повесточки - это сделает игру слишком стерильной. Но повторюсь, пока что это только вероятность. Игру пока не видели, всё-таки. Судить рано. Вполне могут и годноту сделать. Поживём увидим.
-BioWare не обсирается
-ЕА срет в штаны BioWare, микро транзакциями и повесткой от свитбейби
оставь надежду, всяк сюда входящий!
После БГ3 - это будет такой себе посредственный экшен на 6 из 10 с меткой - проходняк. Скринь.
Главное чтобы эти "компаньоны" не отпёхали тебя в анус, пока ты спишь
Не волнуйся. Спать в это время не будешь.
Пффф, 2024 на дворе, отпёхают и не только в анус, и ещё вопрос, чем отпёхают, эротический бордельный массаж один из компаньонов предлагал ГГ, в независимости от пола, ещё в первой части 2007 года.
Чую бг3 будет переплюнут в разы. Не зря же писали, что "все довольны"
Так и не осилил инквизицию, три попытки было
Наверное, ниче не понятно будет // Александр Муравьедов
Будет. Каждая новая часть практически не связана с прошлой, новая часть, новый ГГ и т. д.
но тут эльф Солас как раз из Инквизиции
Который будет где-то на фоне и к тому же будет делить время с ещё каким-то высокопарным злодеем. Если бы ГГ был из Инквизиции, ещё да, а так что? Будет новому ГГ по ушам ездить, как он это делает ради своего народа и т. д., хотя самим эльфам это на@рен не упало, и они его вышвырнули, о чём он говорит в концовке Инквизиции.
Мало.
Единственное, на что я надеюсь, что они не провернут снова финт с обрубанием половины концовки и наглой продажи второй половины под видом DLC, как они это сделали в «Инквизиции».
Ходят слухи что это последняя часть серии, поэтому врятли так сделают.
Ну дай-то бог, а насчёт последней части я сомневаюсь, они вон новую Mass Effect делают, несмотря на грохот провала Andromeda, так и с Dragon Age будет. Вон Юбисофт своих «Отсосинов» не просто продолжает клепать, несмотря ни на что, а прямо-таки на конвеер их создание поставила.
Где провал-то? Ох уж эти фантазеры
Что мне циферки? Ты мнение людей почитай/поспрашивай. Я сам обожаю трилогию, даже когда-то обзавёлся одеждой и кружкой с эмблемой N7, но «Андромеду» я прошёл на четверть, после чего захлопнул крышку своего ноута и пообещал себе больше никогда эту гадость не запускать: мусорные диалоги с просто тоннами воды, эти кринжовые взгляды куда-то сквозь, ВСЕ азари имеют одно лицо, просто это попытались скрыть разными татуировками, пятнами и т. д. ГГ настолько тусклый/тусклая, особенно на фоне Шепарда, что это просто.... Маты и молитвы и т. д., и т. п.
Например там, где отменили сюжетное DLC про ковчег с остальными расами Млечного Пути, а также расформировали студию-разработчика? Ой, я даже и не знаю.
Не вижу проблемы. Шепард всюду с собой тоже по две попки брал и нормалёк:)
Если это не гониво, то я пожму руки и ноги авторам, рассыпаясь в комплиментах. Тедас большой, его очень хочется исследовать.
Скорее для геймплея и в частности боевки.
С другой стороны, это по идее означает, что каждый персонаж в пати из трех будет индивидуально сильнее, чем если бы в пати из четырех.
Либо одна из тех тварей из трейлера.
Либо Мередит.
Либо один из Эванурис/Забытых, что маловероятно, ведь если апокалипсис пока не наступил, то и эльфийский пантеон не вернулся. Разве что Солас разорвал завесу локально в небольшом участке, и в мир ворвался лишь один из богов, что в принципе объясняло бы почему второй антагонист всего лишь один.
А можно будет поддержать Соласа?
Мне в ДА, и тем более в ДАИ эльфы не особо понравились - ущемленные и несчастные. А этот Солас вообще стремного вида лысый. Но, как личность он мне очень понравился, с ним были очень интересные беседы и его мотивы как Фенхарела тоже понятны.
А еще надеюсь что косситы будут по прежнему доступны как играбельная раса, очень уж понравилось играть за этого здоровенного качка-мага
Чего это они расщедрились на контакты с русским языком? Они же нас во всех смертных грехах до сих пор обвиняют)
Хотелось бы поменьше обещаний и побольше свободы выбора в самой игре на самом деле. Хотелось бы нелинейности - чтоб можно было не только идти по линии спасителя всех и вся (даже за чужой счет), но и перейти на сторону, так называемого "зла", или самим стать еще большим злом для всех, чтоб само "зло" ужаснулось и пришло к твоим бывшим сопартийцам со словами: "Ребята! Я-то ладно, мы еще способны договориться, но вот он!.. А давайте-ка совместно его завалим, а?!". Ну или иметь возможность просто забить на всех и заниматься своими делами, или вообще рыбку ловить, а мир чтоб жил без тебя и кто-нибудь другой успевал совершать подвиги. Ну или не успевал - чтоб это не было заранее предначертано скриптами.
"Каждый из компаньонов будет представлять собственную фракцию — по словам генерального директора, протагонист сможет вступить в отношения с любым из них. «Мне было прям интересно, возьмут ли они лайфхак Larian, которые причесали всех компаньонов под би, умело избежав и нападок со стороны двинутых ЛГБТшников и не менее двинутых натуралов».
Несколько некорректно называть двинутыми тех кому не нравится когда им на голову льют фекальные воды.
Радикалы есть что с одной стороны, что с другой. По-хорошему, их бы следовало периодически и вывозить куда-нибудь на необитаемый остров. Потому что в той же BG3 я не видел прям выпяченных ЛГБТ-штучек, ну кроме лесби-дочери Селунэ и её жрицы. А вот воплей в самом разном виде, что BG3 мега-голубая и т. д., я видел огромное количество и зачастую без каких-либо фактов.
Вот-вот. Мне непонятно, почему на русских форумах такая радужная истерика.
У тебя в пати вообще нет никакого ЛГБТ, пока ты сам не начнешь его устраивать. То-есть, они сами подкатывают к мужикам, а потом бегут на форумы жаловаться, что их отмедведосили 😂
Уже говорили, что "все довольны". Видимо эта игра переплюнет бг3 по всем внедрениям.
пока что все ОК. честно достали игры с кучей человек в отряде, я бы вообще лучше в соло проходил, чем давать команды и управлять другим персом. Помощники интересны только при совместном прохождении
вероятно будет как в масс эффект - управляешь только своим персом, двое других сопровождают и помогают
В масс эффект все таки пиу пиу, а тут мечи, спутники без управления либо будут бесполезными, либо имбой
в масс эффекте можно сражаться и в ближнем бою
В «Драгон Эйдж» есть магия и маги, которые тоже исключительно пиу-пиу из посохов на расстоянии, они там не Гендальфы, с мечом в дополнение к посоху не бегают.
то есть предлагаешь ограничить союзников магами, а остальные классы забыть?